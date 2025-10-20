Новини
Любопитно »
Златка Райкова сбъдна една от най-големите мечти на сина си

Златка Райкова сбъдна една от най-големите мечти на сина си

20 Октомври, 2025 11:44 1 037 5

  • златка райкова-
  • благой георгиев-джизъса-
  • карен-
  • кристиано роналдо-
  • лисабон-
  • мечта

Плеймейтката заедно със съпруга си Карен заведоха 6-годишния Благой на мач на любимия му футболист Кристиано Роналдо

Златка Райкова сбъдна една от най-големите мечти на сина си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Плеймейтката Златка Райкова, сбъдна една от най-големите мечти на сина си Благой и заедно със съпруга си Карен го заведоха на мач на любимия му футболист Кристиано Роналдо

Семейството изгледа двубоя в Лисабон в събота вечерта, в който отборът на Португалия успя да надвие Ирландия с 1:0 в световна квалификация в група F в зона Европа, пише "Телеграф".

Облечени с тениски на Португалия, Златка, Карен и 6-годишният Благой, плод на любовта ѝ с Благой Георгиев, разкриха, че са си прекарали страхотно на мача. Отишли са навреме и са изгледали загрявката на националния отбор на Португалия, където най-голямата звезда, разбира се, е Кристиано Роналдо. Малкият Благо е голям фен на футболиста, като дори рожденият му ден в началото на месеца бе в духа на футбола и най-вече – Кристиано. Близки до Златка разкриха, че пътешествието в Лисабон е и подаръкът за малкия. На видео, което Злати сподели, се вижда и дузпата, която португалецът изпусна.

Преди да отидат на стадиона, семейството се разходи из Лисабон и посети местната зоологическа градина, като най-вълнуващото преживяване е било да видят на живо африкански лъвове.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    2 0 Отговор
    Пфу...

    11:47 20.10.2025

  • 2 Абе...

    5 0 Отговор
    Този нали беше подсъдим и трябваше да го съдят, какво стана? По мачове ходи...

    11:47 20.10.2025

  • 3 оФчара

    4 0 Отговор
    Хубаво детенце,ама не можа да случи на родители.

    11:50 20.10.2025

  • 4 Той този

    1 0 Отговор
    ѝ съпруг Карен не е ли арестуван ?

    12:04 20.10.2025

  • 5 Хейт

    2 0 Отговор
    Аууу нима ???!!!!!

    12:34 20.10.2025