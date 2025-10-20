Мащабна акция: Звезди от турските сериали дадоха положителни проби за наркотици (СНИМКИ)

Преди няколко седмици турските власти започнаха разследване срещу група известни актьори, певци и инфлуенсъри по подозрение за употреба на наркотични вещества, съобщиха официални източници. Операцията, ръководена от Главната прокуратура в Истанбул, е част от мащабна кампания срещу разпространението и употребата на наркотици сред публични личности.

По данни на турските медии, сред лицата, дали проби за изследване, са актрисата Берак Тюзюнатач, актьорът Метин Акдюлгер и актрисата Бирдже Акалай – добре познати на зрителите от популярни телевизионни продукции като „Великолепният век“ и „Черно-бяла любов“.

Според информация на телевизионния канал „Ахабер“, в косата на Тюзюнатач са били открити следи от кокаин и кетамин, докато тестът на Акдюлгер е показал наличие на ТНС – активната съставка в канабиса. Акалай също е дала положителна проба за кокаин.

Сред разпитаните са още певицата Хадисе, актрисата Демет Евгар и инфлуенсърите Дилан Полат, която също е дала положителна проба за незаконни вещества в организма си, и Енгин Полат. Според прокуратурата, на този етап няма издадени заповеди за арест, а повечето от задържаните са освободени след даване на проби и обяснения. Разследването обаче продължава и обхваща общо 19 популярни личности от турската музикална и филмова сцена.

Акцията е част от по-широка инициатива на турските власти за ограничаване на трафика и употребата на наркотици в развлекателната индустрия. Министерството на вътрешните работи заяви, че ще бъдат проведени и последващи проверки в средите на актьори, продуценти и инфлуенсъри, с цел „прочистване на културния сектор от незаконни практики“.

Новината предизвика сериозен отзвук в турските медии и социалните мрежи. Фенове на телевизионните сериали изразиха безпокойство, че разследването може да доведе до забавяне на нови продукции или прекратяване на текущи снимки с участието на актьорите. Телевизионните компании засега се въздържат от официални изявления, докато прокуратурата не приключи проверката.

Според анализатори, случаят може да се превърне в прецедент за турската филмова индустрия, тъй като за пръв път подобна мащабна операция засяга толкова много известни лица едновременно.