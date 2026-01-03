Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах към Газа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Холивудската актриса Анджелина Джоли е посетила египетската страна на граничния пункт Рафах към ивицата Газа, където се е срещнала с представители на Египетския Червен полумесец и с шофьори на камиони, превозващи хуманитарна помощ за блокираната територия, съобщават международни агенции.

По информация на присъстващи, Анджелина Джоли е била придружена от американска делегация и е разговаряла с доброволци, участващи в логистиката на хуманитарните доставки. По време на срещите тя е изразила уважение към работата на екипите на терен, които, по думите ѝ, действат в изключително тежки и несигурни условия. Представител на Червения полумесец е заявил пред актрисата, че хиляди камиони с хуманитарна помощ продължават да чакат разрешение за преминаване на пункта.

Според египетски и международни медии посещението е имало за цел да даде на Джоли пряка представа за ситуацията с ранените палестинци, които са били евакуирани за лечение в Египет, както и за състоянието на хуманитарните коридори и доставките на храни, медикаменти и гориво за Газа. Към момента нито актрисата, нито египетските власти са публикували официално изявление относно визитата.

Граничният пункт Рафах остава ключова точка за достъп до ивицата Газа. Въпреки заявените намерения той да бъде отворен в рамките на примирието, действащо от октомври, преминаването през него продължава да бъде силно ограничено. В началото на декември израелските власти обявиха, че пунктът ще функционира основно за излизане на хора от Газа, позиция, която беше публично оспорена от Кайро.

Angelina Jolie visits Rafah Crossing, she meets a Palestinian child that lost her family. She’s healing in a hospital. Her first question to Angelina Jolie wasn’t “Why?” or “Help.” It was “Will you share my dinner?” Sometimes the most earth-shattering strength is a whisper. pic.twitter.com/ceKwUrQyW8 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 2, 2026

Междувременно Египет, заедно с още шест държави от региона, сред които Саудитска Арабия, отправи съвместен призив към международната общност за оказване на натиск с цел незабавно премахване на ограниченията за внос и разпределение на жизненоважни доставки в Газа. Хуманитарните организации предупреждават, че недостигът на храни, лекарства и гориво продължава да застрашава цивилното население.

Анджелина Джоли е сред най-разпознаваемите публични фигури, ангажирани с каузите на бежанците и пострадалите от конфликти. В края на 2022 г. тя се оттегли от позицията си на специален пратеник на Агенцията на ООН за бежанците след повече от две десетилетия работа, като заяви, че възнамерява да продължи хуманитарната си дейност в по-широк международен контекст.