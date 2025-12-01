Новини
В Китай вече превръщат въздуха в питейна вода

1 Декември, 2025 08:42 647 6

Разработката е адаптирана към различни климатични условия, включително високи температури и ниска влажност

В Китай вече превръщат въздуха в питейна вода - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изследователи от Шанхайския университет Джиаотун са разработили нова технология, която позволява директно извличане на питейна вода от атмосферата, както съобщава China Daily.

Според вестника, за събиране на вода се използват методи на кондензация и абсорбция, както и термопомпа. Твърди се, че разработката е адаптирана към различни климатични условия, включително високи температури и ниска влажност.

Създадена е автономна станция, захранвана от слънчева енергия, която може да работи без никаква инфраструктура. Устройството, сравнимо по размер с малка автобусна спирка, работи при температури от 15 до 40 градуса по Целзий и влажност от 35% до 99%, произвеждайки до 50 литра питейна вода на ден. Освен това е проектирана платформа с дневен производствен капацитет до 1600 литра, подходяща за използване в островни хотели или малки общности.

Очаква се това изобретение да се справи с недостига на вода в някои региони на света. Разработката е подходяща и за райони с нестабилно водоснабдяване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    0 5 Отговор
    Пуслер се научи да превръща ватите в Груз 200

    08:47 01.12.2025

  • 2 црррр

    0 0 Отговор
    В Китай вече ще превръщат лунните газове в питейна вода.

    08:47 01.12.2025

  • 3 Гориил

    0 0 Отговор
    Тропическите дъждове ще запълнят резервоарите за шест месеца или повече.

    08:47 01.12.2025

  • 4 въпросче

    1 1 Отговор
    Ама водорода и кислорода ли ще обвързват,или ще извличат пара от облаците и ще ни изсушават още тия чайнийци?

    08:51 01.12.2025

  • 5 Въздух

    2 0 Отговор
    Що за ъпо заглавие

    08:53 01.12.2025

  • 6 Мишел

    2 0 Отговор
    По същия начин превръщат оловото в злато...

    08:53 01.12.2025