Златка Райкова призна би ли простила изневяра

Златка Райкова пусна въпросник в Инстаграм профила си, където феновете задаваха въпроси, на които красавицата отговаряше, пише woman.bg.
Един от тях беше свързан с изневярата и дали прошката е възможна.
„Прошката има смисъл само ако той поеме пълна отговорност – без оправдания, без прехвърляне на вината и без театрални сълзи“, написа Райкова. За нея съжалението трябва да е истинско, а не продиктувано от страх да не бъде изоставен.
Златка е категорична и относно мнението си за ответната изневяра.
„Да му изневериш в отговор не носи облекчение. Това не лекува болката, а я задълбочава“, заяви тя.
С отговора си Райкова показа, че вече е осъзната и зряла, което е далеч от скандалния ѝ публичен образ, изграден преди години.
1 Хохо Бохо
Коментиран от #5, #9
08:50 16.12.2025
2 Разбира се
Коментиран от #4
08:53 16.12.2025
3 сам у рай
08:56 16.12.2025
4 пенчо
До коментар #2 от "Разбира се":Точно това щях да кажа. Ако портфейла е доста пълен и плаща редовно ще бъде простено. Ако спре да плаща ще има публичен скандал да се изкара жертва и да си търси нов портфейл
09:00 16.12.2025
5 Новичок
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.
09:08 16.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Асен
09:17 16.12.2025
8 Зависи
09:24 16.12.2025
9 Закономерности по нашенско днес
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Тази служи за пример на добрите момичета. Нека да я видят какво представлява и после да си направят извода какво е предложил на тях наш Ганчо. Защо тя си намери Паричко и сега ще го котка, а той как е кандисал на такава жена, не знам. Но фактите са си факти. Почти всички стари моми някога са били добри момичета, но можете ли да посочите поне една к., която да е решила да се омъжи и да не е успяла? При това, в повечето случаи взимат добри момчета, ако не успеят да оплетат някой богат. Как повечето от нашенските мъжки майки си възпитават момчетата, не знам.
09:29 16.12.2025