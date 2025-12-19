Новини
Любопитно »
Румъния осъди рапъра Уиз Калифа на 9 месеца затвор за притежание на наркотици

Румъния осъди рапъра Уиз Калифа на 9 месеца затвор за притежание на наркотици

19 Декември, 2025 12:59 987 9

  • рапър-
  • трева-
  • наркотици-
  • присъда-
  • затвор-
  • румъния-
  • марихуана

Първоначално той бе осъден на парична глоба

Румъния осъди рапъра Уиз Калифа на 9 месеца затвор за притежание на наркотици - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рапър Уиз Калифа, известен с рожденото си име Томаз Камерън Джибрил, е осъден в Румъния на девет месеца лишаване от свобода за притежание на наркотични вещества за лична употреба. Решението е постановено на 18 декември 2025 г. от Апелативния съд в Констанца, който частично е отменил по-ранна присъда на Трибунала в Констанца, наложил единствено административна глоба, съобщават румънски и международни медии, сред които The Express Tribune.

Производството е било инициирано след жалба на Териториалната служба на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT). Според мотивите на съда наказанието е наложено на основание Закон № 143/2000, регламентиращ незаконното притежание на високорискови наркотични вещества за лична употреба. Апелативният съд е приел, че първоначалната санкция не отговаря на тежестта на нарушението и е заменил глобата от 3000 леи с ефективна присъда „лишаване от свобода“ за срок от девет месеца.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно действащото румънско законодателство. По време на разследването през 2024 г. изпълнителят е бил задържан за кратко, след което е освободен без мярка за неотклонение „задържане под стража“. От прокуратурата подчертават, че делото не засяга трафик или разпространение на наркотици, а се отнася изключително до притежание за лична употреба.

Случаят отново насочи вниманието към строгата наказателна политика на Румъния по отношение на наркотичните вещества. По закон подобни престъпления се наказват с лишаване от свобода от три месеца до две години или с глоба, като съдилищата разполагат с широка свобода при определяне на санкцията. Това поставя страната сред държавите в Европейския съюз с най-рестриктивен режим в тази област, за разлика от редица западноевропейски страни и някои щати в САЩ, където притежанието на малки количества за лична употреба е декриминализирано или подлежи на административни санкции.

До момента представители на Уиз Калифа не са коментирали публично решението на румънския съд.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А какво е

    8 0 Отговор
    апъра

    Коментиран от #3

    13:03 19.12.2025

  • 2 бушприт

    4 1 Отговор
    Румъния осъди рапъра -Куиз Халифа.

    13:04 19.12.2025

  • 3 Отвач

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "А какво е":

    Прави апове, сигурно?

    13:05 19.12.2025

  • 4 майстор

    2 1 Отговор
    Може да се е джибрил в някакви джибри.

    13:28 19.12.2025

  • 5 Такива ли са вече

    0 1 Отговор
    румънците?

    13:30 19.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кирил

    3 1 Отговор
    Апър да го апне събитУ

    13:30 19.12.2025

  • 8 киро ПитоNNNЯ

    2 1 Отговор
    Браво, СичкУтУ хАмерик?нец е пандизУ!

    13:31 19.12.2025

  • 9 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    2 0 Отговор
    В този сайт, вероятно са най-неграмотните и прости журналя.Не се сещат,даже и да прочетат статията.

    14:36 19.12.2025