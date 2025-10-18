Как да поддържаме есенно-зимните си връхни дрехи като нови

Инвестицията в качествено палто или яке заслужава грижа, която да удължи живота му с години. Ето как да поддържаме любимите си есенно-зимни връхни дрехи в перфектно състояние, пише Lifestyle.bg.
1. Химическо чистене – само когато е необходимо
Макар химическото чистене да е щадящо за тъканите, прекалено честото му използване може да ги износи. Якета и палта, които не влизат в пряк контакт с кожата, е най-добре да се чистят веднъж на сезон.
2. Специални грижи за кожа и велур
Кожените и велурени дрехи изискват професионално почистване. Не експериментирайте с TikTok трикове или домашни рецепти. Проветряването на дрехите, обърнати наопаки, между чистенията ще помогне за премахване на миризми.
3. Студено пране за водоотблъскващи и пухени якета
Водонепромокаеми и пухени якета е добре да се доверят на професионално пране, но някои могат да се перат и у дома:
-
Премахнете повърхностната мръсотия с мека четка.
-
Перете на ръка в студена вода.
-
Оставете да изсъхне на въздух, без сушилня.
За пухени якета, които се перат в машина, добавете две тенис топки в барабана, за да разрохкат пуха и да предотвратите образуването на буци.
4. Малките детайли имат значение
Вълнените палта образуват малки топченца с времето – нормално явление. Машинка за пилинг на дрехи е идеална за премахването им както от палта, така и от пуловери.
5. Спешни действия при петна
Ако разлеете червено вино върху кашмирено палто:
-
Поставете две бели хартиени кърпички от двете страни на петното.
-
Не използвайте вода, за да не увредите тъканта и цвета.
-
Занесете дрехата в химическо чистене възможно най-скоро.
6. Правилната закачалка е важна
Използвайте здрави закачалки с широки рамене, които поддържат тежестта на палтото и предотвратяват деформация. Телени закачалки от химическото не осигуряват достатъчна опора.
С тези съвети любимите ви якета и палта ще изглеждат като нови много по-дълго, а грижата за тях ще се превърне в лесен и ефективен навик.
