Новини
Любопитно »
Изскочиха неочаквани детайли за смъртта на собственика на търговската верига Mango, подозират сина му

Изскочиха неочаквани детайли за смъртта на собственика на търговската верига Mango, подозират сина му

17 Октомври, 2025 19:45 862 4

  • подробности-
  • смърт-
  • бизнесмен-
  • исак андик-
  • mango

Разследващите възобновиха случая поради несъответствия в показанията на наследника на бизнесмена

Изскочиха неочаквани детайли за смъртта на собственика на търговската верига Mango, подозират сина му - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Испанската полиция разкри неочаквани подробности за смъртта на предприемача и основател на търговската верига Mango Исак Андик, предаде Cadena SER.

Правоохранителните органи в Каталуния подозират Джонатан, син на собственика на модната марка. Той беше единственият свидетел на планинския инцидент.

Разследващите възобновиха случая поради несъответствия в показанията на наследника на бизнесмена. Те обаче уточниха също, че полицията все още няма доказателства, които да го свързват с инцидента, нито показания, описващи лоши отношения между сина и бащата.

Смъртта на Исак Андик беше обявена на 14 декември 2024 г. 71-годишният магнат падна от скала в пещерите на планинската верига Монсерат. Джонатан твърдеше по време на първоначалните разпити, че е чул баща си да се подхлъзва. Каза, че не е виждал нищо, защото е вървял пред него. Той отбеляза, че преходът не е бил труден за бизнесмена.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джери

    7 2 Отговор
    Горкият мaнго.

    19:47 17.10.2025

  • 2 Незаинтересуван

    4 0 Отговор
    Не го жалете, както и да е, пукнал е в прегръдките на планината, любовта му. Не е легнал на легло да го дундуркат. Отишъл си е като мъж.

    19:49 17.10.2025

  • 3 За пари

    2 0 Отговор
    За много - от оборотна бърза мода и убийство се случва и син убива баща

    19:52 17.10.2025

  • 4 Българин...

    2 0 Отговор
    В името на парите! Евреите се само избиват!

    20:08 17.10.2025