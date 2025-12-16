Златка Райкова призна би ли простила изневяра

Златка Райкова пусна въпросник в Инстаграм профила си, където феновете задаваха въпроси, на които красавицата отговаряше, пише woman.bg.



Един от тях беше свързан с изневярата и дали прошката е възможна.

„Прошката има смисъл само ако той поеме пълна отговорност – без оправдания, без прехвърляне на вината и без театрални сълзи“, написа Райкова. За нея съжалението трябва да е истинско, а не продиктувано от страх да не бъде изоставен.

Снимка: Инстаграм

Златка е категорична и относно мнението си за ответната изневяра.

„Да му изневериш в отговор не носи облекчение. Това не лекува болката, а я задълбочава“, заяви тя.

С отговора си Райкова показа, че вече е осъзната и зряла, което е далеч от скандалния ѝ публичен образ, изграден преди години.