Продуцентът и бивш шеф на Columbia Pictures Джери Токофски почина на 91 г.

Холивудският продуцент и бивш ръководител на Columbia Pictures, Джери Токофски, почина на 91-годишна възраст, съобщи The Hollywood Reporter.

Семейството на продуцента е обявило, че Токофски е починал на 5 октомври в дома си в Ню Йорк „от естествена смърт“.

Токофски е известен с работата си по филми като „Къде е татко?“ (1978), „Гленгари Глен Рос“ (1992), „Dreamscape“ (1984) и други, пише списанието.

През 60-те години на миналия век Токофски е млад ръководител в Columbia Pictures, където работи до 1970 г. По-късно става вицепрезидент на европейската продукция в Paramount, отбелязва списанието.

Джери Токофски е роден в Бруклин през 1934 г. Преди да започне филмовата си кариера, той получава степен по журналистика, а по-късно продължава да учи в Юридическия факултет на Нюйоркския университет.