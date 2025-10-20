Първият съпруг на Джей Ло я срина: Проблемът не е в нас, а в теб! Ти изневеряваше!

Първият съпруг на Дженифър Лопес – Охани Ноа – отправи публични обвинения срещу певицата и актрисата, твърдейки, че тя му е изневерявала по време на брака им. Изявлението му дойде дни след интервю, в което Лопес заяви, че никога не се е чувствала „истински обичана“ от нито един от своите бивши партньори.

В публикация в Instagram 49-годишният Ноа, който беше женен за Лопес от 1997 до 1998 г., отговори остро на думите ѝ. „Стига вече с това да се представяш за жертва. Престани да ни принизяваш. Проблемът не е в нас, не е в мен – проблемът си ти“, написа той. „Ти си тази, която не можа да остане вярна. Била си обичана неведнъж. Била си омъжена четири пъти и си имала безброй връзки между тях. А някои от тях бяха добри – моята например.“

Бившият фитнес инструктор и продуцент твърди, че е бил дълбоко влюбен в Дженифър Лопес и че е напуснал родния си щат, за да я подкрепя в началото на нейната холивудска кариера. „Бях добър, честен и отдаден човек. Никога не съм те лъгал, никога не съм ти изневерявал“, посочва Ноа в публикацията си. „Бях прекалено добър за теб. Ти избра славата и парите пред нашия брак.“

Той допълва, че се е опитал да запази брака, след като разбрал, че Джей Ло го е излъгала и му е изневерила. „Затова си тръгнах, затова се разведох с теб. Кажи истината поне веднъж. Хората трябва да разберат, че ти си проблемът“, завършва Ноа.

Представителите на Дженифър Лопес не са коментирали публично обвиненията.

Изявлението на Ноа идва след интервю на 56-годишната Лопес за радиошоуто на Хауърд Стърн, в което тя призна, че не е почувствала истинска любов от нито един от бившите си партньори. „Научих, че не става дума за това дали аз съм обичана. Проблемът е, че те не са способни да обичат. Те трябва първо да обикнат себе си“, каза певицата. По думите ѝ, мъжете в живота ѝ „са ѝ давали това, което са могли“ – брак, пръстени, къщи – но не и истинска любов.

През октомври 2024 г. Ноа вече беше споделил в интервю за испанското предаване „Despierta América“, че част от причините за развода му с Лопес са били свързани с връзката ѝ с Шон „Диди“ Комбс. Тогава певицата работела по дебютния си албум On the 6, а според Ноа именно по това време започнали „измамата и лъжите“.

Охани Ноа припомни, че докато той отварял ресторант в Лос Анджелис, Лопес прекарвала времето си между Маями и Ню Йорк, ангажирана с проекта. „Точно в тази дистанция и разделение започна всичко“, каза той.

След развода си с Ноа, Дженифър Лопес се е омъжвала още три пъти – за танцьора Крис Джъд (2001–2003), за певеца Марк Антъни (2004–2014) и за актьора Бен Афлек (2022–2025). От брака си с Антъни тя има 17-годишни близнаци – Еми и Макс.