Гастроентеролог препоръча кокосова вода при махмурлук

Гастроентерологът Евгения Мелникова обясни кои храни и напитки помагат на тялото да се възстанови по-бързо от последиците от прекаляването с алкохола. Според специалиста махмурлукът е свързан предимно с дехидратация и електролитен дисбаланс, така че попълването на загубените течности е ключово, съобщава „Известия“.

Лекарката посочи кокосовата вода и други богати на електролити напитки като едни от най-ефективните варианти: те помагат за възстановяване на соления баланс и могат да намалят тежестта на главоболието, слабостта и гаденето. Пиенето на чиста вода, особено в първите часове след събуждане, също е полезно.

Специалистката препоръча също така включването в менюто на храни, богати на антиоксиданти – горски плодове, цитрусови плодове и зелени зеленчуци – които поддържат клетките и намаляват възпалението. Леките пилешки или зеленчукови бульони помагат за попълване на течности и хранителни вещества.

Лекарката също така подчерта, че е най-добре да се ограничи кафето и другите кофеинови напитки, тъй като те могат да влошат дехидратацията. Нито един от тези методи не елиминира напълно махмурлука – те само облекчават симптомите, а най-надеждният начин за избягване на тежко състояние остава умерената консумация на алкохол.