Индийски ленивец с ампутиран крак вече ходи с протеза

16 Октомври, 2025 18:16 543 4

Васи бързо се е адаптирал към протезата

Индийски ленивец с ампутиран крак вече ходи с протеза - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Индия, ленивец на име Васи стана първият представител на своя вид, получил протезна лапа, според People.


Васи живял в горите на Карнатака, докато не стъпил в капан през септември 2019 г. Той бил забелязан от Wildlife SOS, организация с нестопанска цел, която помага на ранени диви животни.

Капанът сериозно повредил задния крак на Васи, който трябвало да бъде ампутиран. Трикракият мечок не би оцелял в дивата природа, затова бил транспортиран до Спасителния център за мечки Банергата (BBRC). Ленивецът се научил да живее без една лапа, но все пак имал затруднения с движението.

Служителите на BBRC признали, че бързо обикнали Васи заради неговата игривост и любопитство и решили да му помогнат. Протези за ленивец никога преди не са били правени, затова BBRC се обърнал за помощ към ветеринарния лекар Дерик Кампана. Той е известен със способността си да създава висококачествени протези за животни и готовността си да се справя със сложни случаи.

Според служители на BBRC, Васи бързо се е адаптирал към протезата. Сега му е много по-лесно да се движи.

„Това ще удължи живота му и ще го направи много по-комфортен“, отбеляза центърът.

Ленивите мечки се срещат в Индия, Пакистан, Шри Ланка, Бангладеш, Непал и Бутан. Те могат да достигнат височина на раменете до 90 сантиметра. Хранят се предимно с мравки и термити. Въпреки скромния си размер, те се смятат за едни от най-опасните мечки в света за хората.


