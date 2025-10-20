Новини
Любопитно »
Кармен Електра изкушава и на 53 г., "окова" бюста си в метално боди (СНИМКА)

Кармен Електра изкушава и на 53 г., "окова" бюста си в метално боди (СНИМКА)

20 Октомври, 2025 14:13 518 7

  • кармен електра-
  • боди-
  • фотосесия

Феновете не се забавиха с реакциите си

Кармен Електра изкушава и на 53 г., "окова" бюста си в метално боди (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският модел, актриса, певица и танцьорка Тара Лий Патрик, известна с сценичното си име Кармен Електра, се показа в нова фотосесия в Instagram и зарадва феновете си.

53-годишната звезда беше снимана с разпусната коса и смела очна линия. Тя позира пред камерата с прозрачни обувки на висок ток и метално боди с чашки, подчертаващи бюста, и жартиери.


Феновете не се забавиха с реакциите си. „Както винаги, толкова секси“, „Разкошна жена“, „Ти си толкова красива“, „Кармен, от коя планета си? Невероятна“ и „Великолепна“, написаха те.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вени

    2 0 Отговор
    Страхотна винаги.

    Коментиран от #3

    14:17 20.10.2025

  • 2 глоги

    3 0 Отговор
    АмериканскАТА моделКА, актриса, певица и танцьорка Тара Лий Патрик, известна сЪС сценичното си име Кармен Електра, се показа в нова фотосесия в Instagram и зарадва ПОЧИТАТЕЛИТЕ си.

    14:19 20.10.2025

  • 3 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вени":

    Прочетох "Страхотна вагина" 🤣🤣

    14:20 20.10.2025

  • 4 црррр

    1 0 Отговор
    Електра с електроника.

    14:20 20.10.2025

  • 5 волан

    1 0 Отговор
    Бюст така лесно не се оковава! Бюст се смучка,гали и целува.

    14:21 20.10.2025

  • 6 док

    0 0 Отговор
    Не е вагина,а вулва. Вагината е вътре в женското тяло и не се вижда отвън.

    14:23 20.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Да ве при толкова свободно агнешко точно на овче ще се хвърля.

    14:24 20.10.2025