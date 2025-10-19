Касиус Клей, чието име загърбва легендата Мохамед Али, бил смел боец и посланик в Русия. На 84 се оженил за 15-годишна

Когато обяви промяната на името си, легендарният шампион в професионалния бокс Мохамед Али казва: „Касиус Клей е робско име. Не съм го избрал и не го искам.“ Но произходът на името му всъщност е много по-интересен от думите му.

Боксьорът Касиус Марцелус Клей-младши, по-късно известен като Мохамед Али, е кръстен на баща си Касиус Марцелус Клей-старши, който самият е кръстен на аболициониста от Кентъки Касиус Марцелус Клей, един от най-забележителните и противоречиви мъже на своето време.

Аболиционизмът е политическо движение (от края на 18 и през 19 век) за премахване на робството, отмяна на търговията с роби и освобождението им в Западна Европа и Америка.

Първоначалният Касиус Клей става аболиционист, докато учи в Йейл. Когато се завръща в дома си в Кентъки, той освобождава робите си и започва кариера като политик и активист в щат, където аболиционизмът е изключително непопулярен.

Касиус Клей е безстрашен боец. Въпреки че носи два пистолета и държи собствено оръдие в дома си, предпочитаното му оръжие е ножът му Боуи. Докато Клей изнася реч през 1843 г., платен убиец скача на сцената и го прострелва в гърдите. За щастие на Клей, куршумът е отклонен от ножа му. С куршум в гърдите си, Клей се нахвърлил върху нападателя си и го намушкал многократно, отрязвайки носа и ухото на мъжа. При друг случай, след като произнесъл реч против робството, Клей бил нападнат от шестима братя. Въпреки че го намушкали и пребили почти до смърт, Клей се преборил с всичките шест с ножа си Боуи, убивайки един от тях.

По време на Гражданската война Касиус Клей служил за кратко като генерал в армията на Съюза, преди да стане посланик на САЩ в Русия. Той играл важна роля в осигуряването на руската подкрепа за Севера по време на войната, а по-късно и в осъществяването на покупката на Аляска.

Като съпруг и баща, от Клей имало какво да се желае. През 1878 г., на 68-годишна възраст, Клей се развел с 65-годишната си съпруга Мери Джейн. Той отсъствал от семейството през по-голямата част от живота си, и децата им били отгледани почти изцяло от Мери Джейн. Две от дъщерите им, Мери Бар Клей и Лора Клей, станали видни активистки в движението за женски права, отчасти в резултат на това, че били свидетели на това как се отнасят с майка им.

На 84-годишна възраст Клей се оженил за 15-годишната сестра на един от наемателите си. Той починал през 1903 г. на 92-годишна възраст.

Касиус Марселус Клей е роден на 19 октомври 1810 г., точно преди 215 години.