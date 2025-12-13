Новини
Звездите от „Приятели“ отново се събраха в памет на Матю Пери (СНИМКИ)

Звездите от „Приятели" отново се събраха в памет на Матю Пери (СНИМКИ)

13 Декември, 2025 20:12 688 6

Актьорите оставиха своите автографи под произведения на изкуството с благотворителна цел

Звездите от „Приятели“ отново се събраха в памет на Матю Пери (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Обичаният актьорски състав на сериала "Приятели" се събра отново, за да отдаде почит на покойния Матю Пери. Феновете избухнаха от радост да видят любимите си герои заедно, две години след трагичната загуба на актьора.

С неповторимия си хумор ситкомът спечели милиони зрители в техните двадесет и тридесет години. Всяка серия започваше с „The One where…“ и се снимаше в апартаментите на приятелите или в кафенето Central Perk, като проследяваше всичко от сватби, раздели, бебета, работа до лични драми, обобщава Телеграф.

"Приятели" се превърна в един от най-популярните ситкоми на всички времена, превръщайки шестимата си водещи в суперзвезди и милионери: Кортни Кокс, Дженифър Анистън, Лиса Кудроу, Мат Лебланк, Дейвид Шуимър и покойният Матю Пери.

Сега петимата се събират за специално изкуство в сътрудничество с Matthew Perry Foundation, организация, която помага на хора, борещи се със зависимост. В Инстаграм пост от фондацията се вижда как звездите подписват свои уникални произведения, вдъхновени от звуковите вълни на култовата песен на The Rembrands от началото на сериала.

Дженифър и Дейвид сияят от радост, докато подписват творбите си, а Дейвид вдига палец нагоре към камерата. Лиса, Мат и Кортни също се включват с пълна отдаденост, подписвайки своите произведения.

Колекцията, създадена в сътрудничество с името на Матю Пери, включва ограничено издание с официалния подпис на актьора, а всички приходи ще отидат за благотворителност.

Припомняме, че Матю Пери трагично почина след инжектиране на смъртоносна свръхдоза кетамин през 2023 г. в дома си в Лос Анджелис. Наскоро стана ясно, че лекарят, който му е доставял десетки флакони с кетамин, е осъден и ще изтърпи 30 месеца затвор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 А Кортни е невероятно парче

    8 3 Отговор
    И сега още повече

    Коментиран от #3

    20:15 13.12.2025

  • 2 пак лъжи

    7 0 Отговор
    и каде са ви снимките??? или не е важно какво пише в заглавието то е само за привличане на внимание

    20:16 13.12.2025

  • 3 Ти си

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "А Кортни е невероятно парче":

    Геронтофил!

    Коментиран от #6

    20:18 13.12.2025

  • 4 Даааа

    5 2 Отговор
    Това е филм, който човек гледа с удоволствие, без да му омръзне. Разтоварва и успокоява.

    Коментиран от #5

    20:20 13.12.2025

  • 5 Aлфа Bълкът

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Даааа":

    От тоя и от двама мъже и половина ми се повръща. И да не искаш да ги гледаш, все ще изскочат от някъде.

    20:35 13.12.2025

  • 6 Прави

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ти си":

    🔨🔨 с кака да те научи. Повярвай ми че е по-добре отколкото с 15 годишна.

    20:51 13.12.2025