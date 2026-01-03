Новини
Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах към Газа (ВИДЕО+СНИМКИ)

3 Януари, 2026 15:33 468 5

  • анджелина джоли-
  • актриса-
  • граничен пункт рафах-
  • рафах-
  • газа-
  • палестинци

Актрисата се е срещнала с шофьори, превозващи хуманитарна помощ и представители на Египетския Червен полумесец

Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах към Газа (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Анджелина Джоли е посетила египетската страна на граничния пункт Рафах към ивицата Газа, където се е срещнала с представители на Египетския Червен полумесец и с шофьори на камиони, превозващи хуманитарна помощ за блокираната територия, съобщават международни агенции.

По информация на присъстващи, Анджелина Джоли е била придружена от американска делегация и е разговаряла с доброволци, участващи в логистиката на хуманитарните доставки. По време на срещите тя е изразила уважение към работата на екипите на терен, които, по думите ѝ, действат в изключително тежки и несигурни условия. Представител на Червения полумесец е заявил пред актрисата, че хиляди камиони с хуманитарна помощ продължават да чакат разрешение за преминаване на пункта.

Според египетски и международни медии посещението е имало за цел да даде на Джоли пряка представа за ситуацията с ранените палестинци, които са били евакуирани за лечение в Египет, както и за състоянието на хуманитарните коридори и доставките на храни, медикаменти и гориво за Газа. Към момента нито актрисата, нито египетските власти са публикували официално изявление относно визитата.

Граничният пункт Рафах остава ключова точка за достъп до ивицата Газа. Въпреки заявените намерения той да бъде отворен в рамките на примирието, действащо от октомври, преминаването през него продължава да бъде силно ограничено. В началото на декември израелските власти обявиха, че пунктът ще функционира основно за излизане на хора от Газа, позиция, която беше публично оспорена от Кайро.

Междувременно Египет, заедно с още шест държави от региона, сред които Саудитска Арабия, отправи съвместен призив към международната общност за оказване на натиск с цел незабавно премахване на ограниченията за внос и разпределение на жизненоважни доставки в Газа. Хуманитарните организации предупреждават, че недостигът на храни, лекарства и гориво продължава да застрашава цивилното население.

Анджелина Джоли е сред най-разпознаваемите публични фигури, ангажирани с каузите на бежанците и пострадалите от конфликти. В края на 2022 г. тя се оттегли от позицията си на специален пратеник на Агенцията на ООН за бежанците след повече от две десетилетия работа, като заяви, че възнамерява да продължи хуманитарната си дейност в по-широк международен контекст.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Много малко й е изрязано деколтето. Не знам защо така...🤔

    15:36 03.01.2026

  • 2 вен серемос

    3 0 Отговор
    Тази лудата,защо ни я показате??? Нищожество! Не може да играе! А, сега се пише миротворец! За смях на света е! Скрий се мърло!!!

    15:47 03.01.2026

  • 3 Аз искам

    1 0 Отговор
    Мия Халифа да посети този пункт...

    16:02 03.01.2026

  • 4 Наблюдател

    0 0 Отговор
    На изпроводяк са и подарили калашник!

    16:07 03.01.2026

  • 5 Впечатление

    0 0 Отговор
    Възрастта не прощава. Колко ли ще и платят пак?

    16:07 03.01.2026