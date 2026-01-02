Мария Цънцарова се насочва към политиката след уволнението от bTV?

Мария Цънцарова, която в дните преди Коледа беше освободена от bTV, се готви да стартира кариера на политическия фронт, пише сайтът Lupa.bg. Колеги на популярната журналистка споделят, че тя е отказала предварително насрочена среща с ръководството на медията, на която да се обсъждат варианти за професионалната ѝ кариера в други предавания, защото следващата ѝ стъпка е далеч от екрана.

Подобно уволнение често е първи тур по пътя към политическата арена, което сме наблюдавали многократно още от настоящата вицепрезидентка Илиана Йотова до специалиста по разговорен английски Николай Бареков. Според запознати с плановете на Цънцарова от няколко месеца тя е любимка на двамата съпредседатели на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Партията им отчаяно страда от липса на разпознаваем човешки ресурс след напускането на основателя си Христо Иванов и знакови фигури като Стефан Тафров.

Именно в лицето на Мария двамата виждали подходящо лице за предстоящите парламентарни избори. Водещата e еднакво харесвана и от по-възрастните зрители, и от младата аудитория. Освен това винаги се е гордяла с произхода си от възрожденско Карлово и може да разчупи наратива за градската десница като балон за шепа жълтопаветни софиянци.

Мария Цънцарова е получила подкрепа от двамата партийни лидери, а силен слух твърди, че е получила и покана да се включи в листите им за народен представител от гражданската квота.

Според източници на сайта Lupa.bg, на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които ще са в края на месец март или в началото на април 2026 г., Мария може да се появи като кандидат за депутат на ПП-ДБ в родния си град и в един от големите столични изборни райони. Цънцарова вече е дала необвързващо съгласие на лидерите на ПП-ДБ, като си е оставила вратичка да проведе сериозен разговор със семейството си, преди окончателно да нахлузи партийния хомот.

Както е известно, журналистката има две невръстни деца - на 8 и на 6 годинки, от ученическата си любов бизнесмена Симо Голев. "Мария ще мобилизира електорат и със сигурност ще бъде от разпознаваемите депутати, от каквито ПП-ДБ има осезаема нужда", коментират политолози. Включването ѝ в листите обаче е довело до разнобой в коалицията, твърди източник на "Уикенд".

Категорично против бил например ген. Атанас Атанасов, който си давал сметка, че лансирането на Цънцарова ще е за сметка на политици от неговата партия ДСБ. Леко скептичен бил и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който не бил убеден в компетентността на журналистката като народен представител. Освен това тя била доста близка до Явор Божанков, който е в открит конфликт с него.