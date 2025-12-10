Новини
Филип Буков разпали женските фантазии със СНИМКИ по бельо

10 Декември, 2025 15:59

Въпреки многобройните фенки, актьорът не иска да влиза в "Ергенът"

Филип Буков разпали женските фантазии със СНИМКИ по бельо - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Филип Буков отново доказа защо е сред най-желаните мъже у нас. Звездата засне нова еротична фотосесия за лимитиран календар и разпали страстите на фенките си с черно-белите кадри, на които позира само по боксерки.

Фотосите бързо се превърнаха в хит в социалните мрежи с хиляди харесвания и неподправен възторг от женската аудитория, която отдавна постави актьора в графата „изкушение“.

Публикация, споделена от Georgi Petkov (@georgi_petkov__)

Отдавна е ясно, че Филип Буков е един от най-желаните ергени в страната. Неслучайно вече няколко пъти е получавал предложение да бъде титуляр в риалити формата „Ергенът", но артистът с хаплив език отказва категорично – най-вече заради ниското възнаграждение, което според слуховете не отговаря на неговия статут.

Сексапилните кадри от календара обаче бързо оправдаха очакванията – изданието почти се изчерпа още в първите дни. Фенките се надпреварват да си осигурят екземпляр, за да могат да закачат на стената си мускулестото тяло на Буков и да му се любуват от далече.


  • 1 Плейн

    15 4 Отговор
    ФлиП Буке май е разпалил LGPT + общността

    16:06 10.12.2025

  • 2 тиририрам

    16 1 Отговор
    Така се "разпалих", че ми иде да подремна. Днес и тролетариатът е заспал, а е ден за протести.

    16:07 10.12.2025

  • 3 123

    20 2 Отговор
    Хайде и този по потник! :) Като нямаш талант, показвай каквото имаш :)

    16:09 10.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Промяна

    12 2 Отговор
    АЙДЕ И ТОЯ НЕКАЧЕСТВЕНИЯТ ХАХАХАХАХА НЕ СТАВАШ

    16:19 10.12.2025

  • 6 поемиво звинктермчев

    9 1 Отговор
    това момченце кьосенце да дойде на следващия ми концерт да пеем заедно

    16:27 10.12.2025

  • 7 Миролюб бенатов

    12 1 Отговор
    И фантазиите на Радан К.

    16:28 10.12.2025

  • 8 ма Зниол ?ейков

    9 1 Отговор
    А мен кога ще ме снимате за списание 9 месеца мъжка еменност? Men, goshko ivanov фотографа на мъжлета да ми изтекат водите ли искаш или да ми дадеш пари за личната сметка?

    16:29 10.12.2025

  • 9 Ама имала си мъж...

    8 1 Отговор
    Той няма ли си мъж, ами така тръгнал да се рекламира. Егати и желания значи...

    16:37 10.12.2025

  • 10 Ама имала си мъж...

    3 0 Отговор
    Той няма ли си мъж, ами така тръгнал да се рекламира. Егати и желания значи...

    16:37 10.12.2025

  • 11 Искра Фидосова

    5 0 Отговор
    Моята любов Дебелан Пеевски по еротични гащи е секси ....

    16:46 10.12.2025