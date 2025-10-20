Даян Кийтън тайно се борила със здравословни проблеми през последните месеци

Знаменитата актриса Даян Кийтън почина на 11 октомври 2025 г. на 79-годишна възраст в Калифорния. Официалната причина за смъртта, посочена в документа за смърт, е първична бактериална пневмония, потвърдена и от семейството ѝ. Според изявление на близките, тя е била кремирана на 14 октомври на частна церемония.

Въпреки официалната диагноза, медийни източници съобщават, че актрисата е страдала от редица здравословни проблеми в месеците преди кончината си. По информация от близки до нея, състоянието ѝ се е влошило рязко през последните месеци, като продължителните заболявания са отслабили имунната ѝ система.

През годините Даян Кийтън открито е говорила за битката си с кожния рак. Тя е споделяла, че страда от базално-клетъчен и плоскоклетъчен карцином, които са наложили няколко медицински интервенции. Според приближени до семейството ѝ, възможен рецидив на заболяването може да е допринесъл за отслабването на организма ѝ и уязвимостта ѝ към инфекцията, която в крайна сметка е довела до смъртта ѝ.

„Тя никога не искаше съжаление, дори в трудни моменти“, споделя неин близък приятел. „Даян прие всичко с хумор, достойнство и пълна дискретност.“

В официално изявление семейството ѝ изрази благодарност за вълната от съболезнования и подкрепа, получени след новината за смъртта ѝ. В съобщението се посочва, че Даян Кийтън е била силно ангажирана с благотворителни каузи, свързани с бездомни хора и животни, и се призовава даренията в нейна памет да бъдат насочени към подобни организации.

Новината за смъртта ѝ предизвика широк отзвук в киноиндустрията. Колеги и приятели на актрисата, сред които Уди Алън, Мерил Стрийп, Джейн Фонда, Робърт де Ниро и Киану Рийвс, изразиха публично своето уважение към нейната личност и професионално наследство.