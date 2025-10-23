Ще се завърне ли Георги Тошев в bTV след напускането на Венета Райкова?

В кулоарите на bTV се говори усилено за възможното завръщане на Георги Тошев в екипа на "Преди обед" и това се случва само няколко седмици след напрежението, породено от краткия престой на Венета Райкова като водеща.

Изглежда, че атмосферата в студиото рязко се е променила – към по-добро, твърдят източници от кухнята на шоуто.

"С Венета и без нея – рейтингът е същият, но напрежението вече го няма", коментират от екипа. След решението на bTV да се раздели с блондинката, "Преди обед" отново диша спокойно – Оля Малинова, Яна Донева и Петър Дочев вече си поделят ефира равностойно и колегиално, без усещането за едноличен "господар на екрана", пише "Филтър".

От изданието става ясно още, че сътрудниците са си отдъхнали, след като в последните седмици предаването е било белязано от конфликти, напрежение и непрофесионални изказвания.

Припомняме, че телевизионната драма започна на 2 октомври, когато креативният продуцент Георги Тошев напусна демонстративно bTV, заявявайки публично, че не може да работи с човек, който не споделя неговите журналистически стандарти. В изявлението си той бе категоричен: "Нямам нищо общо с Венета Райкова, с нейните изблици в ефир, както и с гостите и темите, които подбира."

Ден по-късно медията официално потвърди раздялата, като му благодари за развитието на "Преди обед" и му пожела успех. Малко след това Райкова изчезна от ефира, обявявайки в социалните мрежи, че страда от двустранен отит и има болничен до 15 октомври.

В действителност обаче здравословният ѝ проблем се оказа само претекст, а истинската причина е отказът ѝ да води само основното интервю в предаването – решение, което тя приела като обида и отказала да се върне в студиото, пише още изданието.

На 15 октомври bTV официално прекрати сътрудничеството си с нея, с което страницата "Венета Райкова в bTV" бе окончателно затворена. Сега, когато напрежението е изчезнало, логичният въпрос е дали Георги Тошев ще се върне там, където остави огромен творчески отпечатък.

Много от колегите му вярват, че "Преди обед" без Тошев не е същото и очакват неговото завръщане. Самият той засега не дава категоричен отговор.

"Имам няколко предложения за работа, включително от чуждестранни медии. Още обмислям следващата стъпка", коментира самият Георги Тошев пред изданието.