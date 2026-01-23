Новини
Мани от "Игри на волята" показа изящни крака в снега (СНИМКИ)

23 Януари, 2026 16:31 1 021 8

  • мануела тонева-
  • мани-
  • игри на волята-
  • сняг-
  • зима

Русата хубавица позира само по пуловер и голи крака в снежния пейзаж

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мануела от четвърти сезон на „Игри на волята“ стопи ледовете през гореща фотосесия. Мануела Тонева публикува серия от кадри сред снежна приказка – заснежени скали, дървета и минусови температури, но визията ѝ остави всички без думи.

Красавицата позира с топъл овърсайз пуловер и зимни боти, но долната част от аутфита ѝ е мистерия. На фона на снега изглежда така, сякаш Мани е по къси панталони или с почти незабележими телесни чорапогащи, които създават илюзия за голи крака. Това веднага отприщи вълна от коментари и догадки – „Не ѝ ли е студено?“ и „Как издържа така?“ са само част от реакциите.

Въпреки ледената обстановка, бодибилдърката демонстрира невероятна форма и стегнати крака, които само разбудиха възхищението на последователите ѝ.


  • 1 Пич

    13 0 Отговор
    Убягва ми смисъла на такива статии ! Какво се очаква от нас - и ние ли да се снимаме по гащи и кубинки ?!

    Коментиран от #4

    16:33 23.01.2026

  • 2 Ае стига с глупостите

    7 0 Отговор
    Нема що. Ние не сме виждали крака друг път.

    Аз лично съм като вцепенен от гледката и представа си нямам как да реагирам.

    Заливате народа със Софт пАрно.

    Коментиран от #7

    16:40 23.01.2026

  • 3 Някой си

    2 0 Отговор
    Имам един познат, който като види такива и винаги казва: "Мама ти и боклук..."

    16:51 23.01.2026

  • 4 Тцъ..

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    По важно е да обикнеш Путин, който си прави такива снимки на кон.

    Коментиран от #8

    16:51 23.01.2026

  • 5 Помня

    0 0 Отговор
    Това бе най- долното същество в сезона!

    16:56 23.01.2026

  • 6 Знаем я

    2 0 Отговор
    Мани я Мани

    16:58 23.01.2026

  • 7 Подкрепям

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ае стига с глупостите":

    Тези прекрасни крака не са за снега,ами за върху моите рамена и желателно без...,, кубинки ":)

    16:59 23.01.2026

  • 8 Коуега

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тцъ..":

    Къде отиде ти и пак бе?Коментирай момичето.Е га ти русофобската мания.

    17:01 23.01.2026