Звездите от „Приятели“ отново се събраха в памет на Матю Пери (СНИМКИ)

Обичаният актьорски състав на сериала "Приятели" се събра отново, за да отдаде почит на покойния Матю Пери. Феновете избухнаха от радост да видят любимите си герои заедно, две години след трагичната загуба на актьора.

С неповторимия си хумор ситкомът спечели милиони зрители в техните двадесет и тридесет години. Всяка серия започваше с „The One where…“ и се снимаше в апартаментите на приятелите или в кафенето Central Perk, като проследяваше всичко от сватби, раздели, бебета, работа до лични драми, обобщава Телеграф.

"Приятели" се превърна в един от най-популярните ситкоми на всички времена, превръщайки шестимата си водещи в суперзвезди и милионери: Кортни Кокс, Дженифър Анистън, Лиса Кудроу, Мат Лебланк, Дейвид Шуимър и покойният Матю Пери.

Сега петимата се събират за специално изкуство в сътрудничество с Matthew Perry Foundation, организация, която помага на хора, борещи се със зависимост. В Инстаграм пост от фондацията се вижда как звездите подписват свои уникални произведения, вдъхновени от звуковите вълни на култовата песен на The Rembrands от началото на сериала.

Дженифър и Дейвид сияят от радост, докато подписват творбите си, а Дейвид вдига палец нагоре към камерата. Лиса, Мат и Кортни също се включват с пълна отдаденост, подписвайки своите произведения.

Колекцията, създадена в сътрудничество с името на Матю Пери, включва ограничено издание с официалния подпис на актьора, а всички приходи ще отидат за благотворителност.

Припомняме, че Матю Пери трагично почина след инжектиране на смъртоносна свръхдоза кетамин през 2023 г. в дома си в Лос Анджелис. Наскоро стана ясно, че лекарят, който му е доставял десетки флакони с кетамин, е осъден и ще изтърпи 30 месеца затвор.