Румъния осъди рапъра Уиз Калифа на 9 месеца затвор за притежание на наркотици

Американският рапър Уиз Калифа, известен с рожденото си име Томаз Камерън Джибрил, е осъден в Румъния на девет месеца лишаване от свобода за притежание на наркотични вещества за лична употреба. Решението е постановено на 18 декември 2025 г. от Апелативния съд в Констанца, който частично е отменил по-ранна присъда на Трибунала в Констанца, наложил единствено административна глоба, съобщават румънски и международни медии, сред които The Express Tribune.

Производството е било инициирано след жалба на Териториалната служба на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT). Според мотивите на съда наказанието е наложено на основание Закон № 143/2000, регламентиращ незаконното притежание на високорискови наркотични вещества за лична употреба. Апелативният съд е приел, че първоначалната санкция не отговаря на тежестта на нарушението и е заменил глобата от 3000 леи с ефективна присъда „лишаване от свобода“ за срок от девет месеца.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно действащото румънско законодателство. По време на разследването през 2024 г. изпълнителят е бил задържан за кратко, след което е освободен без мярка за неотклонение „задържане под стража“. От прокуратурата подчертават, че делото не засяга трафик или разпространение на наркотици, а се отнася изключително до притежание за лична употреба.

Случаят отново насочи вниманието към строгата наказателна политика на Румъния по отношение на наркотичните вещества. По закон подобни престъпления се наказват с лишаване от свобода от три месеца до две години или с глоба, като съдилищата разполагат с широка свобода при определяне на санкцията. Това поставя страната сред държавите в Европейския съюз с най-рестриктивен режим в тази област, за разлика от редица западноевропейски страни и някои щати в САЩ, където притежанието на малки количества за лична употреба е декриминализирано или подлежи на административни санкции.

До момента представители на Уиз Калифа не са коментирали публично решението на румънския съд.