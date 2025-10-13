Ал Пачино съжалява за едно нещо - че не се е оженил за Даян Кийтън

Американският актьор Ал Пачино изпитва дълбоко съжаление, че никога не е сключил брак с покойната Даян Кийтън, с която поддържаше дългогодишна и сложна връзка, съобщава Daily Mail.

Кийтън, която почина в събота на 79-годишна възраст в Калифорния, беше не само екранната партньорка на Пачино в класическата трилогия „Кръстникът“, но и жената, с която актьорът имаше романтична връзка, започнала през 1974 г. Двамата се разделят през 1990 г., след като Даян Кийтън му поставя ултиматум за брак, който той отказва да приеме.

„Той винаги ще съжалява, че не направи решителната крачка, когато имаше възможност,“ споделя близък приятел на актьора пред изданието. „В продължение на години след раздялата им Ал често казваше: ‘Ако е писано да стане, никога не е твърде късно за втори шанс.’ Но сега вече е.“

Al Pacino and Diane Keaton on the set of The Godfather trilogy. pic.twitter.com/CTuc0mdpMu — best of al pacino (@bestofpacino) October 11, 2025

Източникът допълва, че Ал Пачино многократно е наричал Даян Кийтън „любовта на живота си“ и „невероятна жена“. Двамата, въпреки че живееха в един и същи район на Бевърли Хилс, никога не възобновяват контакт след раздялата си. „Попитах го защо не ѝ се обади, а той ми каза: ‘Няма нужда да говорим. Казахме си всичко, което трябваше,’“ разкрива приятелят.

През 2017 г. Даян Кийтън сподели в интервю за The Sunday Times, че с времето е осъзнала, че е било по-добре двамата никога да не се женят. „Не исках дори да ми предложи. Просто мислех, че един ден ще се оженим. Но това не се случи — и в крайна сметка беше по-добре така. Би било кошмар за него,“ казва актрисата.

Al Pacino and Diane Keaton attend the premiere party of "Sea of Love", 1989. pic.twitter.com/0L2nASzybM — best of al pacino (@bestofpacino) October 12, 2025

Кийтън признава, че отношенията им са били белязани от различията им. „Ние сме прекалено ексцентрични. Той имаше нужда от жена, която да се грижи за него, а аз — от мъж, който да се грижи за мен. Трябваше да се разделим, това беше правилното решение,“ обяснява тя.

В интервю за People същата година актрисата си спомня, че още по време на снимките на „Кръстникът“ през 1972 г. е била „влюбена до полуда“ в Пачино. „Беше очарователен, остроумен, непрекъснато говореше. Имаше нещо в него — смесица между изгубено дете и гениален луд. И, разбира се, беше невероятно красив,“ казва тя.

Даян Кийтън никога не се омъжи, но осинови две деца — дъщеря Декстър (29 г.) и син Дюк (25 г.). Ал Пачино също никога не е бил женен, но има четири деца: Джули Мари (35 г.), близнаците Антон и Оливия (24 г.) и най-малкия си син Роман (2 г.).

Двамата отново се срещат публично през 2017 г., когато Пачино участва в церемонията на Американския филмов институт (AFI) в чест на Кийтън. В емоционалната си реч актьорът я нарича „велик артист“ и завършва с думите: „Обичам те. Завинаги.“

Според Page Six, не само Пачино, но и друг бивш партньор на Кийтън — режисьорът Уди Алън, с когото тя работи по филмите „Ани Хол“ и „Манхатън“ — е дълбоко засегнат от нейната смърт. Източници близки до режисьора споделят, че той е „крайно покрусен“ от загубата на своята дългогодишна приятелка и муза.

Даян Кийтън остава една от най-уважаваните актриси в историята на Холивуд — жена, която успя да съчетае артистичност, независимост и неподражаем стил както на екрана, така и извън него.