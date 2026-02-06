Новини
Сапунджиева от "Игри на волята" сподели и своя нещастен опит с ужасяваща ринопластика (ВИДЕО)

Сапунджиева от "Игри на волята" сподели и своя нещастен опит с ужасяваща ринопластика (ВИДЕО)

6 Февруари, 2026 17:01

Риалити героинята се е подложила на операция, която затруднила дишането ѝ и довела до куп проблеми

Сапунджиева от "Игри на волята" сподели и своя нещастен опит с ужасяваща ринопластика (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Игри на волята“ Десислава Сапунджиева преживява истински кошмар след ринопластика, която вместо да подобри визията ѝ, почти съсипва здравето ѝ. Това, което започва като лека корекция, се превръща в поредица от тежки усложнения и месеци на болка и страх.

Сапунджиева се решава на ринопластика заради леко изкривена носна преграда, без да има проблеми с дишането или обонянието. По препоръка на близък човек тя избира лекар в чужбина – решение, което по-късно определя като най-голямата си грешка.

„Още след операцията се чувствах много зле. При махането на тампоните получих силен кръвоизлив и се наложи да остана в болница“, разказва риалити героинята във видео, публикувано в профила ѝ в мрежата.

След завръщането си в България състоянието ѝ се влошава още повече. Дишането ѝ става затруднено, появяват се и визуални деформации на носа. „Преди операцията нямах никакви проблеми с дишането. След нея – имах. Осъзнах, че работата е била груба, не фина и не прецизна, а това е критично при такава операция“, признава Десислава.

Лекарят ѝ предлага втора, безплатна операция, за да „поправи“ щетите, но Сапунджиева категорично отказва да му се довери отново. По-късно тя се подлага на нова интервенция, но при друг специалист – този път с далеч по-добър резултат.

Признанията на Сапунджиева идват на фона на серия разкрития за други жени, станали жертва на неуспешни ринопластики от самозвания лекар Зекерия Батмаз. Сред свидетелствата на потърпевшите са шокиращи признания като: „Спя седнала, защото не мога да дишам“, „Имам периодични кръвоизливи от носа“, „Носът ми е крив, с издадени хрущяли“. „Докторът ми каза: ‘Жива си, оправяй се сама’“

Според разследванията въпросният медик е представял пред институции диплома за завършена УНГ специалност, която се оказва фалшива. Документът е с несъответстващи номера, подписан от ректор, който не е заемал поста по това време, и съдържа редица други несъответствия.

Въпреки това в периода 2019–2022 г. той е работил в медицински център като единствен УНГ лекар и е извършвал ринопластики и септопластики, оставяйки след себе си десетки пострадали пациенти – някои, от които с трайни увреждания.

Публикация, споделена от Desislava Sapundzhieva (@desislava.sapundzhieva)


  • 1 Див селянин

    14 0 Отговор
    От така ва мойто момиче? Не ти е пречело, с крив нос или не, който си те харесва,ще те вземе...и моя е такъв. Ако искаш, да се съберем😉

    Коментиран от #10

    17:03 06.02.2026

  • 2 Лопата Орешник

    6 4 Отговор
    Свири слабо, но задното отверстие е много тесничко и стегнато! Друго незнам!

    17:04 06.02.2026

  • 3 Да ,бе

    7 2 Отговор
    Заради затруднено дишане решила да ѝ моделират нов нос ? Това е толкова изтъркана уж причина , че се чудя как още я ползват за аргумент ! Не , че някой го интересува.

    17:08 06.02.2026

  • 4 Запознат

    3 3 Отговор
    Бети кахъра от малка е с дамар в главата не си е добре това алтаво момиче , някой циганин и намерете да се укроти 🤣🤣🤣🤭

    17:09 06.02.2026

  • 5 Подробности

    5 2 Отговор
    Анита Цветанова е надула бурията на един от охраната на Митьо очите 🤭🤭🤭🤣🤣

    17:17 06.02.2026

  • 7 Само припомням

    1 1 Отговор
    Хоризонтални ключици равно на м6жки би0л. n0л...

    17:30 06.02.2026

  • 8 Гост

    1 2 Отговор
    Тази беше зобала анаболи при влизането в предаването беше, като мъж и тестостерона завинаги променя жените.

    17:45 06.02.2026

  • 9 кака сапунка

    3 1 Отговор
    "Игри на волята" сподели и своя нещастен опит при игрите с кекс
    да пробва с сапун

    17:50 06.02.2026

  • 10 декек како сапунке

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Див селянин":

    който и да не те харесва,ще те вземе
    барем да замесвате кекс
    а и мераклии ще се найдат без да си и засукана
    ама поне развинтена

    17:53 06.02.2026

  • 11 Цъцъ

    2 0 Отговор
    "Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост, като за Вселената не съм толкова сигурен. "
    Алберт Айнщайн.

    18:16 06.02.2026

  • 12 аБе,

    3 0 Отговор
    Госпожо Десислава Сапунджиева,нищо ви нямаше визуално на носа докато бяхте в ,,Игри на волята,, хубава си бяхте.Знам,че не е добре да се дават непоискани съвети но все пак да си кажа.Не е нужно да ставате като кифлите защото ще е катастрофално за външния ви вид,то с една ринопластика се започва тази мания по пластичните операции.Примери колкото искаш.Поспрете се от мъжки тренировки,коремните плочи правят жената груба,бъдете по-женствена и никога не си правете косата като в ,,Черешката на тортата,,ужасна беше.Но на първо място не се давайте на комплексирани селски бекове като Дино от ,,Игрите,,да ви мачкат с простафелско отношение.Такива не си заслужават.Хубава жена сте,живейте си живота и не ставайте кифла от инстаграм.Желая ви здраве и късмет и повече съмочувствие.

    18:34 06.02.2026