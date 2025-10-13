Даян Кийтън оставя на децата си огромно наследство

Светът на киното и изкуството все още скърби за легендарната актриса Даян Кийтън, която почина на 79-годишна възраст, оставяйки след себе си не само изключителна филмова кариера, но и внушително нетно състояние, оценявано на около 100 милиона долара, съобщават Variety, Forbes и People.

Носителката на „Оскар“ за ролята си във филма "Ани Хол" (1977) се превърна в една от най-разпознаваемите актриси в Холивуд с участията си в класики като "Кръстникът" (и двете продължения), "Бащата на булката" и още. Кариерата ѝ се простираше над пет десетилетия и беше белязана от награди, иновации и неповторим стил, който вдъхнови поколения актриси.

Извън актьорството Кийтън беше известна с друга страст – реставрацията на исторически имоти и интериорния дизайн. Тя превърна любовта си към архитектурата в доходоносно второ поприще, като се утвърди като една от малкото холивудски звезди с реален успех на пазара на недвижими имоти.

Според Architectural Digest и Celebrity Net Worth, Даян Кийтън притежаваше и препродаде няколко забележителни имота в Южна Калифорния. През 2007 г. тя купува 100-годишно имение в Бевърли Хилс за 8,1 милиона долара и три години по-късно го продава на продуцента Райън Мърфи (American Horror Story) за 10 милиона долара. През 2002 г. тя придобива имот в Бел Еър, който след щателна реставрация продава през 2005 г. за 16,5 милиона долара. В Лагуна Бийч тя повтори успеха си — купува дом за 7,5 милиона и го препродава две години по-късно за 12,75 милиона долара.

Актрисата беше запалена по испанската колониална архитектура, стила мисионен ренесанс и модерния дизайн от средата на XX век. През 2017 г. издаде книгата The House That Pinterest Built, която The New York Times определи като „изискано ръководство по дизайн и архитектурна естетика“, съчетаващо нейния артистичен усет и любов към детайла.

Според близки до семейството ѝ, цитирани от People, последните месеци от живота ѝ са преминали спокойно, в обкръжението на най-близките ѝ. Даян Кийтън има две деца — дъщеря Декстър и син Дюк, които тя осинови в по-зряла възраст и често описваше като „най-големия си източник на радост“.

Причината за смъртта ѝ не е официално оповестена, но източници на The Hollywood Reporter твърдят, че здравословното ѝ състояние се е влошило рязко през последните месеци. През март актрисата изненада феновете си, когато обяви за продажба дома си в Лос Анджелис – описван от нея като „дом на мечтите“ – за 29 милиона долара, въпреки че преди това беше заявила, че смята да остане там „завинаги“.

Даян Кийтън ще бъде запомнена не само като изключителна актриса и модна икона, но и като жена, която превърна своето любопитство, естетика и упоритост в културен отпечатък. Както отбелязва Vanity Fair, „тя беше истински оригинал – артист, който не следваше правилата, а ги пренаписваше“.

Погребението ѝ се очаква да бъде малко, като семейството е поискало да се запази пълна дискретност. В Лос Анджелис и Ню Йорк вече се организират паметни прожекции на нейните най-емблематични филми, които ще съберат колеги и почитатели от цял свят, за да почетат живота на една от най-обичаните фигури в историята на Холивуд.