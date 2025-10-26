Новини
Любопитно »
26 октомври 1951: Роки Марчиано нокаутира героя от детството си Джо Луис ВИДЕО

26 октомври 1951: Роки Марчиано нокаутира героя от детството си Джо Луис ВИДЕО

26 Октомври, 2025 22:09, обновена 26 Октомври, 2025 22:22 423 3

  • роки марчиано-
  • джо луис-
  • бокс

Двубоят между двама от най-легендарните боксьори се провежда в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк

26 октомври 1951: Роки Марчиано нокаутира героя от детството си Джо Луис ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 26 октомври 1951 г. Роки Марчиано нокаутира Кафявия Бомбардировач - Джо Луис. Съдията Руби Голдщайн обявява технически нокаут в осмия рунд от общо предвидените десет.

Сблъсъкът между двамата е в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк.

Битката между двама от най-легендарните боксьори в тежката категория заварва Роки Марчиано с 49 победи и нула загуби, докато съперникът му Луис е с 66 успеха и три поражения

Странното е, че Луис вече се е пенсионирал от професионалния бокс през 1948 г., когато побеждава „Джърси“ Джо Уолкът и прави последната си защита на титлата. „Кафявия бомбардировач“ е най-обичаният боксьор, въпреки години на тежка сегрегация в Щатите. Луис е на 35 години и има 59 срещи зад гърба си. Но финансови проблеми с „Чичо Сам“ карат Луис да загърби годините на пенсия и да се завърне.

Първоначално феновете посрещат това решение с „УРА“, но после ще съжаляват. Оказва се, че докато е бил в армията мениджърът му е „забравил“ да плаща данъци и сега единственият вариант е завръщане между въжетата.

Джо моментално се изправя срещу тогавашния шампион Езард Чарлс, но близо 30-те месеца почивка си казват думата и Луис губи. Следват срещи с опоненти, които са от среден калибър, а генерираните доходи от тях едва покриват разходите по организирането им.

Така се стига до идеята Джо отново да се пробва за титлата, но само ако премине през новото горещо име в тежката дивизия – Роки Марчиано. Всичко става изключително бързо – двамата приемат условията и датата е насрочена – 26-ти октомври 1951 г.

Марчиано никога не е криел, че именно Джо Луис е героят от детството му. Парите, които е щял да заработи Роки били много прилични, но мнозина историци твърдят, че Марчиано тайно се е надявал тази битка да не се състои. Не е лесно когато идолите ти те се превърнат във врагове.

А Джо Луис все още е бил един от двамата американски герой по онова време. В годините преди и след ВСВ, две неща са били абсолютно „сигурни“ – Франклин Рузвелт винаги ще е президент на САЩ и Джо Луис винаги ще е шампиона в тежка категория. Публиката просто не е била готова да види как този Джо Луис.

Така идва и денят на мача. „Медисън Скуеър Гардън“ е пълна до краен предел. Всички са готови за битката между младостта и опита. 27-годишният Роки срещу 37-годишния Джо Луис. Младото срещу старото. Сценарий стар колкото времето.

Това, което следва, е трудно за гледане. Националният герой явно е остарял с още 5 години предната вечер, защото от някогашните му танци по ринга няма и помен. Младият Марчиано разпилява Луис. Въпреки по-ниският си ръст и 11-те килограма по-малко, Роки не спира да стоварва удари, а както Луис казва по-късно: „Виждах всеки негов замах, но не можех да помръдна“.

Въпреки това, „Кафявия бомбардировач“ събира сили и печели 5-ия рунд. Последния в кариерата му. Следват още две части, в които Марчиано тотално доминира. Така идва и 8-ят рунд, когато Луис бива пратен в нокдаун след коварно ляво кроше. Бившото величие успява да се изправи на крака, но Марчиано приключва всичко с нови две леви крошета, последвани от смразяващ десен, който почти изхвърля Луис от ринга.

Реферът дори не си прави труда да отброява до 10. Всичко е повече от ясно.

След като прожекторите угасват, Роки отива в съблекалнята на своя идол и през сълзи му казва:

„Извинявай, Джо“. А отговорът на Луис говори само по себе си:

„Няма смисъл да плачеш. По-добрият спечели. Явно така е било писано“.

Луис, който е спечелил близо $4,5 милиона през цялата си кариера, взима чек за $300 000. Крайната му цел е изпълнена. Бившият шампион се разплаща на правителството и заминава за Лас Вегас, където се изхранва чрез автографа си и снимките с него.

Предаването на щафетата е факт. Приказка в стил „Кралят е мъртъв, да живее кралят“. Роки Марчиано печели световната титла след 5 мача и се превръща в новия любимец на бокса.

Източник: boec.bg


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Хляб и зрелища преди Це Ре У да измисли следващата револщция Бира ,секс и рок ен рол

    22:22 26.10.2025

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    По фалшиво и от филма!

    22:33 26.10.2025

  • 3 Титак

    0 0 Отговор
    Много бутане, малко бокс...това трудно се гледа, но друго е нямало.

    22:34 26.10.2025