Томи Лий Джоунс проговори за внезапната смърт на дъщеря си

3 Януари, 2026 13:04 1 980 4

34-годишната дъщеря на актьора е открита в хотел в Сан Франциско в първите часове от новата огдина

Томи Лий Джоунс проговори за внезапната смърт на дъщеря си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Семейството на холивудския актьор Томи Лий Джоунс разпространи официално изявление след смъртта на дъщеря му Виктория Кафка Джоунс, която почина на 34-годишна възраст.

„Благодарим за всички мили думи, мисли и молитви“, се казва в изявлението, разпространено в петък вечерта. „Молим да уважите личното ни пространство в този изключително труден момент. Благодарим.“ Посланието е подписано от „Семейството на Виктория Кафка Джоунс“.

Новината за смъртта ѝ стана публична в четвъртък, след като тя е била открита в безпомощно състояние на 14-ия етаж на хотел Fairmont в Сан Франциско в ранните часове на Новата година. Подаденият сигнал на спешния телефон е насочвал към възможна свръхдоза, като е било отбелязано наличие на промяна в цвета на кожата – медицински термин, който обикновено се свързва с липса на кислород в кръвта.

Въпреки опитите на присъстващи да ѝ окажат първа помощ и усилията на пристигналите на място парамедици, Виктория е била обявена за починала на място. Към момента официалната причина за смъртта не е оповестена. По информация на полицията в Сан Франциско не са открити наркотици, следи от насилие или данни, които да сочат към самоубийство.

От ръководството на хотела също разпространиха изявление, в което посочват, че съдействат изцяло на разследващите органи и изразяват съболезнования на семейството.

Виктория Кафка Джоунс е дъщеря на Томи Лий Джоунс и бившата му съпруга Кимбърли Кофли. Тя има и по-голям брат Остин, на 43 години. Родена е през 1991 г., пет години преди родителите ѝ да прекратят 15-годишния си брак.

Като дете Виктория има кратка актьорска кариера, включително участия във филмите „Мъже в черно 2“ и „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“, в които си партнира с баща си, както и епизодична роля в телевизионния сериал „One Tree Hill“ през 2003 г.

В по-късните години името ѝ се появява в полицейски сводки. През 2025 г. тя е била задържана на няколко пъти в Калифорния по обвинения, свързани с възпрепятстване на полицейски служител и притежание или употреба на контролирани вещества, както и по обвинения за домашно насилие. По всички тези случаи Виктория е пледирала невинна. По-старо обвинение за кражба в Тексас от 2011 г. впоследствие е било снето.

Разследването на смъртта ѝ продължава.


