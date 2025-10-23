Новини
Любопитно »
Ще се завърне ли Георги Тошев в bTV след напускането на Венета Райкова?

Ще се завърне ли Георги Тошев в bTV след напускането на Венета Райкова?

23 Октомври, 2025 14:58 1 004 14

  • георги тошев-
  • венета райкова-
  • бтв-
  • драма-
  • напускане

Продуцентът загатна какво смята да прави след драмата

Ще се завърне ли Георги Тошев в bTV след напускането на Венета Райкова? - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В кулоарите на bTV се говори усилено за възможното завръщане на Георги Тошев в екипа на "Преди обед" и това се случва само няколко седмици след напрежението, породено от краткия престой на Венета Райкова като водеща.

Изглежда, че атмосферата в студиото рязко се е променила – към по-добро, твърдят източници от кухнята на шоуто.

"С Венета и без нея – рейтингът е същият, но напрежението вече го няма", коментират от екипа. След решението на bTV да се раздели с блондинката, "Преди обед" отново диша спокойно – Оля Малинова, Яна Донева и Петър Дочев вече си поделят ефира равностойно и колегиално, без усещането за едноличен "господар на екрана", пише "Филтър".

От изданието става ясно още, че сътрудниците са си отдъхнали, след като в последните седмици предаването е било белязано от конфликти, напрежение и непрофесионални изказвания.

Припомняме, че телевизионната драма започна на 2 октомври, когато креативният продуцент Георги Тошев напусна демонстративно bTV, заявявайки публично, че не може да работи с човек, който не споделя неговите журналистически стандарти. В изявлението си той бе категоричен: "Нямам нищо общо с Венета Райкова, с нейните изблици в ефир, както и с гостите и темите, които подбира."

Ден по-късно медията официално потвърди раздялата, като му благодари за развитието на "Преди обед" и му пожела успех. Малко след това Райкова изчезна от ефира, обявявайки в социалните мрежи, че страда от двустранен отит и има болничен до 15 октомври.

В действителност обаче здравословният ѝ проблем се оказа само претекст, а истинската причина е отказът ѝ да води само основното интервю в предаването – решение, което тя приела като обида и отказала да се върне в студиото, пише още изданието.

На 15 октомври bTV официално прекрати сътрудничеството си с нея, с което страницата "Венета Райкова в bTV" бе окончателно затворена. Сега, когато напрежението е изчезнало, логичният въпрос е дали Георги Тошев ще се върне там, където остави огромен творчески отпечатък.

Много от колегите му вярват, че "Преди обед" без Тошев не е същото и очакват неговото завръщане. Самият той засега не дава категоричен отговор.

"Имам няколко предложения за работа, включително от чуждестранни медии. Още обмислям следващата стъпка", коментира самият Георги Тошев пред изданието.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456

    7 7 Отговор
    По-добре да не се връща - Венета е по-мъж от него !

    15:01 23.10.2025

  • 2 Важно е

    10 2 Отговор
    От това зависи бъдещето на България

    15:03 23.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бай хой

    11 0 Отговор
    Местим и пущам србско

    15:04 23.10.2025

  • 5 Трол

    4 2 Отговор
    Г-н Тошев ще се завърне на длъжността иновативен флуиден маркет тийм инфлуенсър.

    15:08 23.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    btV закри България🤔❗
    "Поглеждаме към бюджета на България, как ще изглежда той в последните месеци на държавата...“‼️🥸🥸‼️

    15:10 23.10.2025

  • 7 Така е

    7 4 Отговор
    По добре да се не връща този интригант !!!!

    15:11 23.10.2025

  • 8 Истината

    7 6 Отговор
    Тошев е боклук ! Изгони най добрата водеща !

    15:12 23.10.2025

  • 9 Цвете

    5 4 Отговор
    ТОЙ Е ТОЛКОВА НАХАЛЕН, ЧЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА НИ УЧУДИ. ⛔️⛔️⛔️🧩🎭🎭🎭

    15:17 23.10.2025

  • 10 Няма

    1 0 Отговор
    Голям ефект от Гала, Вертолета, Тошка сутрин с кафето

    15:42 23.10.2025

  • 11 Боклук

    1 1 Отговор
    Кво му пречеше Венета Райкова Да си носи злобата цял живот.Много отвратителни хора има

    15:45 23.10.2025

  • 12 истина ти казвам

    3 0 Отговор
    И двамата са злобюли!

    15:49 23.10.2025

  • 13 Перо

    1 0 Отговор
    Един да хванеш друг да удариш! Няма по-тъпо предаване от сутрешния блок! Тъпаците въобще не осъзнават какви трябва да са насоките в сутрешните часове! На всякъде по света са приоритетни съобщенията и актуалните включвания на живо от опасни места и случки, местата с трафик и задръстване, ремонти, времето, важни новини от деня, актуални събития, касаещи бита на хората! А не да ми включват тъпи интернет, забавни събития от месеци назад, в чужбина и Холивуд, не касаещи в момента българите!

    16:02 23.10.2025

  • 14 Перо

    1 0 Отговор
    На радиус от 1000 км не знаят къде се намира БГ, а в сутрешния блок нон стоп се бистри вътрешната политика с “политици” и анализатори, сякаш света се върти около нас, другото е реклама и развлекателни, стари интернет, забавни новини от другия край на земното кълбо! Чудят се как да запълнят времето с простотии и нямат идея какво е важно са сутрешните часове! Това предаване е бреме и отегчение за телевизионери и зрители!

    16:30 23.10.2025