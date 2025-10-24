Новини
В Турция откриха хляб на 1200 години с образа на Исус Христос (СНИМКИ)

24 Октомври, 2025 17:01

Върху хляба Христос е изобразен като земеделец и сеяч

В Турция откриха хляб на 1200 години с образа на Исус Христос (СНИМКИ) - 1
Снимка: X
Събина Андреева

Археолози от Турция обявиха откриването на пет силно карбонизирани хляба, датирани от VII–VIII век, при разкопките на древния град Ейренополис (днешен район Топрактепе, провинция Караман). Един от хлябовете носи изображение на Исус Христос и гръцки надпис „С благодарност към благословения Исус“, съобщиха официалните власти.

Обектът е бил център на ранно християнско богослужение, сочат археолозите от местния музей и министерството на културата. Според тях находката може да представлява ритуален „евхаристичен хляб“ — използван в ранните християнски събрания около трапезата на светото причастие.

Изображението на Христос не следва класическата византийска иконография на Христос Пантократор. Вместо това, според учените, Христос е изобразен като сеяч или земеделски стопанин — символ, който отразява акцент върху плодородието и труда в религиозните представи на онова време.

Условията на запазване са били необичайни — поредицата хлябове е била овъглена, което е позволило да се съхрани повърхностният релеф и надпис. Според специалисти това са едни от най-добре запазените примери за ритуален хляб от този период, открити в Анатолия.

Находката разширява представата за материалната култура на раннохристиянските общности извън централните византийски градове. Експертите отбелязват, че Ейренополис е бил сравнително малък град, което означава, че употребата на богато декориран хляб може да е била част от по-локална, „народна“ литургична практика, а не само привилегия на метрополисите.

Останалите хлябове при разкопките показват релефи с кръст и декоративни елементи. Проучва се кои брашна са използвани, какъв ритуален контекст е имало и дали подобни практики са били разпространени в района през периода Х–VIII век.

Откритието е публикувано от губернаторството на Караман на 8 октомври и започва нова фаза на изследване на археологическия обект Топрактепе, който се смята за ценен източник на данни за раннохристиянските общности в Мала Азия.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дай Боже!

    2 1 Отговор
    Хляб всеки му и мир, и Вяра Православна!

    Коментиран от #5

    17:04 24.10.2025

  • 2 около зайчарника в банкя

    5 0 Отговор
    пък иманяри откриха празно чекмедже с образа на
    император Тикварий

    17:06 24.10.2025

  • 3 1488

    2 2 Отговор
    христос е еврейн
    а евреите въобще не го харесват, щото са измислили християнството за поробване на гоите с фрази като "обичай врага си", "не кради", "не лъжи" и прочее бисери измислени да ви превърнат в добитьк

    17:06 24.10.2025

  • 4 Нека да пиша

    2 0 Отговор
    Нека да позная ,лично е пекан от Лили Иванова.

    17:23 24.10.2025

  • 5 Да ти го напиша

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дай Боже!":

    А,може ли православен атеизъм. Не вярвам на бабини деветини...

    17:25 24.10.2025