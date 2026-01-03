Томи Лий Джоунс проговори за внезапната смърт на дъщеря си

Семейството на холивудския актьор Томи Лий Джоунс разпространи официално изявление след смъртта на дъщеря му Виктория Кафка Джоунс, която почина на 34-годишна възраст.

„Благодарим за всички мили думи, мисли и молитви“, се казва в изявлението, разпространено в петък вечерта. „Молим да уважите личното ни пространство в този изключително труден момент. Благодарим.“ Посланието е подписано от „Семейството на Виктория Кафка Джоунс“.

Новината за смъртта ѝ стана публична в четвъртък, след като тя е била открита в безпомощно състояние на 14-ия етаж на хотел Fairmont в Сан Франциско в ранните часове на Новата година. Подаденият сигнал на спешния телефон е насочвал към възможна свръхдоза, като е било отбелязано наличие на промяна в цвета на кожата – медицински термин, който обикновено се свързва с липса на кислород в кръвта.

Въпреки опитите на присъстващи да ѝ окажат първа помощ и усилията на пристигналите на място парамедици, Виктория е била обявена за починала на място. Към момента официалната причина за смъртта не е оповестена. По информация на полицията в Сан Франциско не са открити наркотици, следи от насилие или данни, които да сочат към самоубийство.

От ръководството на хотела също разпространиха изявление, в което посочват, че съдействат изцяло на разследващите органи и изразяват съболезнования на семейството.

Виктория Кафка Джоунс е дъщеря на Томи Лий Джоунс и бившата му съпруга Кимбърли Кофли. Тя има и по-голям брат Остин, на 43 години. Родена е през 1991 г., пет години преди родителите ѝ да прекратят 15-годишния си брак.

Като дете Виктория има кратка актьорска кариера, включително участия във филмите „Мъже в черно 2“ и „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“, в които си партнира с баща си, както и епизодична роля в телевизионния сериал „One Tree Hill“ през 2003 г.

В по-късните години името ѝ се появява в полицейски сводки. През 2025 г. тя е била задържана на няколко пъти в Калифорния по обвинения, свързани с възпрепятстване на полицейски служител и притежание или употреба на контролирани вещества, както и по обвинения за домашно насилие. По всички тези случаи Виктория е пледирала невинна. По-старо обвинение за кражба в Тексас от 2011 г. впоследствие е било снето.

Разследването на смъртта ѝ продължава.