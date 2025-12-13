Вин Дизел вкара Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА)

Публикация на Вин Дизел в социалните мрежи предизвика бурна вълна от спекулации за бъдещите планове на франчайза „Бързи и яростни“. Актьорът сподели снимка с Кристиано Роналдо и посочи, че за футболиста е написана роля в Los Bandoleros, без да дава допълнителни подробности.

"Всички питаха, дали ще го включим в митологията "Бързи и яростни". Трябва да ви кажа, че той е истински. Написахме роля за него...", загатна в Инстаграм Вин Дизел, като публикува и снимка с футболната звезда.

Новината идва в момент, когато 11-тата част от поредицата все още е в разработка, а премиерата е отложена за 2027 г. след миналогодишните стачки на актьорите и сценаристите в Холивуд. Студиото не е коментирало възможни промени в актьорския състав, но продължава да финализира сценария.

Роналдо досега не е участвал в игрални филми, но появата му в подобен високобюджетен проект се вписва в тенденцията за участие на световни спортни фигури в екшън продукции.

Освен това, Вин Дизел също намекна, че творческият екип обсъжда начини да почете наследството на Пол Уокър в предстоящия финал на поредицата, но отново не са съобщени конкретни решения, които продукцията е взела до този момент.

Студиото Universal не е потвърдило нито една от посочените възможности, но хилядите реакции в социалните мрежи ясно показват, че феновете са ентусиазирани от възможността да видят една от най-големите звезди на футбола на големия екран и то във филми, в които на почит е високия адреналин и силните скорости.