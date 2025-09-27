Новини
Гърците се възмутиха от "захвърлената" луксозна българска яхта на частния остров Патроклос

Гърците се възмутиха от "захвърлената" луксозна българска яхта на частния остров Патроклос

27 Септември, 2025 07:35, обновена 27 Септември, 2025 07:05

20,000,000 и я хвърлили върху скалите, коментира потребител

Гърците се възмутиха от "захвърлената" луксозна българска яхта на частния остров Патроклос - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В социалните мрежи се появи видео на яхта с български флаг, което пробуди възмущението на гърците, предаде ФОКУС. Яхтата е оставена на скалите до частния остров Патроклос.

"20,000,000 и я хвърли върху скалите на Патроклос", се чува във видеото.

Преди да се появи видеото, Гръцката брегова охрана съобщи, че в ранните часове на 24 септември, пристанищните власти на Палея Фокея и Лаврио са били уведомени за засядането на яхта под български флаг с четирима пътници на борда (3 граждани на България и 1 гражданин на Украйна), в морската зона северно от остров Патроклос.

В съобщението на гръцките власти се допълва, че от "Първи пристанищен отдел Палеа Фокеа на Централната пристанищна администрация Лаврио, който провежда предварителното разследване, забраняват отплаването на плавателния съд до представянето на удостоверение за годност от компетентния корабен инспектор".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еми

    3 0 Отговор
    Украинеца е виновен😂

    07:08 27.09.2025

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор
    Пукнатина в корпуса не се ремонтира?

    07:08 27.09.2025

  • 3 1488

    3 0 Отговор
    българите сме богати щото навремето сме искали даньк дори от гьрците
    затуй те тука скоро едвам не фалираха

    07:10 27.09.2025

  • 4 Оптимист

    3 0 Отговор
    Гражданинът на Украйна е от женски пол.

    07:10 27.09.2025

  • 5 Тази

    0 0 Отговор
    Е моята!

    07:14 27.09.2025

  • 6 А ве

    0 0 Отговор
    Работата е ясна правили са руска тройка на украйнския гржданин(ка), капитана за да не остане назад се е включил яхтата отиде в скалите...

    07:20 27.09.2025

  • 7 мьрсулана

    2 0 Отговор
    сигурно и на него му се е замьглил скоростомера и не е сьобразил скоростта и се забил в скалите

    07:20 27.09.2025