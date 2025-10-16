Обявиха причината за смъртта на Даян Кийтън

Овен

Овен (21.03 - 20.04) Денят ще започне с повече увереност и желание за действие. Вечерта може да Ви донесе неочаквани промени в плановете. Гъвкавостта ще бъде ключът към спокойствието.

Риби (20.02 - 20.03) Четвъртък ще Ви поднесе повече топлина и хармония в общуването. Късно вечерта може да усетите вътрешно напрежение. Интуицията ще Ви помогне да преминете през него спокойно.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще усещате повече енергия и желание за изява. Вечерта може да донесе неочаквани обрати, които да изискват адаптивност. Умението Ви да гледате различни гледни точки ще бъде полезно.

Козирог (23.12 - 20.01) Сутринта ще протече хармонично и подредено. Вечерта може да донесе предизвикателства и нужда от по-голяма гъвкавост. Вашето спокойствие ще бъде ключът към успеха.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят ще Ви даде възможност да действате уверено и с лекота. Вечерта може да се появят изненади, които да Ви подтикнат към промяна. Вашият оптимизъм ще Ви помогне да превърнете напрежението във вдъхновение.

Скорпион (24.10 - 22.11) Четвъртък ще Ви донесе повече съсредоточеност и вътрешна сила. Вечерта може да постави на изпитание търпението Ви. Ако останете спокойни, ще извлечете важни изводи.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще усещате хармония и увереност в личните си отношения. Късно вечерта може да се появят неочаквани ситуации. Вашето чувство за баланс ще Ви помогне да реагирате мъдро.

Дева (24.08 - 23.09) Сутринта и следобедът ще бъдат по-спокойни и подредени. С навлизането на Луната във Вашия знак ще усетите прилив на енергия. Вечерта е възможно напрежение, но Вие умеете да намирате практични изходи.

Лъв (24.07 - 23.08) През деня ще се чувствате уверени и вдъхновени. Вечерта обаче може да донесе неочаквани ситуации, които да Ви извадят от равновесие. Ако проявите гъвкавост, ще намерите нови решения.

Рак (22.06 - 23.07) Денят ще Ви даде възможност за хармония и по-топли разговори. Вечерта може да създаде емоционално напрежение. Търпението ще Ви помогне да преминете през него леко.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днес ще усетите повече жизненост и вдъхновение. Вечерта може да донесе изненади, които ще изискват бърза реакция. Ако останете спокойни, ще обърнете промените във Ваша полза.