Кристен Стюарт с подробности за брака си със съпругата си Дилън Майер

Актрисата Кристен Стюарт сподели подробности за брака си със съпругата си Дилън Майер, близо осем месеца след като двете сключиха брак в Лос Анджелис, пише dir.bg.
По думите на 35-годишната актриса, номинирана за награда "Оскар", един от най-важните уроци, които бракът ѝ е донесъл, е осъзнаването на "силата в числата".
В интервю за Esquire Стюарт сподели, че за нея е важно чувството за семейство и принадлежност. Тя отбеляза, че наличието на стабилна връзка ѝ е помогнало да преосмисли отношението си към хората, които допуска в личния си живот, и че присъствието на Дилън е оказало положително влияние върху личностното ѝ развитие.
Стюарт разказа още, че тя и съпругата ѝ прекарват значителна част от времето си заедно, като сред любимите им общи занимания са четенето на глас и грижата за домашните им любимци.
"Ценя всеки час, прекаран с нея", сподели актрисата, като допълни, че въпреки активния си социален живот нейното присъствие остава най-значимо за нея.
Кристен Стюарт и Дилън Майер се запознават през 2013 г. на снимачната площадка. Преди връзката им да стане публична, в медиите се спекулираше за нейни отношения със Сара Динкин, Стела Максуел и Никълъс Холт.
1 Леле
07:27 17.12.2025
2 Щастлив
07:40 17.12.2025
3 Ташо
07:45 17.12.2025
4 Немо
Коментиран от #5
08:05 17.12.2025
5 Щастлив
До коментар #4 от "Немо":Божеее,върнах се в началото на статията след ,като прочетох Ком на "Немо" и чак тогава схванах,че става дума за ...лесбийки...
Така става ,кога влизаш във Факти ,рано сутрин още в леглото ,преди да си измил очите:)
08:15 17.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.