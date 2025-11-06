Новини
Пускат мъжа на Златка - Карен под гаранция за 5000 лева

6 Ноември, 2025 12:58 778 5

Той ще може да излезе от ареста още днес

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Арестуваният в средата на октомври за манипулиране на резултати от спортни срещи Карен Хачатрян ще излезе на свобода, след като гаранцията му от 5000 лева бъде изплатена. Това реши Софийският апелативен съд на свое заседание днес, предава Телеграф.

Съдът отхвърли искането на защитника Любомир Таков заседанието да протече при закрити врати, за да бъдат опазени тайни от личния живот на звездната двойка.

Карен доби известност покрай брака си с русата сексбомба Златка Райкова преди 2 години, като в съдебна зала се разбра, че двамата тихомълком са се развели, а Карен се грижи за сина на Благой Георгиев от брака му с бившата плеймейтка. Преди това арменецът беше забърсал друга родна изкусителка - Моника Валериева.

В съдебна залата стана ясно, че проблемите на Катен със закона за започнали още през 2019 г, когато Международната агенция за почтеност в тениса отстранява него и брат му Юри Хачатрян от професионалния тенис. Преди това двамата са обещаващо състезатели и придобиват българско гражданство за високи спортни заслуги.

Освен искането за екстрадиция върху Карен легна друг кахър - двамата с Райкова са разследвани за това, че са прали парите от уговорените мачове със скъпи пътувания и луксозни придобивки - коли, бижута и апетитни имоти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Златка, какво ли й е струвало да го откупи, милата, освен тия 5 бона консултантски услуги?

    13:00 06.11.2025

  • 2 Баш Батка

    2 1 Отговор
    Имало е сделка, добра работа на милицайките.

    13:02 06.11.2025

  • 3 хах

    6 0 Отговор
    Само схеми , един работен ден нямат..

    13:02 06.11.2025

  • 4 Златка

    0 0 Отговор
    Айде , че трябва да ми чеше котарака

    13:52 06.11.2025

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Тука е така

    14:00 06.11.2025