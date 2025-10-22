Внучката на Гала стана на една годинка (СНИМКИ)

В семейството на телевизионната водеща Гала настъпи истински празник — внучката ѝ Лора навърши една година. Дъщерята на Гала, Мари Константин, сподели в социалните мрежи емоционални кадри от празничния ден, които бързо предизвикаха вълна от поздравления и умиление сред последователите ѝ.

„Не знам кога мина, но вчера Лора стана на 1 година,“ написа Мари под серия снимки в Instagram, на които позира заедно с бащата на малката Лора Константин Маринов. На фотосите младото семейство позира с огромни усмивки, застанали пред тортата с първата свещичка на Лора — момент, който Мари определя като „най-смисления ден през изминалата година“. Очаквано, към публикацията заваляха десетки коментари с радостни пожелания към рожденичката.

По информация на 24 часа празникът е бил отбелязан в тесен семеен кръг, а сред гостите е била и самата баба Гала, която не пропуска възможност да прекарва време с внучката си. Телевизионната водеща, която неведнъж е говорила за ролята на баба в ефира на предаването „На кафе“, споделя, че появата на Лора е променила начина ѝ на мислене и ѝ е донесла „ново усещане за смисъл“.