Кристен Стюарт с подробности за брака си със съпругата си Дилън Майер

Кристен Стюарт с подробности за брака си със съпругата си Дилън Майер

17 Декември, 2025 07:15 847 6

  • кристен стюарт-
  • дилън майер-
  • брак

Един от най-важните уроци, които бракът ѝ е донесъл, е осъзнаването на "силата в числата"

Кристен Стюарт с подробности за брака си със съпругата си Дилън Майер - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Кристен Стюарт сподели подробности за брака си със съпругата си Дилън Майер, близо осем месеца след като двете сключиха брак в Лос Анджелис, пише dir.bg.

По думите на 35-годишната актриса, номинирана за награда "Оскар", един от най-важните уроци, които бракът ѝ е донесъл, е осъзнаването на "силата в числата".

В интервю за Esquire Стюарт сподели, че за нея е важно чувството за семейство и принадлежност. Тя отбеляза, че наличието на стабилна връзка ѝ е помогнало да преосмисли отношението си към хората, които допуска в личния си живот, и че присъствието на Дилън е оказало положително влияние върху личностното ѝ развитие.

Стюарт разказа още, че тя и съпругата ѝ прекарват значителна част от времето си заедно, като сред любимите им общи занимания са четенето на глас и грижата за домашните им любимци.


"Ценя всеки час, прекаран с нея", сподели актрисата, като допълни, че въпреки активния си социален живот нейното присъствие остава най-значимо за нея.

Кристен Стюарт и Дилън Майер се запознават през 2013 г. на снимачната площадка. Преди връзката им да стане публична, в медиите се спекулираше за нейни отношения със Сара Динкин, Стела Максуел и Никълъс Холт.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Леле

    7 0 Отговор
    Брака си със съпругата си?

    07:27 17.12.2025

  • 2 Щастлив

    10 0 Отговор
    Събудих се щастлив,кога прочетох за ПОДРОБНОСТИТЕ в брака на тия двамата ,които дори имената им не можах да запомня,защото за сефте ги чувам и благодаря на авторката за тази жизнено важна за мен...информация!

    07:40 17.12.2025

  • 3 Ташо

    7 0 Отговор
    Щестоки евроатлантически ценности.

    07:45 17.12.2025

  • 4 Немо

    3 1 Отговор
    Не искаме да знаем извратени подробности от житието на джендърките

    Коментиран от #5

    08:05 17.12.2025

  • 5 Щастлив

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Немо":

    Божеее,върнах се в началото на статията след ,като прочетох Ком на "Немо" и чак тогава схванах,че става дума за ...лесбийки...
    Така става ,кога влизаш във Факти ,рано сутрин още в леглото ,преди да си измил очите:)

    08:15 17.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.