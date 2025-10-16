Обявиха причината за смъртта на Даян Кийтън

Американската актриса Даян Кийтън е починала от пневмония, обяви семейството ѝ пред списание People.
„Семейство Кийтън е много благодарно за любовта и подкрепата, които са получили през последните няколко дни. Даян почина от пневмония на 11 октомври“, се казва в изявление на семейството на актрисата.
Според източници на People, състоянието на актрисата „внезапно се е влошило“ и смъртта ѝ е била неочаквана.
Кийтън е родена в Лос Анджелис през 1946 г. Актрисата дебютира в киното с комедията „Любовници и други непознати“ (1970). Тя става известна след участието си във филма „Кръстникът“ (1972) на Франсис Форд Копола и във филмите „Любов и смърт“ (1975) и „Ани Хол“ (1977) на Уди Алън. Кийтън печели „Оскар“ и „Златен глобус“.
16 Октомври, 2025
Алооо, пневмонията се лекува успешно дори в африканските племена и то не от вчера.
07:59 16.10.2025
До коментар #1 от "Механик":Глупости! При възрастните хора има пневмония, която се развива за ден-два и е без обикновените симптоми. Просто човекът не се чувстват добре и лекар трудно може да постави диагноза. После при аутопсията се разбира какво се е случило.
09:01 16.10.2025