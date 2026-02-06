Сапунджиева от "Игри на волята" сподели и своя нещастен опит с ужасяваща ринопластика (ВИДЕО)

Звездата от „Игри на волята“ Десислава Сапунджиева преживява истински кошмар след ринопластика, която вместо да подобри визията ѝ, почти съсипва здравето ѝ. Това, което започва като лека корекция, се превръща в поредица от тежки усложнения и месеци на болка и страх.

Сапунджиева се решава на ринопластика заради леко изкривена носна преграда, без да има проблеми с дишането или обонянието. По препоръка на близък човек тя избира лекар в чужбина – решение, което по-късно определя като най-голямата си грешка.

„Още след операцията се чувствах много зле. При махането на тампоните получих силен кръвоизлив и се наложи да остана в болница“, разказва риалити героинята във видео, публикувано в профила ѝ в мрежата.

След завръщането си в България състоянието ѝ се влошава още повече. Дишането ѝ става затруднено, появяват се и визуални деформации на носа. „Преди операцията нямах никакви проблеми с дишането. След нея – имах. Осъзнах, че работата е била груба, не фина и не прецизна, а това е критично при такава операция“, признава Десислава.

Лекарят ѝ предлага втора, безплатна операция, за да „поправи“ щетите, но Сапунджиева категорично отказва да му се довери отново. По-късно тя се подлага на нова интервенция, но при друг специалист – този път с далеч по-добър резултат.

Признанията на Сапунджиева идват на фона на серия разкрития за други жени, станали жертва на неуспешни ринопластики от самозвания лекар Зекерия Батмаз. Сред свидетелствата на потърпевшите са шокиращи признания като: „Спя седнала, защото не мога да дишам“, „Имам периодични кръвоизливи от носа“, „Носът ми е крив, с издадени хрущяли“. „Докторът ми каза: ‘Жива си, оправяй се сама’“

Според разследванията въпросният медик е представял пред институции диплома за завършена УНГ специалност, която се оказва фалшива. Документът е с несъответстващи номера, подписан от ректор, който не е заемал поста по това време, и съдържа редица други несъответствия.

Въпреки това в периода 2019–2022 г. той е работил в медицински център като единствен УНГ лекар и е извършвал ринопластики и септопластики, оставяйки след себе си десетки пострадали пациенти – някои, от които с трайни увреждания.