Изскочиха неочаквани детайли за смъртта на собственика на търговската верига Mango, подозират сина му

Испанската полиция разкри неочаквани подробности за смъртта на предприемача и основател на търговската верига Mango Исак Андик, предаде Cadena SER.

Правоохранителните органи в Каталуния подозират Джонатан, син на собственика на модната марка. Той беше единственият свидетел на планинския инцидент.

Разследващите възобновиха случая поради несъответствия в показанията на наследника на бизнесмена. Те обаче уточниха също, че полицията все още няма доказателства, които да го свързват с инцидента, нито показания, описващи лоши отношения между сина и бащата.

Смъртта на Исак Андик беше обявена на 14 декември 2024 г. 71-годишният магнат падна от скала в пещерите на планинската верига Монсерат. Джонатан твърдеше по време на първоначалните разпити, че е чул баща си да се подхлъзва. Каза, че не е виждал нищо, защото е вървял пред него. Той отбеляза, че преходът не е бил труден за бизнесмена.