Луис Томлинсън: Смъртта на Лиъм Пейн сближи One Direction

Луис Томлинсън все още се справя с мъката си една година след трагичната смърт на Лиъм Пейн, пише Page Six.

В интервю за Independent, публикувано в събота, бившият член на One Direction сподели, че кончината на Пейн на 16 октомври 2024 г. „определено“ е сближила него, Зайн Малик, Хари Стайлс и Найл Хоран.

„Най-добрите приятели са тези, при които, когато се срещнете отново, сякаш времето изобщо не е минавало,“ каза Томлинсън, добавяйки, че понякога им е трудно да съгласуват графиците си. „Също така е удивително да видиш всеки от тях да се справя отлично по своему.“

33-годишният Томлинсън също сподели, че никога няма да приеме смъртта на Пейн на 31 години.

„Наивно си мислех, че в този момент вече бих бил малко по-запознат с мъката от другите хора на моята възраст,“ каза той, като припомни смъртта на майка си Джоана Дийкинс през 2016 г. и на сестра си Фелисите през 2019 г., която загина едва на 18 години.

„Мислех, че това може да има някакво значение, но изобщо нямаше.“

За кончината на Пейн, с влага в очите, Томлинсън каза: „Нещо, което никога наистина няма да приема. Не мисля.“

Междувременно, Томлинсън и Малик се събират за Netflix документален филм, в който ще пътуват и ще споделят спомените си за времето в бандата и за Пейн, съобщава Sun. Снимките вече са започнали, а очакваната премиера е през 2026 г., като според изданието двамата са подписали многомилионен договор за участието си.

Коментарите на Томлинсън идват две дни след първата годишнина от смъртта на Пейн. Певецът загина, след като падна от хотелска тераса в Буенос Айрес, Аржентина, и получи фатални наранявания.

След трагедията бившите членове на бандата издадоха рядко съвместно изявление: „Напълно сме разрушени от новината за смъртта на Лиъм. Спомените, които споделихме с него, ще останат завинаги. В момента мислите ни са с неговото семейство, приятели и феновете, които го обичаха заедно с нас. Ще ни липсва ужасно много. Обичаме те, Лиъм.“

Томлинсън, чрез Instagram, добави, че е „загубил брат“.

„Лиъм беше някой, на когото се възхищавах всеки ден - толкова позитивен, забавен и мил човек,“ написа той.

„Чувствам се изключително щастлив, че беше в живота ми, но ми е трудно да се сбогувам. Толкова съм благодарен, че се сближихме след бандата, говорейки по телефона с часове и припомняйки хиляди невероятни спомени, които имахме заедно - мислех, че това ще е лукс за цял живот. Бих искал да споделя сцената с теб отново, но това не се случи.“

