Най-известният неразгадаем код в света е дешифриран

24 Октомври, 2025 12:16 1 805 7

От 1990 г. насам ентусиастите са успели да дешифрират само три сегмента от Криптос

Най-известният неразгадаем код в света е дешифриран - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Архивът на американското изкуство към Смитсониънския институт откри решението на четвъртата част от Криптос, мистериозна скулптура, инсталирана пред централата на ЦРУ в Лангли, съобщи IFLScience.

Криптос е гигантска медна плоча, покрита с латински букви. Както скулптурата, така и криптираният надпис са създадени от американския художник Джим Санборн. От 1990 г. насам ентусиастите са успели да дешифрират само три сегмента от Криптос. Четвъртият е останал непокътнат и е сред най-известните неразгадани кодове в света. Художникът твърди, че съществува и пети сегмент, но той не може да бъде дешифриран без да се реши четвъртият.

През 2025 г. Санборн решава да продаде решението на четвъртия сегмент от Криптос. Към края на търга се разкрива, че независими журналисти Джарет Кобек и Ричард Бърн са открили материали в архивите, съдържащи некриптирания текст на скулптурата. Документът се появява поради техническа грешка, а не криптоанализ.

Архивът е незабавно затворен до 2075 г., уж за да се защити интелектуалната собственост на Санборн. Самите Кобек и Бърн нямат планове да публикуват открития текст и подчертават, че методът на криптиране остава неизвестен. Освен това, те не знаят нищо за връзката между четвъртия и петия сегмент. Всичко това, казват те, означава, че мистерията остава неразгадана.


  • 1 Новичок

    11 1 Отговор
    Ко ... Не !?

    12:19 24.10.2025

  • 2 Ей, кво нещо.

    23 2 Отговор
    Е га ти статията.

    12:29 24.10.2025

  • 3 УдоМача

    14 2 Отговор
    От статията излиза, че са дешифрирали на бб ви пу.....

    12:33 24.10.2025

  • 4 По принцип

    4 0 Отговор
    В момента с най-новите квантови машини всеки код може да се дешифрира за относително кратко време.

    12:58 24.10.2025

  • 5 Мисиркииии

    11 0 Отговор
    Най-известният код е дешифриран....мистерията остава неразгадана

    12:59 24.10.2025

  • 6 Моряка

    11 0 Отговор
    Тя тази статия е за много,ама за прекалено много умни.А пък аз съм обикновенно умен.Пак добре,поне мога да разбера,че авторката е много,ама прекалено много тъпа.

    12:59 24.10.2025

  • 7 аве

    1 0 Отговор
    Обикновена кликбейт "статия"!

    13:33 24.10.2025