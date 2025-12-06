От Чарли Кърк до Кристиано Роналдо: Какво най-много се е търсило в Wikipedia през 2025 г.

В края на всяка година Фондацията "Уикимедия", организацията зад Wikipedia, публикува своята класация на най-четените статии. Тя е своеобразен огледален образ на света - показва какво е вълнувало хората, кое ги е шокирало, трогнало или просто развлякло, пише Lifetyle.bg.

През 2025 г. един човек доминира напълно над всички останали: Чарли Кърк. Статията за консервативния активист и поддръжник на Доналд Тръмп оглавява топ 20 с почти 45 милиона прочитания. Кърк беше смъртоносно прострелян на 10 септември в университетски кампус - новина, която незабавно предизвика огромен обществен отклик и разцепи публикуваните мнения по политически линии.

Само ден след убийството му страницата е била отворена 15 милиона пъти, или над 170 прочитания всяка секунда, като почти половината от тях идват извън САЩ.

Кърк беше известен с желанието си да дебатира гласно, яростно и директно, което го превърна в любимец на медийния кръг MAGA и редовен гост в телевизии и подкасти.

Топ 20 най-четени статии в Wikipedia за 2025 г. са:

Чарли Кърк - 44.9 млн.

Смъртни случаи през 2025 - 42.5 млн.

Ед Гейн - 31.2 млн.

Доналд Тръмп - 25.1 млн.

Папа Лъв XIV - 22.1 млн.

Илон Мъск - 20.2 млн.

Зоран Мамдани - 20.1 млн.

"Грешници" (филм, 2025) - 18.2 млн.

Ози Озбърн - 17.8 млн.

"Супермен" (филм, 2025) - 17 млн.

Папа Франциск - 15.3 млн.

Severance (сериал) - 13.9 млн.

Съединени щати - 13 млн.

"Гръмотевиците" (филм, 2025) - 12.9 млн.

"Оръжия" (филм, 2025) - 11.8 млн.

Джей Ди Ванс - 11.6 млн.

Adolescence (сериал) - 11.6 млн.

MrBeast - 11.5 млн.

Кристиано Роналдо - 10.8 млн.

"Фантастичната четворка: Първи стъпки" (2025 г.) - 10.8 млн.

Какво още привлече вниманието на читателите

Смърт, политика и стрийминг доминират

На второ място, както и през предходни години, е традиционната страница "Смъртни случаи през 2025 г.". Това е едно от най-посещаваните пространства в Wikipedia ежегодно, защото хората често проверяват факти и биографии след големи новини.

Третата позиция е за статията на мрачната фигура Ед Гейн, чиято популярност беше възродена от третия сезон на Netflix поредицата Monster, посветена на легендарния "Касапинът от Плейнфилд".

Политиката - една четвърт от класацията

Доналд Тръмп остава магнит за интереса - 25.1 милиона прочитания му осигуряват осмото му присъствие в годишната класация. Новият папа Лъв XIV, първият в историята роден в САЩ, заема пето място. Силно присъствие има и американската вътрешна политика - четвърт от всички статии в топ 20 са свързани с нея.

Сред ключовите имена е и Зоран Мамдани, новоизбраният кмет на Ню Йорк, който след шумната си кампания сега се изправя пред суровата действителност на управлението.

Попкултура и филми: силна година за холивудски заглавия

Филми и сериали също се подреждат в челото - от хоръра "Грешници" на Райън Куглър, през "Супермен"на Джеймс Гън, до комиксовите "Гръмотевиците" и "Фантастичната четворка: Първи стъпки".

Не липсват и легенди: Ози Озбърн, който ни напусна през 2025 г., MrBeast, вечният интернет феномен и Кристиано Роналдо, който продължава да бъде едно от най-търсените имена на планетата.

Wikipedia навършва 25 години

На 15 януари 2026 г. Wikipedia ще отбележи своя 25-годишен юбилей - впечатляващо постижение за проект, който започва като амбициозна идея за свободно знание, а днес е едно от най-посещаваните места в интернет и незаменим източник на информация за целия свят.