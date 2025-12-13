Новини
Вин Дизел вкара Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА)

13 Декември, 2025 12:17 755 7

  • кристиано роналдо-
  • вин дизел-
  • бързи и яростни-
  • роля-
  • поредица-
  • франчайз

"Написахме роля на него", съобщи актьорът в профила си в мрежата

Вин Дизел вкара Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Публикация на Вин Дизел в социалните мрежи предизвика бурна вълна от спекулации за бъдещите планове на франчайза „Бързи и яростни“. Актьорът сподели снимка с Кристиано Роналдо и посочи, че за футболиста е написана роля в Los Bandoleros, без да дава допълнителни подробности.

"Всички питаха, дали ще го включим в митологията "Бързи и яростни". Трябва да ви кажа, че той е истински. Написахме роля за него...", загатна в Инстаграм Вин Дизел, като публикува и снимка с футболната звезда.

Публикация, споделена от Vin Diesel (@vindiesel)

Новината идва в момент, когато 11-тата част от поредицата все още е в разработка, а премиерата е отложена за 2027 г. след миналогодишните стачки на актьорите и сценаристите в Холивуд. Студиото не е коментирало възможни промени в актьорския състав, но продължава да финализира сценария.

Роналдо досега не е участвал в игрални филми, но появата му в подобен високобюджетен проект се вписва в тенденцията за участие на световни спортни фигури в екшън продукции.

Освен това, Вин Дизел също намекна, че творческият екип обсъжда начини да почете наследството на Пол Уокър в предстоящия финал на поредицата, но отново не са съобщени конкретни решения, които продукцията е взела до този момент.

Студиото Universal не е потвърдило нито една от посочените възможности, но хилядите реакции в социалните мрежи ясно показват, че феновете са ентусиазирани от възможността да видят една от най-големите звезди на футбола на големия екран и то във филми, в които на почит е високия адреналин и силните скорости.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмпича

    6 0 Отговор
    Филма по-добре да се казва "Лос Изтрещелос". Много се уляха тия от Холивуд с поредицата и отдавна изгубиха първоначалната идея и правилният път.

    12:23 13.12.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    5 1 Отговор
    Хахахаха Кристиано ще го играе трети братовчед на Пол Уокар от Факултета в Мексико Сити 😆

    12:31 13.12.2025

  • 3 ☢️☢️☢️☢️

    3 0 Отговор
    Марк Синклер по точно вин Дизел е псевдоним и то доста елементарен.

    12:50 13.12.2025

  • 4 🥓🥓🥓🥓🥓

    3 0 Отговор
    Двама с теб на една снимка ,Марк има афроамериканска кръв другия по рождение е с тен. Това Марк Синклер е истинското име на тоя .

    Коментиран от #7

    12:51 13.12.2025

  • 5 Все ми е едно

    0 0 Отговор
    Пенсионери.

    13:03 13.12.2025

  • 6 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор
    Филма вече ще се играе от артисти от клуба на пенсионера .

    13:16 13.12.2025

  • 7 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🥓🥓🥓🥓🥓":

    Какво е това либерално джендърско "афроамериканска кръв" вместо правилното негърска кръв ?

    13:19 13.12.2025