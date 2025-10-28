Откриха първото публикувано произведение на Агата Кристи - възпяла в рими повреда на влак

Първото публикувано произведение на английския майстор на детективската литература Агата Кристи е открито в лондонски вестник след 120 години. Стихотворението „Пара срещу електричество“ е публикувано през 1905 г., но подвеждаща информация в биографията на Кристи е попречила 24-редовото стихотворение да бъде открито по-рано, съобщава The Times.

Според вестника „кралицата на детективската литература“ е посочила неправилно възрастта си, като е заявила, че е на 11 години по време на писането му, а не на 14. Тя също така е объркала крайградски влак с трамвай. Изследователи от Кристи са открили лиричното стихотворение миналия месец в архивите на вестника. Впоследствие наследниците на писателката са дали разрешение за публикуването му.

Стихотворението, което се появява в Ealing and Hanwell Post на 8 юли 1905 г., е предшествано от следното: „Млад автор ни изпрати римуван коментар за повредата на електрическите влакове миналата събота.“

Кристи е автор на над 80 криминални истории, включително „Убийство в Ориент Експрес“, „Десет малки индианци“ и „Смърт край Нил“. Много от нейните произведения, включително тези за Еркюл Поаро и мис Марпъл, са екранизирани. Книгите ѝ са преведени на над 100 езика.