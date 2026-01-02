Мария Цънцарова се насочва към политиката след уволнението от bTV?

Мария Цънцарова, която в дните преди Коледа беше освободена от bTV, се готви да стартира кариера на политическия фронт, пише сайтът Lupa.bg. Колеги на популярната журналистка споделят, че тя е отказала предварително насрочена среща с ръководството на медията, на която да се обсъждат варианти за професионалната ѝ кариера в други предавания, защото следващата ѝ стъпка е далеч от екрана.
Подобно уволнение често е първи тур по пътя към политическата арена, което сме наблюдавали многократно още от настоящата вицепрезидентка Илиана Йотова до специалиста по разговорен английски Николай Бареков. Според запознати с плановете на Цънцарова от няколко месеца тя е любимка на двамата съпредседатели на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Партията им отчаяно страда от липса на разпознаваем човешки ресурс след напускането на основателя си Христо Иванов и знакови фигури като Стефан Тафров.
Именно в лицето на Мария двамата виждали подходящо лице за предстоящите парламентарни избори. Водещата e еднакво харесвана и от по-възрастните зрители, и от младата аудитория. Освен това винаги се е гордяла с произхода си от възрожденско Карлово и може да разчупи наратива за градската десница като балон за шепа жълтопаветни софиянци.
Мария Цънцарова е получила подкрепа от двамата партийни лидери, а силен слух твърди, че е получила и покана да се включи в листите им за народен представител от гражданската квота.
Според източници на сайта Lupa.bg, на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които ще са в края на месец март или в началото на април 2026 г., Мария може да се появи като кандидат за депутат на ПП-ДБ в родния си град и в един от големите столични изборни райони. Цънцарова вече е дала необвързващо съгласие на лидерите на ПП-ДБ, като си е оставила вратичка да проведе сериозен разговор със семейството си, преди окончателно да нахлузи партийния хомот.
Както е известно, журналистката има две невръстни деца - на 8 и на 6 годинки, от ученическата си любов бизнесмена Симо Голев. "Мария ще мобилизира електорат и със сигурност ще бъде от разпознаваемите депутати, от каквито ПП-ДБ има осезаема нужда", коментират политолози. Включването ѝ в листите обаче е довело до разнобой в коалицията, твърди източник на "Уикенд".
Категорично против бил например ген. Атанас Атанасов, който си давал сметка, че лансирането на Цънцарова ще е за сметка на политици от неговата партия ДСБ. Леко скептичен бил и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който не бил убеден в компетентността на журналистката като народен представител. Освен това тя била доста близка до Явор Божанков, който е в открит конфликт с него.
11 Перо
До коментар #8 от "Как така?":В БГ това е превилегия, особено за ПП/ДБ!
16:45 02.01.2026
21 полит кръговрат
А ПП защитата на безпартийната Цънцарова, е точно копие на защитата от ДПС на безпартийния Калин Стоянов.
Коментиран от #30
16:48 02.01.2026
25 ?????
Тва го писах в момента когато тя отказа всякакви компромиси и разговори с работодателя.
Още тогава стана ясно че я готвят за лице на ПП-тата на следващите избори.
Мен тва само ме радва щото мястото и́ е точно там.
За друго не става.
16:51 02.01.2026
30 Бялджип
До коментар #21 от "полит кръговрат":Точен коментар. Народът отдавна вижда и оценява всичко, но описаните от теб подлоги до последно отричат и се преструват на независими и безпристрастни.
16:53 02.01.2026
34 Цънцар Мариин
Коментиран от #73
16:58 02.01.2026
35 Ах как се надушват
16:59 02.01.2026
40 ПростотоKиро
До коментар #26 от "а с кво ли си е заслужила подпирането":По-добре не питай как Цънцърката си заслужи подкрепата. Лена ще ревунова.
17:08 02.01.2026
50 Ай чИститУ на ПП-ДБ
С ПП-ДП е свършено. Даже и ерберугите не можаха да ги разбият, но сега ...
17:24 02.01.2026
52 Хохо Бохо
Коментиран от #77
17:27 02.01.2026
57 Оги
Коментиран от #63, #71
17:46 02.01.2026
61 Ако може да копае
До коментар #9 от "Браво":Който храни деца да произвежда еко продукти
Ако няма земя да намери
Другите жени в България как си хранят децата
Стига с тази лична история
Политик не се става от клон на клон
Затова сме на този хал
И Сульо и Пульо станаха политици
Същото е и със общинарите
От тв в сос
Как един не отиде да копае канали например?
18:00 02.01.2026
71 Моряка
До коментар #57 от "Оги":Ами то след издигането на Десислава Атанасова за член на КС, в НС се получи вакуум за усойници.Едва ли има по подходяща кандидатура от Цънцарова.Ако пък вземат и Цецка Ризова,терариума е готов.Питон си имаме с голямо Д отдавна.
18:11 02.01.2026
72 сидероДРОМОС
Обаче , само си скандираха за няколко часа и влязоха на топло.
18:12 02.01.2026
73 Да бе
До коментар #34 от "Цънцар Мариин":Ама добре лапа на който трябва
18:12 02.01.2026
75 Коня Солтуклиева
... Бравос!
"Уикенд" лееекичко пусна клюката
и ся Яворчо ша яде бой от жена си! :))
18:14 02.01.2026
77 Моряка
До коментар #52 от "Хохо Бохо":Не вярвам да е подходяща.Кой ще се възбуди от такава рогата пепелянка.Всякога готова да те клъвне.По навсякъде.
18:17 02.01.2026
80 УнгуТилски ТронгоТап
Поредната журналистичаска па.чавра и подл-ога ли ще гледаме в действие ?
18:21 02.01.2026