Новини
Любопитно »
Обявиха причината за смъртта на Даян Кийтън

Обявиха причината за смъртта на Даян Кийтън

16 Октомври, 2025 07:44 1 885 2

  • даян кийтън-
  • причина за смъртта-
  • пневмония

Пневмония погубила актрисата

Обявиха причината за смъртта на Даян Кийтън - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Даян Кийтън е починала от пневмония, обяви семейството ѝ пред списание People.

„Семейство Кийтън е много благодарно за любовта и подкрепата, които са получили през последните няколко дни. Даян почина от пневмония на 11 октомври“, се казва в изявление на семейството на актрисата.

Според източници на People, състоянието на актрисата „внезапно се е влошило“ и смъртта ѝ е била неочаквана.

Кийтън е родена в Лос Анджелис през 1946 г. Актрисата дебютира в киното с комедията „Любовници и други непознати“ (1970). Тя става известна след участието си във филма „Кръстникът“ (1972) на Франсис Форд Копола и във филмите „Любов и смърт“ (1975) и „Ани Хол“ (1977) на Уди Алън. Кийтън печели „Оскар“ и „Златен глобус“.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    3 3 Отговор
    Щом в "най-развитата" държава може известен и неслучаен човек да пукне от най-обикновена пневмония, прави сметка както се случва с обикновените хора.
    Алооо, пневмонията се лекува успешно дори в африканските племена и то не от вчера.

    Коментиран от #2

    07:59 16.10.2025

  • 2 Жжкхф

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Глупости! При възрастните хора има пневмония, която се развива за ден-два и е без обикновените симптоми. Просто човекът не се чувстват добре и лекар трудно може да постави диагноза. После при аутопсията се разбира какво се е случило.

    09:01 16.10.2025