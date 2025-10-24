В Турция откриха хляб на 1200 години с образа на Исус Христос (СНИМКИ)

Археолози от Турция обявиха откриването на пет силно карбонизирани хляба, датирани от VII–VIII век, при разкопките на древния град Ейренополис (днешен район Топрактепе, провинция Караман). Един от хлябовете носи изображение на Исус Христос и гръцки надпис „С благодарност към благословения Исус“, съобщиха официалните власти.

Обектът е бил център на ранно християнско богослужение, сочат археолозите от местния музей и министерството на културата. Според тях находката може да представлява ритуален „евхаристичен хляб“ — използван в ранните християнски събрания около трапезата на светото причастие.

Изображението на Христос не следва класическата византийска иконография на Христос Пантократор. Вместо това, според учените, Христос е изобразен като сеяч или земеделски стопанин — символ, който отразява акцент върху плодородието и труда в религиозните представи на онова време.

Условията на запазване са били необичайни — поредицата хлябове е била овъглена, което е позволило да се съхрани повърхностният релеф и надпис. Според специалисти това са едни от най-добре запазените примери за ритуален хляб от този период, открити в Анатолия.

Находката разширява представата за материалната култура на раннохристиянските общности извън централните византийски градове. Експертите отбелязват, че Ейренополис е бил сравнително малък град, което означава, че употребата на богато декориран хляб може да е била част от по-локална, „народна“ литургична практика, а не само привилегия на метрополисите.

Останалите хлябове при разкопките показват релефи с кръст и декоративни елементи. Проучва се кои брашна са използвани, какъв ритуален контекст е имало и дали подобни практики са били разпространени в района през периода Х–VIII век.

Откритието е публикувано от губернаторството на Караман на 8 октомври и започва нова фаза на изследване на археологическия обект Топрактепе, който се смята за ценен източник на данни за раннохристиянските общности в Мала Азия.