Мария Цънцарова се насочва към политиката след уволнението от bTV?

2 Януари, 2026 16:38 3 200 80

В политическите среди витае слухът, че тя ще се присъедини към ПП-ДБ

Мария Цънцарова се насочва към политиката след уволнението от bTV? - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мария Цънцарова, която в дните преди Коледа беше освободена от bTV, се готви да стартира кариера на политическия фронт, пише сайтът Lupa.bg. Колеги на популярната журналистка споделят, че тя е отказала предварително насрочена среща с ръководството на медията, на която да се обсъждат варианти за професионалната ѝ кариера в други предавания, защото следващата ѝ стъпка е далеч от екрана.

Подобно уволнение често е първи тур по пътя към политическата арена, което сме наблюдавали многократно още от настоящата вицепрезидентка Илиана Йотова до специалиста по разговорен английски Николай Бареков. Според запознати с плановете на Цънцарова от няколко месеца тя е любимка на двамата съпредседатели на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Партията им отчаяно страда от липса на разпознаваем човешки ресурс след напускането на основателя си Христо Иванов и знакови фигури като Стефан Тафров.

Именно в лицето на Мария двамата виждали подходящо лице за предстоящите парламентарни избори. Водещата e еднакво харесвана и от по-възрастните зрители, и от младата аудитория. Освен това винаги се е гордяла с произхода си от възрожденско Карлово и може да разчупи наратива за градската десница като балон за шепа жълтопаветни софиянци.

Мария Цънцарова е получила подкрепа от двамата партийни лидери, а силен слух твърди, че е получила и покана да се включи в листите им за народен представител от гражданската квота.

Според източници на сайта Lupa.bg, на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които ще са в края на месец март или в началото на април 2026 г., Мария може да се появи като кандидат за депутат на ПП-ДБ в родния си град и в един от големите столични изборни райони. Цънцарова вече е дала необвързващо съгласие на лидерите на ПП-ДБ, като си е оставила вратичка да проведе сериозен разговор със семейството си, преди окончателно да нахлузи партийния хомот.

Както е известно, журналистката има две невръстни деца - на 8 и на 6 годинки, от ученическата си любов бизнесмена Симо Голев. "Мария ще мобилизира електорат и със сигурност ще бъде от разпознаваемите депутати, от каквито ПП-ДБ има осезаема нужда", коментират политолози. Включването ѝ в листите обаче е довело до разнобой в коалицията, твърди източник на "Уикенд".

Категорично против бил например ген. Атанас Атанасов, който си давал сметка, че лансирането на Цънцарова ще е за сметка на политици от неговата партия ДСБ. Леко скептичен бил и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който не бил убеден в компетентността на журналистката като народен представител. Освен това тя била доста близка до Явор Божанков, който е в открит конфликт с него.


  • 1 Ке хване

    54 3 Отговор
    Киро за биренката

    16:39 02.01.2026

  • 2 Фхйккл

    7 16 Отговор
    Честито!

    16:40 02.01.2026

  • 3 Народа

    51 12 Отговор
    Днес е чудесен ден за излизане от еврозоната!

    16:40 02.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    68 3 Отговор
    Злобна мисирка .Там и е мястото.

    16:40 02.01.2026

  • 5 Киро Острото

    65 1 Отговор
    Стара е вече за парапета.

    16:41 02.01.2026

  • 6 Дфъйк

    43 5 Отговор
    Хванала е парапета!

    16:41 02.01.2026

  • 7 Гошката

    8 49 Отговор
    Стискам ти палците и заставам зад теб, Цънцарова!

    16:42 02.01.2026

  • 8 Как така?

    51 2 Отговор
    Как влиза в политиката като е осъждана няколко пъти?

    Коментиран от #11

    16:42 02.01.2026

  • 9 Браво

    27 4 Отговор
    И тоя ще ни оправя все пак деца храни гласувай народе

    Коментиран от #61

    16:43 02.01.2026

  • 10 Перо

    58 1 Отговор
    Всеки цървул се насочва към политиката, защото не става и за чеп за зеле, а на такива боклуци работа се дава, чрез партии, защото единствен работодател им е общината и държавата!

    16:44 02.01.2026

  • 11 Перо

    30 1 Отговор

    До коментар #8 от "Как така?":

    В БГ това е превилегия, особено за ПП/ДБ!

    16:45 02.01.2026

  • 12 Познаващ

    40 1 Отговор
    Моля,не ни занимавайте с глупости.

    16:46 02.01.2026

  • 13 След

    54 1 Отговор
    като за нищо друго не става, мястото и е в политиката!

    16:46 02.01.2026

  • 14 Томтом Мехикян

    44 2 Отговор
    Нищо изненадащо няма в това, че LGДБППпартията си я прибра официално.

    16:46 02.01.2026

  • 15 Шиши

    44 1 Отговор
    А, тази и аз мога да си я купя, ама не искам. Не ми отива на "Новото начало".. Нов бардак със стари мисирки не става.

    16:47 02.01.2026

  • 16 Бареков

    30 0 Отговор
    Да научи английския!

    16:47 02.01.2026

  • 17 Тая с устата си лапа цял сладолед

    49 2 Отговор
    И тоя боклук ли политик

    16:47 02.01.2026

  • 18 ПростотоKиро

    32 3 Отговор
    И тая съм я парапетил!

    16:48 02.01.2026

  • 19 Стига

    49 2 Отговор
    с тая селянка ! Няма качества за политиката , като нея такива с лопата да ги ринеш ! И изринеш !

    16:48 02.01.2026

  • 20 Възраждане

    44 1 Отговор
    После сигурно ще я пратят евродепутат , примери много . Нищоправци на хранилка а ние да блъскаме за 600 евро.

    16:48 02.01.2026

  • 21 полит кръговрат

    35 4 Отговор
    Безпристрастната журналистка ще се пробва по пътеката на колегата си А.Хекемян.
    А ПП защитата на безпартийната Цънцарова, е точно копие на защитата от ДПС на безпартийния Калин Стоянов.

    Коментиран от #30

    16:48 02.01.2026

  • 22 Пит Бул

    37 2 Отговор
    Койъо не става за нищо, става политик. А това че тая джофра е пристанала на ППто е ясно и на всички. Добрия журналист е безпристрастния, тая набедената не е от тях.

    16:49 02.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Олииий!

    33 1 Отговор
    Браво! Най-сетне ще си намери курника.

    16:51 02.01.2026

  • 25 ?????

    29 0 Отговор
    Ще излезе че съм голям оракул.
    Тва го писах в момента когато тя отказа всякакви компромиси и разговори с работодателя.
    Още тогава стана ясно че я готвят за лице на ПП-тата на следващите избори.
    Мен тва само ме радва щото мястото и́ е точно там.
    За друго не става.

    16:51 02.01.2026

  • 26 а с кво ли си е заслужила подпирането

    24 0 Отговор
    мичето е получила подкрепа от двамата партийни лидери

    Коментиран от #40

    16:51 02.01.2026

  • 27 Цвете

    13 4 Отговор
    И СЛЕД НОВА ГОДИНА СЕ ОКАЗАХТЕ ОМЪРСЕНИ ОТ МНЕНИЕТО МИ? КОЙ ВИ ДЪРПА КОНЦИТЕ ,КУКЛИ? ПАРЦАЛЕНИ.🙈🤔🙊🤔🙉🤔🙄😆☃️❄️🇧🇬🇧🇬🇧🇬👍

    16:52 02.01.2026

  • 28 Мишел

    20 2 Отговор
    Поне да беше гинеколожка, а така - никакви шансове за успех в политиката...

    .

    16:52 02.01.2026

  • 29 хубава новина

    30 3 Отговор
    Чудесно, тая неприятна агресивна мисопосирка ще отблъсне още повече хора от тия противняци.

    16:52 02.01.2026

  • 30 Бялджип

    18 0 Отговор

    До коментар #21 от "полит кръговрат":

    Точен коментар. Народът отдавна вижда и оценява всичко, но описаните от теб подлоги до последно отричат и се преструват на независими и безпристрастни.

    16:53 02.01.2026

  • 31 Това е

    21 2 Отговор
    "обективност" и "независимост" по пеперастко-дебейската логика. Пеевските и Борисов мисирки са лоши мисирки, нашите мисирки - това са демократично мислещи пуйки, коренно различен биологичен вид. Това е жест на ППДБ, насочен изцяло за твърдото им ядро, което така или иначе си гласува за тях и подобни партии. По никакъв начин това не им помага да спечелят нова електорална база. И още по-малко тази защита за Цънцарова променя мнението на хората, че те си мислят, че имат последователност и принципност.

    16:53 02.01.2026

  • 32 И още мисирки ООД

    26 2 Отговор
    Нека ПП=ДБ включат Цънцарката в листите за депутати. Така е сигурно,че ще загубят още повече гласове!

    16:54 02.01.2026

  • 33 Цвете

    9 3 Отговор
    И СЛЕД НОВА ГОДИНА СЕ ОКАЗАХТЕ ОМЪРСЕНИ ОТ МНЕНИЕТО МИ? КОЙ ВИ ДЪРПА КОНЦИТЕ ,КУКЛИ? ПАРЦАЛЕНИ.🙈🤔🙊🤔🙉🤔🙄😆☃️❄️🇧🇬🇧🇬🇧🇬👍

    16:54 02.01.2026

  • 34 Цънцар Мариин

    24 0 Отговор
    Цънцарова няма качества за политика. Тя няма юридическо образование, не разбира нищо от управление, финанси, межждународна политика.Най-важното-няма правна и политическа култура, тя е пропагдатор и четец на чужди мисли.Имаше толкова кадърни хора в ДБ, те се разбягаха,никой не ги потърси за мнение-професори, учени, солидни хора, интелектуалци.Опрели до Цънцаровица от Карлово.....Боже, боже, боже...

    Коментиран от #73

    16:58 02.01.2026

  • 35 Ах как се надушват

    19 0 Отговор
    Краставите псетаааааааа😡😡😡😡

    16:59 02.01.2026

  • 36 Боян Арсов

    17 1 Отговор
    Един приятел -професор по право-много читав, учен, честен човек, с права и на адвокат,написал доста книги, винаги е подкрепял десните, никога не е бил комунист, от интелектуално семество, софиянец, с влияние в университетските среди, студентите го харесваха и слушаха, бе член на ДБ.За пет години изобщо не се обърнаха към него за мнение или консултация.Накрая той обиден напусна, не ще да се занимава повече с политика.Затова губят изборите пепейци и ония от партията на Хр. Иванов.Не си подбират хората, нито ги тачат.

    17:03 02.01.2026

  • 37 Ниво

    15 0 Отговор
    Тази и за мисирка не беше от дарованията, но в политиката ще е съвсем на "вие". Да иде ПР на някой футболен отбор, там ще е като светило.

    17:04 02.01.2026

  • 38 без мен!

    16 0 Отговор
    С тая ще цъфнат и вържат. Мислех да гласувам за тях, но щом подбират такива "кадри"-без мен!!!!

    17:06 02.01.2026

  • 39 Ами

    14 0 Отговор
    Да очакваме ли нова версия на "Парапета на Лена"?

    17:07 02.01.2026

  • 40 ПростотоKиро

    17 0 Отговор

    До коментар #26 от "а с кво ли си е заслужила подпирането":

    По-добре не питай как Цънцърката си заслужи подкрепата. Лена ще ревунова.

    17:08 02.01.2026

  • 41 Патка без глава!

    24 0 Отговор
    Долна вмирисана скумрия! Типична продажна мисирка антибългарка!

    17:09 02.01.2026

  • 42 Ужаст

    16 0 Отговор
    Още една устатница в политиката. То и без това там е пълно с такива дето всичко знаят всичко могат.

    17:10 02.01.2026

  • 43 Потрес

    22 0 Отговор
    Просто, ще смени баpдаците, професията си остава същата😉

    17:12 02.01.2026

  • 44 Тракиец 🇺🇦

    11 0 Отговор
    Ей на това се казва ДА СЕ ПРОСТРЕЛЯШ В КРАКА :)

    17:14 02.01.2026

  • 45 дядо Петър

    12 0 Отговор
    Ха така, дедовото! Тия от Промяната и "Демократична България" много ще ти се зарадват. Вие сте си лика, прилика. Коалицийката на Джордж Сорос ще има ново попълнение.

    17:15 02.01.2026

  • 46 Ний ша Ва упрайм

    10 0 Отговор
    олелее малелеее намерила с кого!

    17:18 02.01.2026

  • 47 Верно ли бе

    10 0 Отговор
    Че това не е новина . Ние отдавна си я знаем че е присъединена към ПП - ДБ.

    17:19 02.01.2026

  • 48 Отдавна

    7 0 Отговор
    се присъедини, разведе се и се присъедини първо към Венко Сабрутев

    17:21 02.01.2026

  • 49 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Леле, какво оплюване! Че да не искате да влезе в ДПС НН?

    17:22 02.01.2026

  • 50 Ай чИститУ на ПП-ДБ

    3 0 Отговор
    Ай чИститУ на ПП-ДБ. Взеха си белята, ама има една българска поговорка "Каквото сам си направиш, никой друг не може да ти го направи".

    С ПП-ДП е свършено. Даже и ерберугите не можаха да ги разбият, но сега ...

    17:24 02.01.2026

  • 51 дядото

    7 0 Отговор
    още една злобна к,пардон,жена ще решава съдбините на света.пфу.

    17:24 02.01.2026

  • 52 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Жалко. Порноиндустрията загуби истинска звезда

    Коментиран от #77

    17:27 02.01.2026

  • 53 Гост

    4 0 Отговор
    Искам да видя коментарите на ДВ, и на цялата плеяда журналисти, които ревяпа на обективизъм и бля, бля! А на тези дет подскачаха пред телевизията, им пожелавам скоро пак да подскачат, мигар, кренвирша е по вкусен с лютеница! Леле, колко сте жалки всичките, лицемери...

    17:36 02.01.2026

  • 54 непротестиращ

    7 0 Отговор
    Е, тая Цънцарова няма спирка! Открадна ни Коледата, защото всички медии ни занимаваха с нейното уволнение! Сега пък щяла да се занимава с политика?! Много важно! И без това не гледахме БТВ сутрин заради нея, а ППДБ ще се дозакапае с нея!

    17:37 02.01.2026

  • 55 Дедо поп

    7 0 Отговор
    Не е добре, чадо! Не е добре! Аз си мислех до сеге, че БТВ била независима и безпристрастна, а то какво. От репортеският стол направо в партийното кресло.

    17:39 02.01.2026

  • 56 ген.атаназовъ

    4 0 Отговор
    Тази полит клоака е изтъкана точно от такива граждани опозоряващи родината си.Родоотстъпници и чуждопоклонници.Тази незнам какъв пример е за тези който може би не е росила а изс.ала.

    17:41 02.01.2026

  • 57 Оги

    7 0 Отговор
    Тая кобра без проблеми ще я прилапат. Прекъсва те на втората секунда и почва като картечарка. Даже ще наддават, кой да я прилапа пръв.

    Коментиран от #63, #71

    17:46 02.01.2026

  • 58 Розов пеньоар

    5 0 Отговор
    Божке....колко съм изненадан.Това само показва колко правилно я уволниха.

    17:56 02.01.2026

  • 59 Супер

    3 0 Отговор
    Да я предложат за президент. Поредното неизбираемо магаре.

    17:56 02.01.2026

  • 60 Е, ще бъде

    4 0 Отговор
    Поредната неприятна особа в Подмяната!!!

    17:58 02.01.2026

  • 61 Ако може да копае

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Браво":

    Който храни деца да произвежда еко продукти
    Ако няма земя да намери
    Другите жени в България как си хранят децата
    Стига с тази лична история
    Политик не се става от клон на клон
    Затова сме на този хал
    И Сульо и Пульо станаха политици
    Същото е и със общинарите
    От тв в сос
    Как един не отиде да копае канали например?

    18:00 02.01.2026

  • 62 Ха-ха

    2 0 Отговор
    Да излиза да събира електорат на магистралата.

    18:00 02.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Христов

    4 0 Отговор
    Е, сега вече ще цъфнем и вържем, че то малко е отпадъка...

    18:04 02.01.2026

  • 65 А бе

    1 0 Отговор
    Харесвана???Спорно е това,даже вече е компрометирана след уволнението си! Представете си я като депутат,да я поканят в студио по Бтв ? Тази(този) ,който ще я интервюира ще я разсипе за кефа на телевизионните шефове.

    18:07 02.01.2026

  • 66 Зайо Байо

    1 0 Отговор
    Защо им е ? За да плюе злъч и злоба ли ?

    18:08 02.01.2026

  • 67 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Току що на ппдб процентите паднаха под 3.... За какво им е тая голяма празна кр@туна

    18:08 02.01.2026

  • 68 Зайче

    0 0 Отговор
    А, що? Аз винаги съм си мислел, че ще стане шпакловчик и ще "обръща" дограма. Това е голяма изненада за мен, никогиш не бих предположил, че ще стане политик!

    18:10 02.01.2026

  • 69 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Снася за тройка, ако де обръсне

    18:10 02.01.2026

  • 70 Дон Дони

    0 0 Отговор
    Оказах се прав постановка за да може да се издигне политически! По сценарии Хикимян! Сега тези дето пиеха кафе да бъдат погнати и те, не са независими журналисти!

    18:11 02.01.2026

  • 71 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Оги":

    Ами то след издигането на Десислава Атанасова за член на КС, в НС се получи вакуум за усойници.Едва ли има по подходяща кандидатура от Цънцарова.Ако пък вземат и Цецка Ризова,терариума е готов.Питон си имаме с голямо Д отдавна.

    18:11 02.01.2026

  • 72 сидероДРОМОС

    1 0 Отговор
    Аз лично очаквах след като махнаха Мимето от ефир , всичките й колеги да станат като стена в нейна защита ! Дори , щом са сигурни , че е чиста , безпристрастна , без двоен стандарт и злонамереност .....НЕ ТРЯБВАШЕ ЛИ ВСИЧКИ ДА НАПУСНАТ в знак на протест ?????
    Обаче , само си скандираха за няколко часа и влязоха на топло.

    18:12 02.01.2026

  • 73 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Цънцар Мариин":

    Ама добре лапа на който трябва

    18:12 02.01.2026

  • 74 Как така бе

    1 0 Отговор
    В журналистическата си работа, тя проявяваше симпатии ту към ГЕРБ, ту към ПП. Такива въртиопашки са много опасни за коя да е партия. Възможно е да стане скритата лимонка на друга партия, не в тази, която членува.

    18:13 02.01.2026

  • 75 Коня Солтуклиева

    1 0 Отговор
    ".... Освен това тя била доста близка до Явор Божанков..."
    ... Бравос!
    "Уикенд" лееекичко пусна клюката
    и ся Яворчо ша яде бой от жена си! :))

    18:14 02.01.2026

  • 76 Децимация

    1 0 Отговор
    Цънцарката ще гарантира на тоз , който я вземе МИНУС 3-4 % поне ! Ако не и повече дори. Нека пробват и ще видим.

    18:14 02.01.2026

  • 77 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хохо Бохо":

    Не вярвам да е подходяща.Кой ще се възбуди от такава рогата пепелянка.Всякога готова да те клъвне.По навсякъде.

    18:17 02.01.2026

  • 78 дебеЛ Лебед

    0 0 Отговор
    Що пък Мимчето да не отиде при своя ментор Антон Хекимяна ? Той цъфна и върза в шайката , наречена ГЕРБ. Ще вземат да я предложат я за Кмет на Софето , я за Бостанско плашило , я носачка на сутрешното Тиквено кафе !

    18:17 02.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 УнгуТилски ТронгоТап

    0 0 Отговор
    Видяхте НЕ-ЗАВИСИМИЯ и РАВНО-ОТДАЛЕЧЕН Хекимян къде отиде ! Кълнеше се , че е най- критикуващия ту-ЛУПА журналяга , а после на минутата дотича при него , за да му стане верен слу.га сега !
    Поредната журналистичаска па.чавра и подл-ога ли ще гледаме в действие ?

    18:21 02.01.2026