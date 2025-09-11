Новини
Мъж свали 30 кг и разкри 5-те стъпки към драстичното си отслабване

11 Септември, 2025 18:45

Кумар посъветва тези, които искат да отслабнат, да се откажат от доставките на храна

Мъж свали 30 кг и разкри 5-те стъпки към драстичното си отслабване - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жител на Хайдерабад, Индия, отслабна с 30 килограма за една година, като промени хранителните си навици. Той разкри пет тайни за отслабването си пред Times of India.

Судхир Кумар разказа, че през 2020 г. е тежал 100 килограма и е страдал от здравословни проблеми. По това време той вече е бил на 49 години и решил да отслабне. Първото нещо, което направил, е да яде по-малко захар. Според мъжа е важно да се помни, че захарта се съдържа не само в десертите, но и в други ястия.

Кумар посъветва тези, които искат да отслабнат, да се откажат от доставките на храна. Той призна, че поръчването на храна е по-лесно и по-бързо от готвенето ѝ, но обикновено ястията от доставките са по-калорични и съдържат много мазнини. По същата причина мъжът призова да не се яде в ресторанти. Той обясни, че храната там е вкусна, но рядко здравословна.

Ако искате да се храните навън, най-добре е да отидете в ресторанти с меню, а не на шведска маса. Според Кумар рискът от преяждане е твърде висок на нея. „Поръчването от меню помага на тези, които са на път за отслабване, да бъдат внимателни и да изберат какво наистина трябва да ядат“, обясни той.

Последната тайна за отслабване на Кумар е ранното хранене. „Това създава естествен прозорец за гладуване преди закуска“, обясни той. Той вярва, че това насърчава доброто храносмилане и загубата на тегло.


  • 1 1488

    12 3 Отговор
    като живеете у бойковината и кожа и кости ше станете

    18:57 11.09.2025

  • 2 Софийски селянин,

    5 4 Отговор
    Първо и най важното правило да не се плюска излишно и няма да има нужда да отслабвате...
    Всичко останало е дрън дрън,празни приказки и глупости!
    И не се оправдавайте с некачествените храни,нарушена обмяна на веществата няма такова нещо...

    19:23 11.09.2025