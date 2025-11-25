Венеция изгони и глоби Грета Тунберг за оцветяване на Големия канал в зелено (СНИМКИ)

Климатичната активистка Грета Тунберг беше санкционирана от властите във Венеция с 48-часова забрана за достъп до града и глоба от 150 евро, след като тя и други членове на движението Extinction Rebellion оцветиха Големия канал в зелено по време на протест през уикенда. Същото наказание беше наложено на още 35 активисти. Организаторите заявиха, че са използвали безвредна боя с цел да привлекат внимание към „масовите последици от климатичния колапс“.

Демонстрацията съвпадна с края на климатичната конференция COP30 в Бразилия. Тунберг се присъедини към общо 437 активисти, парламентаристи и юристи от различни държави. Групата разпъна транспарант с надпис „Stop Ecocide“ на моста Риалто и организира флашмоб, при който участници, облечени в червено и със забулени лица, се движеха бавно сред туристите.

Greta Thunberg gets BANNED from Venice after climate activists poured green dye in the Grand Canal in the name of fighting climate change.



Dozens of activists including Thunberg received a temporary ban from entering the Italian city after throwing the dye into the water, which… pic.twitter.com/IysOBnHkQn — Oli London (@OliLondonTV) November 25, 2025

Губернаторът на региона Венето Лука Дзаия определи акцията като неуважение към града, неговата история и уязвимост. Той предупреди, че подобни действия могат да имат и екологични последици. Част от туристите обаче оцениха протеста като легитимен и посочиха, че той акцентира върху неуспеха на световните лидери да предприемат ефективни мерки срещу климатичните промени.

Extinction Rebellion съобщи, че подобни демонстрации са проведени в още десет италиански града, сред които оцветяване на фонтани в Генуа и Падуа и на реки в Торино, Болоня и Таранто. Организацията критикува италианското правителство, ръководено от премиера Джорджа Мелони, заради позицията му срещу по-амбициозни климатични политики на COP30.

Климатичният форум в Бразилия, в който Съединените щати не участваха, увеличи финансирането за бедни държави, за да се адаптират към затоплящия се климат, но до голяма степен избегна въпроса за ролята на изкопаемите горива за повишаването на глобалните температури. Европейският комисар по климата Вопке Хукстра определи представения план като „неприемлив“ и заяви, че предложеното споразумение „не може да бъде одобрено при настоящите условия“.

❗️⚠️🇮🇹 - Climate activists from Extinction Rebellion, with Swedish activist Greta Thunberg in attendance, released an fluorescent dye into Venice's Grand Canal, turning the water a vivid green. The action coincided with stalled negotiations at a UN climate conference in Brazil… pic.twitter.com/SECnwa1qDX — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 22, 2025