Мани от "Игри на волята" показа изящни крака в снега (СНИМКИ)

Мануела от четвърти сезон на „Игри на волята“ стопи ледовете през гореща фотосесия. Мануела Тонева публикува серия от кадри сред снежна приказка – заснежени скали, дървета и минусови температури, но визията ѝ остави всички без думи.

Красавицата позира с топъл овърсайз пуловер и зимни боти, но долната част от аутфита ѝ е мистерия. На фона на снега изглежда така, сякаш Мани е по къси панталони или с почти незабележими телесни чорапогащи, които създават илюзия за голи крака. Това веднага отприщи вълна от коментари и догадки – „Не ѝ ли е студено?“ и „Как издържа така?“ са само част от реакциите.

Въпреки ледената обстановка, бодибилдърката демонстрира невероятна форма и стегнати крака, които само разбудиха възхищението на последователите ѝ.