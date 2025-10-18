Новини
Как да поддържаме есенно-зимните си връхни дрехи като нови

18 Октомври, 2025 11:58 503 0

  • връхни дрехи-
  • палта-
  • есенно-зимен сезон

От правилното химическо чистене до съхранението – практични съвети за удължаване живота на палтата и якетата

Как да поддържаме есенно-зимните си връхни дрехи като нови - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Инвестицията в качествено палто или яке заслужава грижа, която да удължи живота му с години. Ето как да поддържаме любимите си есенно-зимни връхни дрехи в перфектно състояние, пише Lifestyle.bg.

1. Химическо чистене – само когато е необходимо

Макар химическото чистене да е щадящо за тъканите, прекалено честото му използване може да ги износи. Якета и палта, които не влизат в пряк контакт с кожата, е най-добре да се чистят веднъж на сезон.

2. Специални грижи за кожа и велур

Кожените и велурени дрехи изискват професионално почистване. Не експериментирайте с TikTok трикове или домашни рецепти. Проветряването на дрехите, обърнати наопаки, между чистенията ще помогне за премахване на миризми.

3. Студено пране за водоотблъскващи и пухени якета

Водонепромокаеми и пухени якета е добре да се доверят на професионално пране, но някои могат да се перат и у дома:

  • Премахнете повърхностната мръсотия с мека четка.

  • Перете на ръка в студена вода.

  • Оставете да изсъхне на въздух, без сушилня.

За пухени якета, които се перат в машина, добавете две тенис топки в барабана, за да разрохкат пуха и да предотвратите образуването на буци.

4. Малките детайли имат значение

Вълнените палта образуват малки топченца с времето – нормално явление. Машинка за пилинг на дрехи е идеална за премахването им както от палта, така и от пуловери.

5. Спешни действия при петна

Ако разлеете червено вино върху кашмирено палто:

  • Поставете две бели хартиени кърпички от двете страни на петното.

  • Не използвайте вода, за да не увредите тъканта и цвета.

  • Занесете дрехата в химическо чистене възможно най-скоро.

6. Правилната закачалка е важна

Използвайте здрави закачалки с широки рамене, които поддържат тежестта на палтото и предотвратяват деформация. Телени закачалки от химическото не осигуряват достатъчна опора.

С тези съвети любимите ви якета и палта ще изглеждат като нови много по-дълго, а грижата за тях ще се превърне в лесен и ефективен навик.


