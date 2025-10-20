Деми Мур повече не иска и да чува за мъже, на фокус е кариерата ѝ

Актрисата Деми Мур преориентира живота си — след години, в които личният ѝ живот бе публично обсъждан, сега акцентът изцяло е върху професионалното ѝ развитие и личната ѝ независимост.

След раздялата с третия ѝ съпруг Аштън Къчър през 2013 г. актрисата, която днес е на 62 години, започна да подбира с повишено внимание всяка следваща стъпка. През 2013 г. се свързва с ресторантьора Хари Мортън, а по-късно същата година – с барабаниста на групата Dead Sara, Sean Friday. Приблизително десет години по-късно (2022) тя започна връзка с швейцарския готвач Даниел Хъм, която приключи след около година. Натрупаният опит изглежда е оформил настоящо решение: романтичните връзки за момента не са в периферията ѝ. В интервю пред The Guardian тя заяви: „Не знам. Това не е наистина където е моят фокус… особено през последните четири-пет години фокусът ми бе върху работата.“

Източници, сред тях и Radar Online, цитират приближен до Мур, който обяснява: „Деми има лошия навик да поставя целия си живот, цялата си идентичност, на заден план, когато започне нова връзка. Връзката ѝ с Аштън разруши кариерата ѝ и тя се възстанови професионално едва през последната година.“ Това мнение отразява и публично видимата промяна в нейната позиция към личния живот и кариерата.

В последните месеци Деми Мур отбеляза значимо възраждане. Филмът "Веществото" ѝ донесе първата голяма награда „Голям Глобус“ за най-добра актриса в кариера над 45 години – по думите ѝ знак, че новият ѝ път е „най-вълнуващият“ до този момент. Тя използва предстоящата фаза като момент на свобода и самоопределяне: „Не става въпрос да не ме интересува срещането, а по-скоро за това, че сега съм на място, където става въпрос повече за избор, а не за липсата му.“

Тази нова насоченост се проявява и в публичните ѝ ангажименти – Деми Мур активно подкрепя бившия си съпруг Брус Уилис, който се бори с тежка диагноза - фронтотемпорална деменция, и участва в мащабни проекти, които отразяват личните ѝ разбирания за възрастта, жената и медиите.