Венеция изгони и глоби Грета Тунберг за оцветяване на Големия канал в зелено (СНИМКИ)

25 Ноември, 2025 10:59

Венеция забрани на активистката достъп до града за 48 часа

Венеция изгони и глоби Грета Тунберг за оцветяване на Големия канал в зелено (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Климатичната активистка Грета Тунберг беше санкционирана от властите във Венеция с 48-часова забрана за достъп до града и глоба от 150 евро, след като тя и други членове на движението Extinction Rebellion оцветиха Големия канал в зелено по време на протест през уикенда. Същото наказание беше наложено на още 35 активисти. Организаторите заявиха, че са използвали безвредна боя с цел да привлекат внимание към „масовите последици от климатичния колапс“.

Демонстрацията съвпадна с края на климатичната конференция COP30 в Бразилия. Тунберг се присъедини към общо 437 активисти, парламентаристи и юристи от различни държави. Групата разпъна транспарант с надпис „Stop Ecocide“ на моста Риалто и организира флашмоб, при който участници, облечени в червено и със забулени лица, се движеха бавно сред туристите.

Губернаторът на региона Венето Лука Дзаия определи акцията като неуважение към града, неговата история и уязвимост. Той предупреди, че подобни действия могат да имат и екологични последици. Част от туристите обаче оцениха протеста като легитимен и посочиха, че той акцентира върху неуспеха на световните лидери да предприемат ефективни мерки срещу климатичните промени.

Extinction Rebellion съобщи, че подобни демонстрации са проведени в още десет италиански града, сред които оцветяване на фонтани в Генуа и Падуа и на реки в Торино, Болоня и Таранто. Организацията критикува италианското правителство, ръководено от премиера Джорджа Мелони, заради позицията му срещу по-амбициозни климатични политики на COP30.

Климатичният форум в Бразилия, в който Съединените щати не участваха, увеличи финансирането за бедни държави, за да се адаптират към затоплящия се климат, но до голяма степен избегна въпроса за ролята на изкопаемите горива за повишаването на глобалните температури. Европейският комисар по климата Вопке Хукстра определи представения план като „неприемлив“ и заяви, че предложеното споразумение „не може да бъде одобрено при настоящите условия“.


  • 1 ООрана държава

    22 1 Отговор
    Ако си беше хвърлила т@мпона щеше да ги оцвети в червено

    11:02 25.11.2025

  • 2 Дядо Митьоo

    26 2 Отговор
    Нямаше ли кой да я удави тая в канала???

    Коментиран от #7

    11:02 25.11.2025

  • 3 Гретиния

    21 0 Отговор
    Няма оправия с тая моята ! А аз бях озадачен , защо цял месец Грета се тъпчеше с марули , руколи , водорасли и други треволяци , и после настояваше да я ... само на другото място ! Наивно си мислех , че е любов , а то - подготовка за нова акция било...

    11:04 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Селянин

    32 1 Отговор
    Тази е рядко тъпо парче. Наемник на разни празни НПОта. Протестира там където има кинти.

    11:05 25.11.2025

  • 6 Обективен

    18 1 Отговор
    А трябваше да поплува в каналите , и гондолиерите да и помагат с греблата като се умори

    11:11 25.11.2025

  • 7 плевен

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дядо Митьоo":

    Момичето е диагностицирано с психически отклонения, още в детските си години. Въпросът е другите "437 активисти" дали са с нейното заболяване? А самата тя е едно нещастно същество.

    Коментиран от #10

    11:19 25.11.2025

  • 8 Късата клечка

    16 2 Отговор
    Болно е детето и не знае какво прави.

    11:27 25.11.2025

  • 9 Р Г В

    16 1 Отговор
    Това девойче в недобро здравословно състояние на моз.... защо не посети руски природни забележителности , реки , езера , извори , градове и да започне да замърсява с последователите си ? Защото ще я бутнат в някоя колония в Сибир за дълги години където и е мястото . А там въздуха е здравословен и ще и насити мозъ...с кислород.

    11:28 25.11.2025

  • 10 Грантове, брат

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "плевен":

    Сорос плаща яко. Там е истината.

    11:28 25.11.2025

  • 11 СМЕХОРИИ

    11 0 Отговор
    Ееее, не я бяхте споменавали скоро и даже се затъжихме... за нея

    11:43 25.11.2025

  • 12 Бъзиктар

    10 0 Отговор
    Тази сигурно и питката си е боядисала зелена.

    12:02 25.11.2025

  • 13 Герп боклуци

    8 0 Отговор
    Не сте разбрали! Момичето просто се е изкъпало и водата се е оцветила в зелено. Едно къпане на година ис нот еноф....

    12:03 25.11.2025

  • 14 Стойо

    10 1 Отговор
    Интересно, до кога света ще търпи тая откачалка да прави каквото си иска?! Защо не я затворятв някоя психиатрия и да миряса!

    12:16 25.11.2025

  • 15 бубито

    7 1 Отговор
    Грета е болно същество и само не е способно на тези изпълнения.Други наливат пари и тровят обществения мир.

    12:47 25.11.2025

  • 16 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Ама вече и бой си требе за това ,невменяемото.

    14:27 25.11.2025