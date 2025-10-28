Новини
Откриха първото публикувано произведение на Агата Кристи - възпяла в рими повреда на влак

28 Октомври, 2025 20:09 402 4

Стихотворението „Пара срещу електричество“ е публикувано през 1905 г.

Откриха първото публикувано произведение на Агата Кристи - възпяла в рими повреда на влак - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първото публикувано произведение на английския майстор на детективската литература Агата Кристи е открито в лондонски вестник след 120 години. Стихотворението „Пара срещу електричество“ е публикувано през 1905 г., но подвеждаща информация в биографията на Кристи е попречила 24-редовото стихотворение да бъде открито по-рано, съобщава The Times.

Според вестника „кралицата на детективската литература“ е посочила неправилно възрастта си, като е заявила, че е на 11 години по време на писането му, а не на 14. Тя също така е объркала крайградски влак с трамвай. Изследователи от Кристи са открили лиричното стихотворение миналия месец в архивите на вестника. Впоследствие наследниците на писателката са дали разрешение за публикуването му.

Стихотворението, което се появява в Ealing and Hanwell Post на 8 юли 1905 г., е предшествано от следното: „Млад автор ни изпрати римуван коментар за повредата на електрическите влакове миналата събота.“

Кристи е автор на над 80 криминални истории, включително „Убийство в Ориент Експрес“, „Десет малки индианци“ и „Смърт край Нил“. Много от нейните произведения, включително тези за Еркюл Поаро и мис Марпъл, са екранизирани. Книгите ѝ са преведени на над 100 езика.


  • 1 Агата

    2 0 Отговор
    Влака трака
    Трака трака
    Мен Ханс със гол
    В ръце ме чака

    Да запуши той тръбата
    Че протече тя горката
    Туй е тежка влакова повреда
    Че не са ме возили от среда

    20:20 28.10.2025

  • 2 10 малки индианци?!?!??!?!?!?

    3 0 Отговор
    не бяха ли "негърчета". ... То бива политкоректност ама ....

    20:21 28.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    28.08.2020.г.
    "Прекръстиха романа "Десет малки негърчета” на "Те бяха десет” във Франция
    Правнук на знаменитата английска писателка оправдава решението на френското издателство."

    20:37 28.10.2025

  • 4 Новичок

    0 0 Отговор
    А кои са "Булинфо" ???

    20:39 28.10.2025