Филип Буков разпали женските фантазии със СНИМКИ по бельо

Актьорът Филип Буков отново доказа защо е сред най-желаните мъже у нас. Звездата засне нова еротична фотосесия за лимитиран календар и разпали страстите на фенките си с черно-белите кадри, на които позира само по боксерки.

Фотосите бързо се превърнаха в хит в социалните мрежи с хиляди харесвания и неподправен възторг от женската аудитория, която отдавна постави актьора в графата „изкушение“.

Отдавна е ясно, че Филип Буков е един от най-желаните ергени в страната. Неслучайно вече няколко пъти е получавал предложение да бъде титуляр в риалити формата „Ергенът", но артистът с хаплив език отказва категорично – най-вече заради ниското възнаграждение, което според слуховете не отговаря на неговия статут.

Сексапилните кадри от календара обаче бързо оправдаха очакванията – изданието почти се изчерпа още в първите дни. Фенките се надпреварват да си осигурят екземпляр, за да могат да закачат на стената си мускулестото тяло на Буков и да му се любуват от далече.