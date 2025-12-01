В Китай вече превръщат въздуха в питейна вода

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Денят ви подтиква към действие, но и към осъзнаване на посоката. Ще усещате вътрешна яснота и желание да започнете нещо ново. Вечерта носи меко чувство за хармония и покой.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят е изпълнен с вдъхновение и нови възможности. Вашите идеи ще срещнат подкрепа, ако ги изразите уверено. Вечерта е подходяща за спокоен разговор или кратко пътуване.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес е време да превърнете намеренията в конкретни стъпки. Ще усещате прилив на енергия и яснота в целите си. Вечерта носи усещане за подреденост и вътрешен мир.

Стрелец (23.11 - 22.12) Началото на месеца ви зарежда с увереност и вяра в себе си. Денят е подходящ за нови начинания и смели решения. Вечерта ще ви донесе удовлетворение и светъл поглед напред.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще усещате яснота в действията си и желание за обновление. Вашата вътрешна сила ще ви води в правилната посока. Вечерта е подходяща за размисъл и тихо вдъхновение.

Везни (24.09 - 23.10) Денят ви подтиква да се доверите на своята интуиция и решителност. Време е да излезете от колебанието и да поемете ясна посока. Вечерта носи спокойствие и увереност.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще намерите баланс между разума и действието. Вашата прецизност ще бъде вашето най-силно оръжие. Вечерта е подходяща за тишина и кратък размисъл.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят е активен и подкрепя личната изява. Ще се чувствате уверени и целенасочени, готови да вдъхновите другите с примера си. Вечерта носи приятно усещане за постижение.

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще усещате нужда от действие и движение напред. Вярата във вас самите ще бъде ключът към успеха. Вечерта е подходяща за уединение и вътрешно равновесие.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят ви подкрепя да се изразявате открито и уверено. Хората около вас ще усещат вашия ентусиазъм и вдъхновение. Вечерта е чудесна за споделени разговори и леки радости.

Телец (21.04 - 21.05) Днес ще почувствате прилив на енергия и желание да подредите приоритетите си. Всичко, направено със спокойствие и постоянство, ще има дълготраен резултат. Вечерта е подходяща за кратка почивка и благодарност.