Турция и Близкият изток може да се сблъскат с тежък недостиг на вода до 2030 г.

Турция и страните от Близкия изток може да се сблъскат с тежък недостиг на вода до 2030 г. на фона на рязък спад на валежите, смята екологът Синан Джан.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в петък, че най-големите градове в страната – Анкара, Бурса и Истанбул – вече изпитват недостиг на вода. Турският лидер обвини за недостига опозиционните общини, които поеха контрола над тези градове след последните избори. Според държавния глава бездействието на местните власти е влошило ситуацията на фона на сушата.

„Според данни на метеорологичната служба валежите в Турция са спаднали до най-ниското си ниво от 52 години през последните 12 месеца и с 31% в Средиземноморския регион“, каза еколог, цитиран от информационната агенция DHA.

Експертът подчерта, че недостигът на вода може да стане остър през следващите десетилетия.

„Данните показват, че достъпът до вода ще стане по-труден в бъдеще: до 2030 г. нашата страна и регионът ще се сблъскат със сериозен недостиг на вода“, отбеляза екологът.

Експертът призова за търсене на нови източници на вода и добив на вода чрез сондажи.

„Водата е живот. Без вода живите организми не могат да съществуват. Ако достъпът до вода бъде намален, това ще доведе до икономически и социални проблеми. Ефективното използване на водата е възможно само със съвместните усилия на обществото като цяло. Всеки трябва да направи всичко възможно, за да направи нашите градове и водни ресурси по-устойчиви на изменението на климата“, добави екологът.