84-годишният Нийл Даймънд предизвика полемика след благотворителен бал в Колорадо (ВИДЕО)

Нийл Даймънд, популярен американски певец, автор на песни и актьор през 60-те години на миналия век, присъства на благотворителен бал в Колорадо и предизвика онлайн полемики. Снимки и коментари за събитието се появиха на уебсайта на Daily Mail.

84-годишният изпълнител, който е работил с певицата Шер, се появи пред камерите с официални обувки, официален панталон и яке с кожени ревери. Той бе съчетал тоалета си с черна риза и съответстваща вратовръзка. 55-годишната му съпруга Кати Макнийл Даймънд бе избрала прилепнала кадифена рокля с високо деколте и украсени ръкави.

Читателите на изданието бяха изненадани от променения външен вид на изпълнителя и започнаха да го обсъждат в секцията за коментари.

„Никога нямаше да го разпозная, ако някой не ми беше казал кой е“, „Като се има предвид, че е на 84 години и има Паркинсон, мисля, че изглежда доста добре“, „Изглежда добре за възрастта си“, „Беше готин през 70-те години. Харесвах окосмените му гърди“, „Да остарееш е гадно, но изглежда наистина добре“, коментираха фенове.