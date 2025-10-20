Новини
Любопитно »
Даян Кийтън тайно се борила със здравословни проблеми през последните месеци

Даян Кийтън тайно се борила със здравословни проблеми през последните месеци

20 Октомври, 2025 17:31 365 0

  • даян кийтън-
  • здравословни проблеми-
  • здраве-
  • проблем-
  • актриса-
  • тумор-
  • карцином

Актрисата е страдала от редица здравословни проблеми в месеците преди смъртта си, твърдят медиите в САЩ

Даян Кийтън тайно се борила със здравословни проблеми през последните месеци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Знаменитата актриса Даян Кийтън почина на 11 октомври 2025 г. на 79-годишна възраст в Калифорния. Официалната причина за смъртта, посочена в документа за смърт, е първична бактериална пневмония, потвърдена и от семейството ѝ. Според изявление на близките, тя е била кремирана на 14 октомври на частна церемония.

Въпреки официалната диагноза, медийни източници съобщават, че актрисата е страдала от редица здравословни проблеми в месеците преди кончината си. По информация от близки до нея, състоянието ѝ се е влошило рязко през последните месеци, като продължителните заболявания са отслабили имунната ѝ система.

През годините Даян Кийтън открито е говорила за битката си с кожния рак. Тя е споделяла, че страда от базално-клетъчен и плоскоклетъчен карцином, които са наложили няколко медицински интервенции. Според приближени до семейството ѝ, възможен рецидив на заболяването може да е допринесъл за отслабването на организма ѝ и уязвимостта ѝ към инфекцията, която в крайна сметка е довела до смъртта ѝ.

„Тя никога не искаше съжаление, дори в трудни моменти“, споделя неин близък приятел. „Даян прие всичко с хумор, достойнство и пълна дискретност.“

В официално изявление семейството ѝ изрази благодарност за вълната от съболезнования и подкрепа, получени след новината за смъртта ѝ. В съобщението се посочва, че Даян Кийтън е била силно ангажирана с благотворителни каузи, свързани с бездомни хора и животни, и се призовава даренията в нейна памет да бъдат насочени към подобни организации.

Новината за смъртта ѝ предизвика широк отзвук в киноиндустрията. Колеги и приятели на актрисата, сред които Уди Алън, Мерил Стрийп, Джейн Фонда, Робърт де Ниро и Киану Рийвс, изразиха публично своето уважение към нейната личност и професионално наследство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ