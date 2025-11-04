Новини
Разследването приключи: Ясна е причината за смъртта на Тодор Славков

4 Ноември, 2025 14:15 995 6

Разследващите потвърдиха, че няма чужда намеса в смъртта на бохема

Разследването приключи: Ясна е причината за смъртта на Тодор Славков - 1
Снимка: Архив
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Разследването за смъртта на Тодор Славков, внук на Тодор Живков, е приключило окончателно. От полицията в Стара Загора става ясно, че няма никакви данни за чужда намеса в трагичния инцидент, който шокира страната през юли тази година, пише "България днес".

"Никой не ни е разпореждал да извършваме допълнителни проверки по случая със смъртта на Тодор Славков – нито да преглеждаме записи, нито да разпитваме други свидетели", коментират служители от МВР. Те уточняват, че ако прокуратурата не е дала нови указания, това означава, че разследването е приключило.

Всички събрани доказателства сочат, че Тодор Славков е сложил сам край на живота си в дома си в старозагорското село Асен.

"Не сме открили нищо, което да сочи към участие на трети лица. Всички данни са категорични – случаят е самоубийство", предава още изданието.

Въпреки че близки и обществеността очакваха официална позиция, институциите, които водеха разследването, отказват коментар. На запитванията на медиите те не са предоставили информация, а от прокуратурата няма официално потвърждение за приключването на делото.

Смъртта на Тодор Славков – внук на бившия държавен глава Тодор Живков и син на Владимир Живков – предизвика силен обществен отзвук през лятото. Въпреки надеждите за повече яснота, официалната версия остава – самоубийство, без следи от чужда намеса.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    След 12 год го намерили в палатка, ама на Бахамите.

    14:17 04.11.2025

  • 2 Механик

    2 0 Отговор
    Някой разбра ли какво е искал да каже автора?

    14:18 04.11.2025

  • 3 Иван

    0 0 Отговор
    Поне си прочетете глупостите преди да ги публикувате .Откога Тодор Славков стана син на Владимир Живков?

    14:23 04.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Тошко обичаше живота.Никога не би се самоубил.

    14:24 04.11.2025

  • 5 големсмях

    0 0 Отговор
    ХААХАХАХ....Син на Владимир Живков...що за тъпи журналя ...

    14:24 04.11.2025

  • 6 Разследването

    1 0 Отговор
    било приключило , виновни няма , а го погребаха ден - два след съобщаването за смъртта в затворен ковчег.

    14:25 04.11.2025