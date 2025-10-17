Новини
Любопитно »
84-годишният Нийл Даймънд предизвика полемика след благотворителен бал в Колорадо (ВИДЕО)

17 Октомври, 2025 21:38 400 0

  • нийл даймънд-
  • полемика-
  • колорадо

„Като се има предвид, че е на 84 години и има Паркинсон, мисля, че изглежда доста добре.“

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нийл Даймънд, популярен американски певец, автор на песни и актьор през 60-те години на миналия век, присъства на благотворителен бал в Колорадо и предизвика онлайн полемики. Снимки и коментари за събитието се появиха на уебсайта на Daily Mail.

84-годишният изпълнител, който е работил с певицата Шер, се появи пред камерите с официални обувки, официален панталон и яке с кожени ревери. Той бе съчетал тоалета си с черна риза и съответстваща вратовръзка. 55-годишната му съпруга Кати Макнийл Даймънд бе избрала прилепнала кадифена рокля с високо деколте и украсени ръкави.

Читателите на изданието бяха изненадани от променения външен вид на изпълнителя и започнаха да го обсъждат в секцията за коментари.


„Никога нямаше да го разпозная, ако някой не ми беше казал кой е“, „Като се има предвид, че е на 84 години и има Паркинсон, мисля, че изглежда доста добре“, „Изглежда добре за възрастта си“, „Беше готин през 70-те години. Харесвах окосмените му гърди“, „Да остарееш е гадно, но изглежда наистина добре“, коментираха фенове.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
