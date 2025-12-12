Таркан стана рекордьор по хонорари в новогодишната нощ

Турската мегазвезда Таркан отново оглави класациите по най-висок новогодишен хонорар. С наближаването на празниците бяха разкрити сумите, които водещите изпълнители ще получат за участията си, а именно Таркан поставя абсолютен рекорд, пише в. Марица.

Изпълнителят ще пее в град Бафра в новогодишната нощ, като ще се качи на сцената малко преди полунощ. За концерт с продължителност около два часа той ще прибере внушителните 14 милиона турски лири (близо 580 хиляди лева).

През последните седмици бяха оповестени и хонорарите на други големи имена като Хадисе, Ебру Гюндеш, Сибел Джан, Йълдъз Тилбе, Ажда Пеккан и Кенан Доглу, но никой не се доближава до рекордната сума на Таркан, който за пореден път се утвърждава като най-скъпоплатеният изпълнител за Нова година в Турция.