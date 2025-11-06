Новини
Турското кафе е първият турски продукт, защитен от ЕС като традиционен

6 Ноември, 2025 15:31 650 9

Процесът по регистрацията на турското кафе е отнел три месеца

Турското кафе е първият турски продукт, защитен от ЕС като традиционен - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Турското кафе беше вписано в регистъра на ЕС като наименование на „гарантиран традиционен продукт“, съобщи на сайта си Съюзът на търговските камари и стоковите борси на Турция (TOBB), предаде Нова телевизия. Решението е взето след подадена от TOBB молба и е публикувано в официалния вестник на Европейския съюз, поясниха от асоциацията. Процесът по регистрацията е отнел три месеца.

„Турското кафе, един от най-дълбоко вкоренените символи на нашата култура, е включено и в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. С история от над 500 години то не е просто напитка, а символ на нашето гостоприемство, общуване и приятелство. Като TOBB продължаваме да работим за защита, популяризиране в световен мащаб и регистриране на нашите местни и традиционни ценности“, посочиха още от асоциацията.

Междувременно т.нар. кайтаз бюрек (Kaytaz böreği) - вид баничка с кайма, и газиантепският лахмаджун (Gaziantep lahmacun) са били сертифицирани от ЕС със защитено географско указание, съобщи в профила си в социалната мрежа X председателят на TOBB Рифат Хисарджъклъоглу.

Гарантираният традиционен продукт (ГТП) е обозначение на ЕС за селскостопански и хранителни продукти, произведени по традиционни методи - от традиционни суровини или съставки. За разлика от географските указания, етикетът ГТП не свързва продукта с конкретен регион, т.е. продуктът може да бъде произвеждан и извън региона или страната, от която произлиза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 волан

    2 0 Отговор
    Това го четохме и вчера.

    15:31 06.11.2025

  • 2 въпросче

    1 1 Отговор
    Турция кога ще стане членка на Европейския Съюз?

    15:32 06.11.2025

  • 3 Пич

    7 1 Отговор
    Предпочитам еспресото , но съм пил и хубаво турско кафе на пясък !

    Коментиран от #4

    15:35 06.11.2025

  • 4 6135

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Това е хубаво!
    В нашите южни Родопи съм пил подобно - кафе на жар. Като се опуши малко придобива интересен вкус.

    15:39 06.11.2025

  • 5 Павел пенев

    1 3 Отговор
    Може ли варенето на кафе да е по турски? Какво му е турското? В цял свят е така.

    16:02 06.11.2025

  • 6 Симо

    2 1 Отговор
    Да, ама дюнера не им го признаха! Оказа се, че има германси дюнер!! Вече бил част от културата им и не може да се сертифицира като турски. За кафето, при условие, че вече само те си го пият, няма проблем.

    16:12 06.11.2025

  • 7 За размисъл

    1 0 Отговор
    Кафе Арабика.
    Арабите са правили кафе хилядолетия преди турците (османците, тюрките и т.н).
    Крадливи са ⚫
    Кухнята им мешавица от арменска, арабска, българска и гръцка и малко персийска.

    16:37 06.11.2025

  • 8 Студопор

    2 0 Отговор
    А пък гърците на това кафе му казват елинико. Демек гръцко.

    16:53 06.11.2025

  • 9 ристьо шехерезадата съм

    0 0 Отговор
    Напълно подкрепям! Аз съм най-известния ценител на мазно турско кафе! От личен опит ще ви споделя, че е най-вкусно когато го пиете в скута на някой дебел шопар ;)

    17:11 06.11.2025