Милиони червени раци започнаха годишната си миграция на австралийския остров Крисмас

Ежегодната миграция на червените раци започна на австралийския остров Крисмас, съобщава ABC.

Милиони раци превзеха пътищата на острова, проправяйки си маршрут от гората към океана. Там мъжките и женските ще се чифтосват и след това ще пуснат яйцата си в океана. Тези яйца ще се излюпят в ларви, които ще се развият в млади раци в рамките на месец и ще започнат миграцията си обратно към гората.

Според Алексия Янковски, изпълняващ длъжността директор на Националния парк на острова, тазгодишната миграция на раците е започнала малко по-рано от обикновено. Това само зарадва местните жители, които, както отбелязва Янковски, винаги са във възторг от това явление.

Шофьорите избягват ненужни пътувания рано сутрин и късно през нощта, за да дадат време на раците да се движат свободно. По същата причина тези, които могат да работят от вкъщи, избягват да ходят в офиса. Местните жители носят гребла и духалки за листа, за да помогнат на раците да преодолеят всички препятствия, с които се сблъскват.

Местният жител Оливър Лайнс сравни миграцията на раците с червен килим, разстлан по крайбрежието. През това време островът привлича многобройни туристи. „Това е едно от най-невероятните преживявания с дивата природа, които можете да видите някъде по планетата“, каза председателят на местната туристическа асоциация.