One Direction се събират за документален филм след смъртта на Лиъм Пейн

Бившите членове на One Direction Зейн Малик и Луи Томлинсън работят по нов документален филм за Netflix, съобщават британски медии. Двамата музиканти вече са започнали снимките в САЩ, като проектът включва пътуване из страната и разговори за годините им в групата, както и за починалия им колега Лиъм Пейн.

Според публикациите 32-годишният Зейн Малик и 33-годишният Луи Томлинсън са подписали многомилионен договор със стрийминг платформата. Очаква се филмът да излезе през следващата година. Източници близки до продукцията твърдят, че това ще бъде един от големите акценти в каталога на Netflix и ще предизвика значителен интерес сред феновете на групата.

One Direction беше създадена през 2010 г. в телевизионния формат The X Factor, след като петима кандидати – Зейн Малик, Луис Томлинсън, Хари Стайлс, Найл Хоран и Лиъм Пейн – бяха събрани в група от журито, включващо Саймън Кауъл, Никол Шерцингер и Луис Уолш. През 2015 г. Малик напусна, а през януари 2016 г. останалите членове обявиха безсрочна пауза.

През октомври 2024 г. Лиъм Пейн почина трагично на 31-годишна възраст след падане от третия етаж на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Токсикологичният доклад показа наличие на наркотични вещества, включително кокаин, крек и бензодиазепини. На 20 ноември миналата година Малик, Томлинсън, Хоран и Стайлс се събраха отново във Великобритания за погребението му.

Според информации петте оригинални членове на групата са обсъждали възможността за последен общ концерт преди смъртта на Пейн.

Междувременно Зейн Малик е споделял и критични мнения за времето си в One Direction, включително в песента си Fuchsia Sea, в която намеква за преживян расизъм. Всички членове на групата след разпадането ѝ продължиха с успешни солови кариери, като най-голям търговски успех постигна Хари Стайлс. През 2023 г. той спечели наградата „Грами“ за албум на годината с Harry’s House.

Очаква се документалният филм с участието на Малик и Томлинсън да бъде представен през 2026 г. и да предложи откровен поглед към една от най-успешните поп формации на XXI век.