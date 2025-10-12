Стилисти посочиха цветовете на дрехите, които облекчават умората

Стилистите Юлия Пухалская и Даниел О’Конъл посочват определени цветове, които според тях могат да облекчат визуалната и психическата умора, пише Real Simple.

Според Пухалская, едно от основните предложения е жълтото — тон, който често се асоциира с оптимизъм и топлина. Тя твърди, че жълтото може да стимулира нервната система и дори да подпомага освобождаването на серотонин — хормон, свързан с доброто настроение. О’Конъл от своя страна акцентира върху кафявото като „земен“ тон, който създава усещане за стабилност и вътрешен фокус, помагайки на човек да се почувства по-малко обезсилен.

Двамата стилисти също препоръчват червено и бордо — цветове с висока енергия, способни да придадат на външния вид динамика и жизненост. За хората, които предпочитат по-меки решения, се сочи розовото, което в по-светли нюанси носи усещане за лекота и игривост.

Сред другите препоръчани нюанси са кобалтовото синьо — тон, който съчетава светлина и спокойствие — както и различни оттенъци на бяло и зелено. При зеленото се обръща внимание, че за целта е по-удачно да се изберат свежи тонове като лайм, малахит или изумруд, които според стилистите усилват усещането за жизненост и обновление.

В настоящата тенденция за „dopamine dressing“ — избор на дрехи и цветове, които повишават настроението — тези препоръки се вписват в усилието да се намери баланс между естетика и психологическо въздействие.