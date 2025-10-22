Новини
Има ли връзка певецът Галин с мъж? "Любовта не се нуждае от етикети" (ВИДЕО)

22 Октомври, 2025 17:58

Изпълнителят даде лаконичен отговор на въпроса за любовния му живот

Има ли връзка певецът Галин с мъж? "Любовта не се нуждае от етикети" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Галин, един от най-разпознаваемите изпълнители на българската сцена и основател на Alpha Music, направи едно от най-откровените си признания до момента. В новия епизод на подкаста „Елизабетско Podcast“ певецът говори за периода на сериозен здравословен срив, през който е преминал вследствие на хроничен стрес, безсъние и хормонален дисбаланс.

„Помислих, че ще умра“, признава Галин в разговора, който вече е сред най-гледаните епизоди на подкаста. Изпълнителят споделя, че паник атаките и физическите симптоми – ускорен пулс, задух и силна тревожност – са го извадили напълно от ритъма на работа и сцена.

„Правих изследвания при десетки лекари, но никой не можеше да ми каже какво ми е. Накрая се доверих на изкуствен интелект, който анализира данните ми и ми помогна да стигна до точната диагноза“, разказва той. По думите му именно дигитален здравен анализатор, базиран на алгоритъм, е насочил вниманието му към високи нива на кортизол – хормон, свързан с хроничен стрес.

„Това беше сигнал, че нещо в мен вика за помощ. Тялото ми просто каза „стига“.“, казва певецът, който признава, че е бил на ръба на психически и физически колапс.

След като разбира причината за състоянието си, Галин преминава през двумесечна терапия, комбинираща когнитивна работа и физическа рехабилитация. „Научих се да спирам. Да не тичам непрекъснато след нов успех. Не е срамно да потърсиш помощ — това е сила“, казва той.

В интервюто звездата на Alpha Music говори и за цената на славата: „Хората виждат сцената, прожекторите и клиповете, но не виждат безсънните нощи, натиска да си перфектен, страха да не изостанеш. Понякога трябва да спреш, за да не се изгубиш напълно.“

На въпрос за личния си живот и слуховете около неговата сексуалност, певецът отговаря спокойно:
„Любовта не се нуждае от етикети. Личното пространство е свято, а истинската любов няма нужда от обяснения.“

В разговора Галин признава и някои по-лични страхове — самотата, времето и остаряването, които според него са естествена част от човешкия път. „Единственото, което не се променя, е любовта към майка ми. Това е най-чистата любов“, казва той.

С чувство за хумор певецът споделя, че вярва в извънземни, обсъжда често темата с приятеля си Азис и не крие, че би участвал на „Евровизия“, „ако има подходяща песен и добър екип“. В подкаста признава също, че е започнал да готви сам и дори пътува с кутии с приготвена храна, за да поддържа дисциплина в ежедневието си.

„Истинският успех идва, когато човек стане рентабилен не само в бизнеса, но и в човечността си,“ обобщава певецът.

След възстановяването си Галин отново се завръща активно на сцената. Той подготвя нов студиен албум и голям концерт през 2027 г., който ще обедини най-големите артисти на Alpha Music.


  • 1 Ястреб Османлията

    3 1 Отговор
    Това е много хубаво. И аз имам.

    18:06 22.10.2025

  • 2 хи хи

    5 0 Отговор
    Много ще си отиват, като двойка с онова грозно, плешиво джудже Джан Милеле от ергена😅 Ще са, като красавицата и стероидния дзвер!

    18:07 22.10.2025

  • 3 Един

    5 0 Отговор
    Ибахси звиздити... и щом не е казал Не значи е на другия бряг...

    18:07 22.10.2025

  • 4 Само припомням

    3 1 Отговор
    Спаднали женски рамене, миниатюрни уши, които са високо поставени, отвесно чело и т.н. Когато си биологична жена, можеш да имаш връзка с мъж...

    18:08 22.10.2025

  • 5 Има връзка

    3 1 Отговор
    Казва се бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #9

    18:30 22.10.2025

  • 6 Кондуктор

    2 0 Отговор
    той си е дупчен билет от всякъде..🙈

    18:37 22.10.2025

  • 7 плевен

    1 0 Отговор
    За Евровизия може да забрави. Или да се пише при обратните, или да си стои в къщи. Там не пускат случайни хора.

    18:43 22.10.2025

  • 8 Галин

    2 0 Отговор
    Убичам гу бе, нищо чи му е 11 сантиметра, ну любуфта ни съ нуждай ут тикети! Ползваме и двйе дилда и толкус!

    18:47 22.10.2025

  • 9 Да ти

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Има връзка":

    Кажа ,Ти си извратен ,отивай бързо на доктор

    Коментиран от #10

    18:47 22.10.2025

  • 10 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да ти":

    Майка да стане на нея.

    18:52 22.10.2025

  • 11 Чудя се

    0 0 Отговор
    Този гей ли е или чист Руспидер

    Коментиран от #12

    18:57 22.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.