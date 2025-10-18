Новини
Любопитно »
Бизнесдамата Александра и балерината Йоана напуснаха приключенското риалити “Игри на волята”

Бизнесдамата Александра и балерината Йоана напуснаха приключенското риалити “Игри на волята”

18 Октомври, 2025 07:54, обновена 18 Октомври, 2025 07:58 925 9

  • игри на волята-
  • телевизия-
  • състезание

Напред продължиха програмистът Иван и психиатърът д-р Пекин

Бизнесдамата Александра и балерината Йоана напуснаха приключенското риалити “Игри на волята” - 1
Снимка: dariknews.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бизнесдамата Александра Колева и балерината Йоана Йорданова снощи казаха сбогом на мечтата си за победа в приключенското риалити “Игри на волята”, предаде dariknews.bg.

Двете участнички от племето на Завоевателите бяха елиминирани в битката за спасение и в последвалия елиминационен сблъсък на Арената. Напред в надпреварата продължиха програмистът Иван и психиатърът д-р Пекин.

Вечерта в Дивия север започна изключително емоционално. Последният Съвет на мъртвеца събра край огъня останалите четирима изгнаници на Блатото - Радостина, д-р Коеджикова, Гордиенко и Недялко. Водещата Ралица Паскалева взе безпрецедентно решение в историята на предаването и помилва всеки един от Победителите. Така те ще се изправят един срещу друг в зрелищна четворна битка за влизане в голямата игра следващата седмица.

Адреналинът на участниците продължи да се покачва с битката за спасение. Четиримата номинирани:Иван, д-р Пекин, Александра и Йоана участваха в светкавична елиминация. Определяният за черна овца при Лечителите - Иван се спаси, докато Йоана и д-р Пекин се класираха за елиминационния дуел. Загубата за Александра означаваше и финал на нейното участие в приключенското риалити.

Битката за оцеляване изпита силата, издръжливостта и волята на борещите се за спасение членове на Жълтите и Зелените. По-добре физически подготвената Лечителка успя да постигне категорична победа, с която спечели 150 златни гроша и сложи край на мечтата на Йоана за наградата от 100 000 лв. Двете съплеменнички дадоха своето първо ексклузивно интервю в подкаста “След Игрите”, където разказаха за тайните коалиции, престоя си на Блатото и съперничеството помежду си. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Днес на бойното поле ще се завърне бронзовият медалист от сезон 6 Георги Гешев, който ще се опита да спечели място в звездния сезон на екстремното риалити.

Не пропускайте “Игри на волята” в събота, 18 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Лявата е по естествена и земна ,дясната е надуваема кукла за извраще ния.

    Не гледам опростачващи "риалитита".

    08:09 18.10.2025

  • 2 ШЕФА

    2 3 Отговор
    Оти плашите ората бре,тея с грим са страшни,а представям си без,Вук Драшкович.

    08:10 18.10.2025

  • 3 да еи имам бизнеса

    6 0 Отговор
    гаранция че това пластмасовото чудовище се води “бизнес дама”

    08:13 18.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор
    приличат на ескорт дами от балатата, за по 50 рубли!

    Коментиран от #8

    08:24 18.10.2025

  • 5 Боздуган

    4 1 Отговор
    Ако, мъж се мръщи на такива жени, то тогава да се радва на друг мъж. Едната била пластмасова пък другата си нямала ц.... Кога ти е мека ракетата, все космоса ти е грозен!

    08:26 18.10.2025

  • 6 бай Даньо...

    1 0 Отговор
    Вероятно са си изпочупили маникюра...

    08:32 18.10.2025

  • 7 Напомпаната джука

    6 1 Отговор
    какъв бизнес има, освен джукизъм за мъжко удоволствие

    08:35 18.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боздуган

    2 0 Отговор
    Като нямате зъби за агнешко, яжте попара. Който разбрал разбрал.

    08:40 18.10.2025