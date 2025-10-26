Новини
Стотици жители и гости на симитлийското село Брежани се включиха в празника на кестена

26 Октомври, 2025 04:13, обновена 26 Октомври, 2025 04:16

  • кестен-
  • празник-
  • брежани

Богатата програма започна с кулинарна изложба, в която местните жени представиха различни ястия с кестени

Стотици жители и гости на симитлийското село Брежани се включиха в празника на кестена - 1
Снимка: БНР
Стотици жители и гости на симитлийското село Брежани се включиха в празника на кестена, предаде БНР.

На събитието присъстваха и депутатът Стефан Апостолов, кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметът на Брежани Петьо Борисов, кметове на населени места в Симитли, гости от Република Северна Македония и от цяла България.

Богатата програма започна с кулинарна изложба, в която жените на село Брежани представиха различни ястия с кестени. На сцена, в центъра на селото, излязоха Ансамбъл "Гайтан", Мъжка фолклорна група "Кабадалии", "Пиринско тройче" и Йордан Николов, самодейци от Брежани, ансамбъл за народни песни към читалище "Добри Войников 1856 г." - Шумен, Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Пиринска китка" – Благоевград, Ансамбъл при КУД "Гоце Делчев" от град Делчево, Република Северна Македония и оркестърът на Пухи.

Ден преди кулминацията бе прожектиран филма на оператора Станислав Иванов за "живото" съкровище на Брежани "Баба Райна - огънят на традициите". След прожекцията бяха представени автентични над 100-годишни традиционни носии от района на Ракитна и Брежани с автор колекционерът Илиян Атанасовски от Симитли.

Празникът в Брежани се превърна в истинско веселие за малки и големи, а въздухът ухаеше на символът на този ден - кестенът.


Симитли / България
