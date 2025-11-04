Разследването приключи: Ясна е причината за смъртта на Тодор Славков

Разследването за смъртта на Тодор Славков, внук на Тодор Живков, е приключило окончателно. От полицията в Стара Загора става ясно, че няма никакви данни за чужда намеса в трагичния инцидент, който шокира страната през юли тази година, пише "България днес".
"Никой не ни е разпореждал да извършваме допълнителни проверки по случая със смъртта на Тодор Славков – нито да преглеждаме записи, нито да разпитваме други свидетели", коментират служители от МВР. Те уточняват, че ако прокуратурата не е дала нови указания, това означава, че разследването е приключило.
Всички събрани доказателства сочат, че Тодор Славков е сложил сам край на живота си в дома си в старозагорското село Асен.
"Не сме открили нищо, което да сочи към участие на трети лица. Всички данни са категорични – случаят е самоубийство", предава още изданието.
Въпреки че близки и обществеността очакваха официална позиция, институциите, които водеха разследването, отказват коментар. На запитванията на медиите те не са предоставили информация, а от прокуратурата няма официално потвърждение за приключването на делото.
Смъртта на Тодор Славков – внук на бившия държавен глава Тодор Живков и син на Владимир Живков – предизвика силен обществен отзвук през лятото. Въпреки надеждите за повече яснота, официалната версия остава – самоубийство, без следи от чужда намеса.
