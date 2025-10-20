Кармен Електра изкушава и на 53 г., "окова" бюста си в метално боди (СНИМКА)

Американският модел, актриса, певица и танцьорка Тара Лий Патрик, известна с сценичното си име Кармен Електра, се показа в нова фотосесия в Instagram и зарадва феновете си.
53-годишната звезда беше снимана с разпусната коса и смела очна линия. Тя позира пред камерата с прозрачни обувки на висок ток и метално боди с чашки, подчертаващи бюста, и жартиери.
Феновете не се забавиха с реакциите си. „Както винаги, толкова секси“, „Разкошна жена“, „Ти си толкова красива“, „Кармен, от коя планета си? Невероятна“ и „Великолепна“, написаха те.
