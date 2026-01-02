Новини
Гастроентеролог препоръча кокосова вода при махмурлук

2 Януари, 2026 20:22 484 6

  • махмурлук-
  • алкохол-
  • гастроентеролог-
  • кокосова вода-
  • електролити

Специалистката също така съветва да заложим на богати на електролити напитки

Гастроентеролог препоръча кокосова вода при махмурлук - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Гастроентерологът Евгения Мелникова обясни кои храни и напитки помагат на тялото да се възстанови по-бързо от последиците от прекаляването с алкохола. Според специалиста махмурлукът е свързан предимно с дехидратация и електролитен дисбаланс, така че попълването на загубените течности е ключово, съобщава „Известия“.

Лекарката посочи кокосовата вода и други богати на електролити напитки като едни от най-ефективните варианти: те помагат за възстановяване на соления баланс и могат да намалят тежестта на главоболието, слабостта и гаденето. Пиенето на чиста вода, особено в първите часове след събуждане, също е полезно.

Специалистката препоръча също така включването в менюто на храни, богати на антиоксиданти – горски плодове, цитрусови плодове и зелени зеленчуци – които поддържат клетките и намаляват възпалението. Леките пилешки или зеленчукови бульони помагат за попълване на течности и хранителни вещества.

Лекарката също така подчерта, че е най-добре да се ограничи кафето и другите кофеинови напитки, тъй като те могат да влошат дехидратацията. Нито един от тези методи не елиминира напълно махмурлука – те само облекчават симптомите, а най-надеждният начин за избягване на тежко състояние остава умерената консумация на алкохол.


  • 1 Европейски налъм от свинско месо

    2 1 Отговор
    купено от кауфланда с щампа TUV и в €.
    На мен ми минава като скъсам 100€ на 4 така се възбуждам, че вече имам 400€.

    Коментиран от #2

    20:28 02.01.2026

  • 2 фъсбушдаш са

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европейски налъм от свинско месо":

    от мисо в твоету мису

    20:30 02.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    3 2 Отговор
    Отива си едно славно пoколение! Покoление, което никога няма да се върне.
    Покoление, на което подаръците му ги носеше дядо Мрaз, а не дядо Коледа.
    Покoление, възпитано от люлкaта в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обиpджиите на мaндри са геpои.
    Поколение, което учеше за геpоя Пaвлик Морoзов, предaл баща си защото скрил малко жито за да не умpе Павлик от глaд.
    Поколение, което гледаше в кината как герoи yбиват български гeнерал.
    Поколeние, което израсна по опaшките.
    Покoление, което всяко лято ходеше на море в дървени баpаки с тoалетна в гoрата.
    Покoление, което не знаеше какво е стpах и зaключена вpата. Защото не знаеше, че yбийствата и изнaсилванията тогава бяха повече от сега.
    Покoление, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава зaгиваха два пъти повече хора по пътищата.

    20:43 02.01.2026

  • 6 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Гастроентерологът Евгения Мелникова да си засуне(тва е на руски) дипломата където намери за най-добре.
    В България отидете в шкембеджийницата.
    А Евгения Мелникова да намери в Русия арменска кръчма с Хаш.

    20:46 02.01.2026