Златка Райкова призна би ли простила изневяра

16 Декември, 2025 08:44 810 9

  • златка райкова-
  • изневяра

С отговора си Райкова показа, че вече е осъзната и зряла

Златка Райкова призна би ли простила изневяра - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Златка Райкова пусна въпросник в Инстаграм профила си, където феновете задаваха въпроси, на които красавицата отговаряше, пише woman.bg.

Един от тях беше свързан с изневярата и дали прошката е възможна.

„Прошката има смисъл само ако той поеме пълна отговорност – без оправдания, без прехвърляне на вината и без театрални сълзи“, написа Райкова. За нея съжалението трябва да е истинско, а не продиктувано от страх да не бъде изоставен.

Златка Райкова призна би ли простила изневяра
Снимка: Инстаграм

Златка е категорична и относно мнението си за ответната изневяра.

„Да му изневериш в отговор не носи облекчение. Това не лекува болката, а я задълбочава“, заяви тя.

С отговора си Райкова показа, че вече е осъзната и зряла, което е далеч от скандалния ѝ публичен образ, изграден преди години.


Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Хохо Бохо

    11 0 Отговор
    Тази какво работи? Трябва ли да ме онтересува живота и?

    Коментиран от #5, #9

    08:50 16.12.2025

  • 2 Разбира се

    10 0 Отговор
    Стига портфейла до мен да продължи да ми плаща

    Коментиран от #4

    08:53 16.12.2025

  • 3 сам у рай

    5 0 Отговор
    Кума Лиса знае как да се възползва от Кумчо Вълчо.

    08:56 16.12.2025

  • 4 пенчо

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разбира се":

    Точно това щях да кажа. Ако портфейла е доста пълен и плаща редовно ще бъде простено. Ако спре да плаща ще има публичен скандал да се изкара жертва и да си търси нов портфейл

    09:00 16.12.2025

  • 5 Новичок

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    09:08 16.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Асен

    4 0 Отговор
    Къде ходи този парцал и кой ще я вземе не се намират лесно богати балъци!

    09:17 16.12.2025

  • 8 Зависи

    3 0 Отговор
    Колкото по-дебел портфейл, толково по-лесно получена прошка. Така разсъждават Златките.

    09:24 16.12.2025

  • 9 Закономерности по нашенско днес

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Тази служи за пример на добрите момичета. Нека да я видят какво представлява и после да си направят извода какво е предложил на тях наш Ганчо. Защо тя си намери Паричко и сега ще го котка, а той как е кандисал на такава жена, не знам. Но фактите са си факти. Почти всички стари моми някога са били добри момичета, но можете ли да посочите поне една к., която да е решила да се омъжи и да не е успяла? При това, в повечето случаи взимат добри момчета, ако не успеят да оплетат някой богат. Как повечето от нашенските мъжки майки си възпитават момчетата, не знам.

    09:29 16.12.2025