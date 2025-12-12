Новини
Таркан стана рекордьор по хонорари в новогодишната нощ

12 Декември, 2025 17:58 738 3

Турската звезда ще прибере 14 милиона турски лири за двучасово участие на Нова година

Таркан стана рекордьор по хонорари в новогодишната нощ - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската мегазвезда Таркан отново оглави класациите по най-висок новогодишен хонорар. С наближаването на празниците бяха разкрити сумите, които водещите изпълнители ще получат за участията си, а именно Таркан поставя абсолютен рекорд, пише в. Марица.

Изпълнителят ще пее в град Бафра в новогодишната нощ, като ще се качи на сцената малко преди полунощ. За концерт с продължителност около два часа той ще прибере внушителните 14 милиона турски лири (близо 580 хиляди лева).

През последните седмици бяха оповестени и хонорарите на други големи имена като Хадисе, Ебру Гюндеш, Сибел Джан, Йълдъз Тилбе, Ажда Пеккан и Кенан Доглу, но никой не се доближава до рекордната сума на Таркан, който за пореден път се утвърждава като най-скъпоплатеният изпълнител за Нова година в Турция.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 този сайт

    0 2 Отговор
    на дпс-гроб ли е ?

    Коментиран от #2

    18:10 12.12.2025

  • 2 СИЧКО е тяхно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "този сайт":

    .......

    18:14 12.12.2025

  • 3 Бай Х

    0 1 Отговор
    Каква звезда е тоя таракан?

    18:42 12.12.2025