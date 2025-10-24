Най-известният неразгадаем код в света е дешифриран

Архивът на американското изкуство към Смитсониънския институт откри решението на четвъртата част от Криптос, мистериозна скулптура, инсталирана пред централата на ЦРУ в Лангли, съобщи IFLScience.

Криптос е гигантска медна плоча, покрита с латински букви. Както скулптурата, така и криптираният надпис са създадени от американския художник Джим Санборн. От 1990 г. насам ентусиастите са успели да дешифрират само три сегмента от Криптос. Четвъртият е останал непокътнат и е сред най-известните неразгадани кодове в света. Художникът твърди, че съществува и пети сегмент, но той не може да бъде дешифриран без да се реши четвъртият.

През 2025 г. Санборн решава да продаде решението на четвъртия сегмент от Криптос. Към края на търга се разкрива, че независими журналисти Джарет Кобек и Ричард Бърн са открили материали в архивите, съдържащи некриптирания текст на скулптурата. Документът се появява поради техническа грешка, а не криптоанализ.

Архивът е незабавно затворен до 2075 г., уж за да се защити интелектуалната собственост на Санборн. Самите Кобек и Бърн нямат планове да публикуват открития текст и подчертават, че методът на криптиране остава неизвестен. Освен това, те не знаят нищо за връзката между четвъртия и петия сегмент. Всичко това, казват те, означава, че мистерията остава неразгадана.