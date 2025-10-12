Новини
Стилисти посочиха цветовете на дрехите, които облекчават умората

12 Октомври, 2025 18:23 654 3

  • стилисти-
  • цветове-
  • облекло-
  • тоалети-
  • дрехи-
  • енергия-
  • щастие-
  • умора

Жълтото е основният цвят, който носи щастие и енергичност

Стилисти посочиха цветовете на дрехите, които облекчават умората - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Стилистите Юлия Пухалская и Даниел О’Конъл посочват определени цветове, които според тях могат да облекчат визуалната и психическата умора, пише Real Simple.

Според Пухалская, едно от основните предложения е жълтото — тон, който често се асоциира с оптимизъм и топлина. Тя твърди, че жълтото може да стимулира нервната система и дори да подпомага освобождаването на серотонин — хормон, свързан с доброто настроение. О’Конъл от своя страна акцентира върху кафявото като „земен“ тон, който създава усещане за стабилност и вътрешен фокус, помагайки на човек да се почувства по-малко обезсилен.

Двамата стилисти също препоръчват червено и бордо — цветове с висока енергия, способни да придадат на външния вид динамика и жизненост. За хората, които предпочитат по-меки решения, се сочи розовото, което в по-светли нюанси носи усещане за лекота и игривост.

Сред другите препоръчани нюанси са кобалтовото синьо — тон, който съчетава светлина и спокойствие — както и различни оттенъци на бяло и зелено. При зеленото се обръща внимание, че за целта е по-удачно да се изберат свежи тонове като лайм, малахит или изумруд, които според стилистите усилват усещането за жизненост и обновление.

В настоящата тенденция за „dopamine dressing“ — избор на дрехи и цветове, които повишават настроението — тези препоръки се вписват в усилието да се намери баланс между естетика и психологическо въздействие.


  • 1 Дрехите

    0 0 Отговор
    Само пречат на облекчаването!

    18:24 12.10.2025

  • 2 бай Бай

    0 0 Отговор
    Далтонистите какво мислят по въпроса?
    С износа на магданоСа....

    18:25 12.10.2025

  • 3 Ироничен

    1 0 Отговор
    "Жълтото е основният цвят, който носи щастие и енергичност"

    Сега разбрах защо шофьорите на таксита са най-нахаканите и щастливи мъже!

    18:33 12.10.2025